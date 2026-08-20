શ્રાવણમાં ભેળસેળિયાઓ સામે સરકારની લાલ આંખ, 'પૂજા માટેનું ઘી' અને 'નકલી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ'થી સાવધ રહેવા અપીલ
શ્રદ્ધા અને સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનારા ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે રાજ્ય સરકારની 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ સામે આવી છે.
Published : August 20, 2026 at 2:57 PM IST
ગાંધીનગર: શ્રદ્ધા અને સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં કરનારા ભેળસેળિયા વેપારીઓ સામે રાજ્ય સરકારની 'ઝીરો ટોલરન્સ' નીતિ સામે આવી છે. ભેળસેળિયાઓ સામે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આરોગ્ય મંત્રીએ 'પૂજા માટેનું ઘી' અને 'નકલી ડેરી પ્રોડક્ટ્સ'થી સાવધ રહેવા રાજ્યના નાગરિકોને અપીલ કરી છે.
ભેળસેળિયાઓ સામે સરકારની લાલ આંખ
શ્રાવણના પવિત્ર માસમાં શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થા સાથે ચેડાં કરનારા ભેળસેળિયાઓ સામે રાજ્ય સરકારે લાલ આંખ કરી છે. આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે, નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ખીલવાડ કરનારાઓ સામે ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ હેઠળ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આરોગ્ય વિભાગની ટીમો દ્વારા સમગ્ર રાજ્યમાં ફરાળી લોટ, માવો, પનીર, ઘી અને દૂધ સહિતની ખાદ્ય ચીજવસ્તુઓનું સઘન ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. જ્યાં નકલી કે ભેળસેળયુક્ત જથ્થો મળી આવે ત્યાં જપ્તીથી લઈને કાયદેસરની કાર્યવાહી સુધીના પગલાં ભરાઈ રહ્યા છે.
ખાસ કરીને ‘પૂજા માટેનું ઘી’ લખેલું જોઈને આંખ બંધ કરીને ખરીદી ન કરવા મંત્રીએ લોકોને ચેતવ્યા છે. કેટલાક કિસ્સામાં આ નામે ભેળસેળયુક્ત ઘી વેચાતું હોવાની બાબત સામે આવી છે. આવા નકલી ઘીની ખરીદી ભેળસેળિયાઓને પ્રોત્સાહન આપે છે, તેથી નાગરિકોએ સાવચેત રહેવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.
મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ કહ્યું કે, બજાર ભાવ કરતાં અસામાન્ય રીતે સસ્તું દૂધ કે ઘી મળતું હોય તો તેની ગુણવત્તા અંગે સાવધાન રહેવું જરૂરી છે. નાગરિકોએ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘરે બનાવેલી વસ્તુઓ અથવા પ્રમાણિક વ્યક્તિ, માન્ય કંપની અને ગૃહ ઉદ્યોગ પાસેથી જ ખાદ્ય સામગ્રી ખરીદવી જોઈએ.
આરોગ્ય વિભાગ હવે એનાલોગ પનીર, ચીઝ, માવો અને બટર જેવા બનાવટી ડેરી ઉત્પાદનો બનાવતા કે વેચતા એકમો સામે પણ સઘન ચેકિંગ કરશે. મંત્રીએ ભેળસેળિયાઓને સીધી ચેતવણી આપી છે કે ગુજરાતના લોકોના આરોગ્ય સાથે રમત રમવાનું બંધ કરો, નહીં તો કાર્યવાહીનો સામનો કરવા તૈયાર રહો. શ્રદ્ધાના શ્રાવણમાં ભેળસેળનો ખેલ ચલાવનારાઓ માટે હવે સરકારનો સકંજો વધુ કડક બનશે
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