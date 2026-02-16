અમદાવાદ-વડોદરાની સ્કૂલોને બોમ્બની ધમકીઓ અંગે સરકાર ગંભીર, DGPને સૂચના આપતા તપાસ તેજ
અમદાવાદ અને વડોદરાની 15થી વધુ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળતા ચકચાર મચી ગઇ છે.
ગાંધીનગર: અમદાવાદ અને વડોદરાની વિવિધ શાળાઓને ઇમેલ દ્વારા બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી મળતા રાજ્યમાં ચકચાર મચી ગઇ છે. આ ગંભીર મામલે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી છે.
બોમ્બની ધમકીઓને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે- હર્ષ સંઘવી
અમદાવાદ અને વડોદરાની 15થી વધુ શાળાઓને ઇમેલ દ્વારા પંજાબી ભાષામાં બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું કે રાજ્યમાં આવા પ્રકારની બોમ્બની ધમકીઓને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે. આ અંગે રાજ્યના DGPને તાત્કાલિક સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે ઉચ્ચ સ્તરે મોનીટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ કહ્યું કે, અમદાવાદ અને વડોદરા શહેરમાં મળેલી બોમ્બની ધમકી અંગે તાત્કાલિક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. બન્ને શહેરોના પોલીસ કમિશનર દ્વારા અલગ અલગ ટીમો બનાવીને તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. શાળાઓમાં સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે અને દરેક એન્ગલથી તપાસ ચાલી રહી છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, રાજ્ય સરકાર વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓની સુરક્ષા માટે પ્રતિબદ્ધ છે, કોઇ પણ શંકાસ્પદ તત્વોને છોડવામાં નહીં આવે અને દોષિતો સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજ્યભરમાં સુરક્ષા એજન્સીઓ સતર્ક છે અને પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે.
સરકાર બોમ્બની ધમકીઓ અંગે ગંભીર- રીવાબા જાડેજા
અમદાવાદ તેમજ વડોદરાની સ્કૂલોને ઇમેલ દ્વારા બોમ્બની ધમકીઓ મળી રહી છે. આ અંગે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી રીવાબા જાડેજાએ કહ્યુ કે, "સરકાર બોમ્બની ધમકીઓ અંગે ગંભીર છે. શાળાઓ અને અન્ય સ્થળો સામે મળેલી બધી ધમકીઓને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી રહી છે. રાજ્ય સરકાર બોમ્બની ધમકીઓની તપાસ કરી રહી છે."
અમદાવાદ-વડોદરાની સ્કૂલોને મળી બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી
અમદાવાદ: DAV ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (મકરબા), એશિયા સ્કૂલ (વસ્ત્રાપુર), એ વન સ્કૂલ (સેટેલાઇટ), અંકુર ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (કૃષ્ણનગર), સંત કબીર (નવરંગપુરા), સિલ્વલ બેલ સ્કૂલ (બાપુનગર)
વડોદરા: ડી.આર. અમીન (વાસણા રોડ), ઉર્મી (સમાસાવલી), નાલંદા (વાઘોડિયા રોડ), બરોડા હાઇસ્કૂલ (બગીખાના), નવયુગ (સમા), જીવન સાધના (નાઘરવાડા), AWS (ડભોઇ), શાનેન (ખોડિયારનગર)
