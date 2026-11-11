સુરેન્દ્રનગરના પ્રથુગઢની સરકારી સ્માર્ટ શાળા, શિક્ષણ અને સુવિધા એવી કે આખા ગામના બાળકો આજ શાળામાં ભણે
પથુંગઢ પ્રાથમિક શાળામાં હાલ બાલવાટિકાથી લઈને ધોરણ 8 સુધીમાં આશરે 300 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
Published : November 11, 2026 at 5:32 PM IST
પ્રથુગઢ, સુરેન્દ્રનગરઃ જિલ્લામાં એક એવું ગામ છે, જેણે શિક્ષણના ક્ષેત્રે આખા જિલ્લા સામે એક અનોખું અને પ્રેરણાદાયક ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. એ ગામ એટલે ધ્રાંગધા તાલુકાનું પથુંગઢ. આજે જ્યારે મોટાભાગના માતા-પિતા પોતાના બાળકોને ખાનગી શાળામાં ભણાવવા માટે મોટી ફી ભરવા પણ તૈયાર થઈ જાય છે, ત્યારે પથુંગઢ ગામે તેનાથી બિલકુલ વિપરીત માર્ગ અપનાવ્યો છે.
શાળામાં 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ
આ ગામના તમામ બાળકો સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં જ અભ્યાસ કરે છે. ખાનગી શાળાઓ તરફ કોઈને આકર્ષણ નથી, કારણ કે ગામની પોતાની સરકારી શાળા જ એટલી સુંદર, સુવિધાયુક્ત અને સંસ્કાર આપનારી બની ગઈ છે.પથુંગઢ પ્રાથમિક શાળામાં હાલ બાલવાટિકાથી લઈને ધોરણ 8 સુધીમાં આશરે 300 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. આ સંખ્યા પોતે જ આ શાળા પ્રત્યે ગ્રામજનોના વિશ્વાસની સાબિતી છે. ગામના એક પણ બાળકે ખાનગી શાળામાં પ્રવેશ લીધો નથી. ગામના વડીલો, યુવાનો, વાલીઓ અને શિક્ષકો સૌએ સાથે મળીને એક નિર્ણય કર્યો હતો કે, આપણે આપણા ગામની શાળાને જ શ્રેષ્ઠ બનાવીશું. અને એ નિર્ણય આજે ફળીભૂત થયો છે.
જિલ્લાની સૌથી સ્માર્ટ શાળા
ગ્રામજનોના સહકારથી આ શાળા આજે જિલ્લાની સૌથી સ્માર્ટ શાળા તરીકે જાહેર થઈ છે. શાળાનું મકાન, વર્ગખંડો, મેદાન, બગીચો અને તમામ સુવિધાઓ જોઈને કોઈ એમ ન કહે કે આ સરકારી શાળા છે. શાળામાં ડિજિટલ શિક્ષણ માટેની વ્યવસ્થા છે, પુસ્તકાલય છે, રમત-ગમતના સાધનો છે અને બાળકોને શીખવા માટેનું આનંદદાયક વાતાવરણ છે. શિક્ષકો પણ ખૂબ મહેનતુ અને બાળકો પ્રત્યે લાગણીશીલ છે. તેઓ માત્ર પુસ્તકનું જ્ઞાન નથી આપતા, પણ બાળકોમાં સંસ્કાર, શિસ્ત, સ્વચ્છતા અને આત્મવિશ્વાસનું પણ સિંચન કરે છે.શાળાની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે અહીં શિક્ષણની સાથે સાથે બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ પર પણ પૂરતું ધ્યાન આપવામાં આવે છે. શાળાની અંદર સુંદર બગીચો બનાવવામાં આવ્યો છે. આ બગીચામાં બાળકો જાતે જ વૃક્ષો, ફૂલો અને શાકભાજી ઉગાડે છે. તેમને પ્રકૃતિ પ્રત્યે પ્રેમ થાય, મહેનતનું મહત્વ સમજાય અને ખેતીનું પ્રાથમિક જ્ઞાન મળે તે માટે આ પ્રવૃત્તિ ખૂબ ઉપયોગી બની છે.
શાળાના બગીચામાં ઉગાડાઈ છે શાકભાજી
આ બગીચાની એક અનોખી વાત એ છે કે તેમાં ઉગતા તાજા શાકભાજીનો ઉપયોગ શાળાના મધ્યાહન ભોજનમાં કરવામાં આવે છે. જિલ્લાની આ એકમાત્ર એવી શાળા છે, જ્યાં બગીચાના શાકભાજીથી બાળકોને ભોજન પીરસવામાં આવે છે. બાળકો પોતે ઉગાડેલા શાકભાજી જમે છે, એટલે તેમને ભોજનમાં પણ ખૂબ રસ પડે છે. તાજા, પૌષ્ટિક અને શુદ્ધ ભોજનથી બાળકોનું સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહે છે. વાલીઓને પણ સંતોષ છે કે તેમના બાળકોને શાળામાં સારું અને પૌષ્ટિક ભોજન મળે છે.
શાળામાં થતી અનેકવિધિ શૈક્ષણિક-સાંસકૃતિક પ્રવૃત્તિ
શાળામાં વર્ષ દરમિયાન અનેક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન થાય છે. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, વિજ્ઞાન મેળા, રમતોત્સવ, ચિત્ર સ્પર્ધા, વકૃત્વ સ્પર્ધા અને બાળકોના ઉપયોગી શિક્ષણ કાર્યક્રમો નિયમિત યોજાય છે. આ કાર્યક્રમોમાં ગામના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહે છે. ગામની શાળા એટલે ગામનું ગૌરવ એવી ભાવના દરેક ગ્રામજનમાં જોવા મળે છે. શાળાના કોઈપણ કાર્યક્રમમાં ગામ આખું એક પરિવારની જેમ જોડાઈ જાય છે.
શાળાને મળ્યો ગામલોકોનો સહયોગ
ગામના લોકોએ શાળા માટે આર્થિક સહકાર પણ આપ્યો છે. કોઈએ પુસ્તકો આપ્યા, કોઈએ રમતના સાધનો આપ્યા, કોઈએ બગીચા માટે મદદ કરી તો કોઈએ શાળાના સમારકામમાં શ્રમદાન કર્યું. આ સહકારના કારણે જ શાળા આજે આ સ્તરે પહોંચી છે. શિક્ષકો અને ગ્રામજનો વચ્ચે ખૂબ સારો તાલમેલ છે. શાળાની કોઈપણ જરૂરિયાત હોય તો ગામ તરત જ આગળ આવે છે.શાળાના શિક્ષકોનું કહેવું છે કે, અહીંના બાળકો ખૂબ હોશિયાર અને મહેનતુ છે. જો તેમને યોગ્ય માર્ગદર્શન અને વાતાવરણ મળે તો તેઓ કોઈપણ ખાનગી શાળાના બાળકો કરતા પાછળ નથી. આજે પથુંગઢના બાળકો જિલ્લા કક્ષાની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં પણ ભાગ લઈને ગામનું નામ રોશન કરી રહ્યા છે.
શિક્ષણ વિભાગે લીધી પ્રથુગઢ શાળાની નોંધ
શિક્ષણ વિભાગે પણ પ્રથુગઢ પ્રાથમિક શાળાની કામગીરીને બિરદાવી છે. અધિકારીઓએ શાળાની મુલાકાત લઈને શાળાની વ્યવસ્થા, બગીચો, મધ્યાહન ભોજનની ગુણવત્તા અને બાળકોની હાજરી જોઈને પ્રશંસા કરી હતી. જિલ્લાની અન્ય શાળાઓ માટે પણ આ શાળા એક મોડેલ સ્કૂલ તરીકે ઉભરી આવી છે.આજના સમયમાં જ્યારે સરકારી શાળાઓમાં વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા ઘટી રહી હોવાની ફરિયાદો થઈ રહી છે, ત્યારે પ્રથુગઢ બતાવી આપ્યું છે કે, જો ગામ, વાલીઓ અને શિક્ષકો સાથે મળીને પ્રયત્ન કરે તો સરકારી શાળા પણ ખાનગી શાળા કરતા વધુ સારી બની શકે છે. પ્રથુગઢ ગામની આ પહેલ ખરેખર સમગ્ર જિલ્લા અને રાજ્ય માટે પ્રેરણારૂપ છે.
શાળાના આચાર્ય જયંત કાનાની દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગામ લોકોને ભાગીદારીથી શાળાનું ડેવલપમેન્ટ ચાલી રહ્યું છે શાળાની અંદર ગ્રાઉન્ડ બગીચા અને અલગ અલગ પ્રકારની લેબ નું ડેવલપમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે આ ઉપરાંત જિલ્લાનું સૌથી પ્રથમ ક્રમાંકનું મધ્યાન ભોજન આ શાળાનું આવી રહ્યું છે આ શાળામાં બનતા મધ્યાન ભોજન ના ભોજનમાં શાળામાં ઉગેલા શાકભાજીનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવેલ છે અને શાકભાજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી બાળકોની તંદુરસ્તી પણ જળવાઈ રહે છે. આ ઉપરાંત બાગ બગીચા અને શાળાનું રમણીય વાતાવરણ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ માટે નવી ઉર્જા અને પ્રેરણા પૂરું પાડી રહ્યું છે
ગામ લોકોના સહયોગથી શાળાના મેદાન માટે ગ્રાઉન્ડની ફાળવણી પણ કરવામાં આવી છે ત્યાં બાળકો રમે અને ત્યારબાદ અભ્યાસ માટે શાળાએ આવે વિજ્ઞાન મેળા રમત ઉત્સવ જેવા કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે બાળકોને વાળ કાપવાથી લઈ અને તમામ પ્રકારનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે.જેથી આ શાળામાં 300 વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરે છે અને ગામ લોકોએ પણ સંકલ્પ કર્યો છે કે તમામ ગામના બાળકો ફરજિયાત આ શાળામાં અભ્યાસ કરશે.
શાળામાં અભ્યાસ કરતા સુમિત નામના વિદ્યાર્થી સાથે વાત કરવામાં આવતા તેના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે શાળાનું વાતાવરણ ખૂબ સરસ છે ત્યારે શાળામાં શિક્ષણ સાથે ઇત્તર પ્રવૃત્તિઓનું જ્ઞાન પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે રમત ઉત્સવ વિજ્ઞાન મેળાઓ અને વિવિધ પ્રકારના તહેવારોની ઉજવણી પણ શાળામાં કરવામાં આવે છે અને ગ્રામજનો પણ સહકાર રહે છે જેથી શિક્ષણ લેવા ઉપરાંત અન્ય વ્યવહારિક જ્ઞાન પણ મળતું હોવાનું વિદ્યાર્થી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે.