ગોગો પેપર પર પ્રતિબંધ મામલે સરકારનો યુ-ટર્ન, ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને જાહેરનામું બહાર પાડવા નિર્દેશ, હાઇકોર્ટમાં મહત્વની દલીલો

રાજ્ય સરકારે 16 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડી રોલિંગ પેપર (ગોગો પેપર)ના ઉત્પાદન, વેચાણ, સંગ્રહ અને ખરીદ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.

ગુજરાત હાઇકોર્ટ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 9, 2026 at 7:11 PM IST

અમદાવાદ: ગોગો પેપર તરીકે ઓળખાતા રોલિંગ પેપર પર મૂકાયેલા પ્રતિબંધને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં ચાલી રહેલી અરજીમાં આજે મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. આ મામલે રાજ્ય સરકાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે નવા ઠરાવ અનુસાર દરેક જિલ્લાના ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને જાહેરનામું બહાર પાડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

રાજ્ય સરકારે 16 ડિસેમ્બર, 2025ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડી રોલિંગ પેપર (ગોગો પેપર)ના ઉત્પાદન, વેચાણ, સંગ્રહ અને ખરીદ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. સરકારનું કહેવું હતું કે સગીર અને યુવાનો દ્વારા ગાંજો અને ચરસ જેવા નશાકારક પદાર્થોના સેવન માટે ગોગો પેપરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેને રોકવા આ પગલું ભરવામાં આવ્યું હતું. આ જાહેરનામાને ગાંધીનગર સ્થિત એલિટી પેપર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકારવામાં આવ્યો હતો.

અરજદાર કંપનીનું કહેવું હતું કે, રાજ્ય સરકાર પાસે આવો પ્રતિબંધ મૂકવાની સત્તા નથી, અને કાયદા મુજબ આ પ્રકારનું જાહેરનામું ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા જ બહાર પાડી શકાય.

સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે જણાવ્યું હતું કે, 07 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ સરકાર દ્વારા નવો ઠરાવ બહાર પાડવામાં આવ્યો છે, જેના આધારે દરેક જિલ્લાના ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને તેમના જિલ્લામાં જાહેરનામું બહાર પાડવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સરકારનું કહેવું હતું કે આ એક પોલિસી ડિસિઝન છે અને આ નવા ઠરાવને કારણે 16 ડિસેમ્બર, 2025નું જાહેરનામું હવે બિનઅસરકારક બની ગયું છે.

સરકાર દ્વારા ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટને જણાવાયું છે કે, તેઓ તેમના જિલ્લામાં છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં નોંધાયેલા ડ્રગ્સના કેસોને ધ્યાને લઈ, સગીર અને યુવાનો દ્વારા ચરસ તથા ગાંજો જેવા નશાકારક પદાર્થોના સેવન માટે રોલિંગ પેપરના ઉપયોગને અટકાવવા જાહેરનામું બહાર પાડે. તેમજ જ્યાં રોલિંગ પેપરનું વેચાણ કે ડ્રગ્સનું સેવન થતું હોય ત્યાં જરૂરી પગલાં ભરે.

અરજદારના વકીલ માલવ મુલાણી જણાવ્યું હતું કે, હજી સુધી કોઈ પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા નવું જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું નથી, છતાં લોકો સામે કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. અરજદારે જણાવ્યું હતું કે તેમની સામે બે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે.

જ્યારે રાજ્ય સરકારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, હાલ માત્ર તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, પેપરના ઉત્પાદન, ખરીદ-વેચાણ અને સંગ્રહ બાબતે કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા નથી.

હાઇકોર્ટે એડિશનલ એડવોકેટ જનરલની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને નોંધ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારના 7 ફેબ્રુઆરીના ઠરાવને કારણે 16 ડિસેમ્બરનું જાહેરનામું બિનઅસરકારક બને છે. આ સાથે હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકારને આ સમગ્ર મુદ્દે વિગતવાર જવાબ દાખલ કરવા આદેશ કર્યો છે, જે 16 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ રજૂ કરવામાં આવશે.

