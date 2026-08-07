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ચૈતર વસાવા સામે સરકારની હાઇકોર્ટમાં ગંભીર દલીલો: ‘વનકર્મીને માર માર્યો, હવામાં ફાયરિંગ કરાવી ખંડણી માગી

હાઇકોર્ટ સમક્ષ સરકારની દલીલનો મુખ્ય આધાર ચૈતર વસાવા દ્વારા સરકારી ફરજ બજાવતા વનકર્મીઓને ધમકાવવાના, મારામારી કરવાના અને ખંડણીની માંગણી સાથે જોડાયેલા આક્ષેપો પર રહ્યો હતો

હાઇકોર્ટ સમક્ષ સરકારની દલીલનો મુખ્ય આધાર ચૈતર વસાવા દ્વારા સરકારી ફરજ બજાવતા વનકર્મીઓને ધમકાવવાના, મારામારી કરવાના અને ખંડણીની માંગણી સાથે જોડાયેલા આક્ષેપો પર રહ્યો હતો
હાઇકોર્ટ સમક્ષ સરકારની દલીલનો મુખ્ય આધાર ચૈતર વસાવા દ્વારા સરકારી ફરજ બજાવતા વનકર્મીઓને ધમકાવવાના, મારામારી કરવાના અને ખંડણીની માંગણી સાથે જોડાયેલા આક્ષેપો પર રહ્યો હતો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST

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અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાની અરજી પર ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. ચૈતર વસાવાને ડેડિયાપાડા કોર્ટ દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી સજાને પડકારતી અરજી પર સરકાર તરફથી એડવોકેટ મિતેશ અમીને કોર્ટ સમક્ષ દલીલો કરી હતી.

સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે, ચૈતર વસાવાએ વર્દીધારી વનકર્મીનો કોલર પકડીને તેની સાથે મારામારી કરી હતી. વન વિભાગના કર્મચારીઓ સરકારી ફરજના ભાગરૂપે દબાણ હટાવવાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને ડરાવવા અને ધમકાવવામાં આવ્યા હોવાની દલીલ પણ કરવામાં આવી હતી. એડવોકેટ મિતેશ અમીને જણાવ્યું હતું કે વનકર્મીઓને ધમકાવવા અને ડરાવવા માટે હથિયાર મંગાવવામાં આવ્યું હતું અને હવામાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.

સરકારનો દાવો હતો કે, સમગ્ર ઘટનામાં સરકારી ફરજ બજાવી રહેલા વનકર્મીઓમાં ભયનો માહોલ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો.સરકાર તરફથી ચૈતર વસાવાના અંગત સહાયક એટલે કે પીએની ભૂમિકા અંગે પણ ગંભીર આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક વનકર્મીઓને પીએ દ્વારા ફોન કરીને ધમકી આપવામાં આવી હતી અને તેમની પાસેથી 60 હજાર રૂપિયાની માંગણી કરવામાં આવી હોવાની રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.

સરકારના જણાવ્યા મુજબ એક ફૉરેસ્ટ ઓફિસરે પોતાના બેંક ખાતામાંથી 60 હજાર રૂપિયા ઉપાડ્યા હતા અને આ રકમ ખંડણી તરીકે આપવામાં આવી હતી. એડવોકેટ મિતેશ અમીને કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે, આ સમગ્ર કામગીરી ચૈતર વસાવાના ઈશારા પર કરવામાં આવી હતી. પાકના નુકસાનના મુદ્દે વનકર્મીઓ પાસેથી જે રકમ માંગવામાં આવી હતી તે માત્ર વળતરની રકમ નહોતી, પરંતુ તે ખંડણી સમાન હોવાનું પણ સરકાર તરફથી હાઇકોર્ટ સમક્ષ જણાવવામાં આવ્યું હતું. એડવોકેટ મિતેશ અમીને વધુમાં રજૂઆત કરી હતી કે સમગ્ર મામલે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી કાર્યવાહી કાયદાકીય પ્રક્રિયા અનુસાર જ કરવામાં આવી છે. સરકાર તરફથી ચૈતર વસાવાની સજા પર રાહત આપવાની માંગનો વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો.

આમ, હાઇકોર્ટ સમક્ષ સરકારની દલીલનો મુખ્ય આધાર ચૈતર વસાવા દ્વારા સરકારી ફરજ બજાવતા વનકર્મીઓને ધમકાવવાના, મારામારી કરવાના અને ખંડણીની માંગણી સાથે જોડાયેલા આક્ષેપો પર રહ્યો હતો.હવે આ કેસમાં આગામી સુનાવણી દરમિયાન વધુ કાયદાકીય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થવાની શક્યતા છે અને હાઇકોર્ટ ચૈતર વસાવાની સજા પર રાહતની અરજી અંગે આગળની કાર્યવાહી કરશે.

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TAGGED:

CHAITAR VASAVA CASE
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