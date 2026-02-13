ETV Bharat / state

અમદાવાદ: દરિયાપુરમાં સરકારી શાળા બની સ્માર્ટ સ્કૂલ, છ મહિનામાં જ જર્જરિત સ્કૂલની કાયાપલટ

અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ગુજરાતી શાળા નંબર 16ને સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલવામાં આવી છે.

અમદાવાદના દરિયાપુરમાં સરકારી શાળા બની સ્માર્ટ સ્કૂલ
અમદાવાદના દરિયાપુરમાં સરકારી શાળા બની સ્માર્ટ સ્કૂલ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 13, 2026 at 1:43 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ગુજરાતી શાળા નંબર 16 જર્જરિત હોવાથી બાળકોના અભ્યાસ પર અસર પડતી હતી. વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર ના બગડે તે માટે શાળાને રીપેરીંગ કરી સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલવામાં આવી છે.

દરિયાપુરની જર્જરિત શાળા બની સ્માર્ટ સ્કૂલ

અમદાવાદના દરિયાપુર વિસ્તારમાં આવેલી ગુજરાતી શાળા નંબર 16એ વર્ષોથી વિસ્તારના બાળકોને ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણ પૂરું પાડતી એક મહત્ત્વપૂર્ણ શૈક્ષણિક સંસ્થા છે. વર્ષો જૂની આ સ્કૂલ છેલ્લા ઘણા સમયથી જર્જરિત થઈ ગઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સ્વચ્છતા તથા અભ્યાસ માટે અનુકૂળ વાતાવરણ જાળવવા શાળાનું રીપેરીંગ કરવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત ઊભી થઈ હતી. છ મહિના પહેલા આ શાળાના રીપેરીંગનું કામ શરૂ થયું હતું અને હવે આ શાળાને રીપેરીંગ અને રંગ રોગાન કરીને સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવી દેવામાં આવી છે.

દરિયાપુરમાં સરકારી શાળા બની સ્માર્ટ સ્કૂલ

સ્માર્ટ સ્કૂલને લઇને વાલી મહેલ હુમેરાએ જણાવ્યું હતું કે, "મારી દીકરી દરિયાપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ભણે છે. આ સ્કૂલની બાજુમાં જ દરિયાપુર ગુજરાતી શાળા છે જે બહુ જર્જરિત હાલતમાં હતી અને એનું રીનોવેશન કામ કરવામાં આવ્યું છે. હવે આ સ્કૂલની રંગત બદલાઇ ગઇ છે. સ્કૂલમાં સારૂ શિક્ષણ આપવામાં આવી રહ્યું છે."

અન્ય એક વાલી મોહમ્મદ સિદ્દિકે સ્કૂલની સ્થિતિને લઇને કહ્યું કે, સ્કૂલ પહેલા ઘણી ખરાબ સ્થિતિમાં હતી અને હવે તેનું રીપેરીંગ કામ ચાલી રહ્યું છે ત્યારે ખૂબ સુંદર લાગે છે.

દરિયાપુરની ગુજરાતી શાળાની અંદર ભણેલા મોહમ્મદ સાજીદે જણાવ્યું હતું કે, દરિયાપુર ગુજરાતી શાળાની અંદર મેં શિક્ષણ લીધું હતું અને હવે મારો છોકરો અહીં ભણી રહ્યો છે. હાઇસ્કૂલ ઘણા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં હતી. આ બહુ જૂની સ્કૂલ હતી. છેલ્લા છ મહિનામાં આ સ્કૂલનો નકશો બદલી દેવામાં આવ્યો છે. સ્કૂલનું સારી રીતે રીનોવેશન કરવામાં આવ્યું છે અને અમને ગર્વ છે કે અમારા બાળકો સારી કન્ડિશન ધરાવતી સ્માર્ટ સ્કૂલમાં ભણી રહ્યા છે.

દરિયાપુરની સરકારી સ્કૂલને સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલવામાં આવી
દરિયાપુરની સરકારી સ્કૂલને સ્માર્ટ સ્કૂલમાં બદલવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

દરિયાપુર ગુજરાતી શાળા નંબર 16ના રીનોવેશન અંગે દરીયાપુરના કાઉન્સિલર ઈમ્તિયાઝ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, જ્યારે અમે દરિયાપુર વોર્ડમાં ચૂંટાઈને કાઉન્સિલર બન્યા હતા ત્યારથી અમે સંકલ્પ લીધો હતો કે દરિયાપુર વોર્ડમાં શિક્ષણ માટે વધારેમાં વધારે કામ કરવાનું છે. તે સમયે દરીયાપુર ગુજરાતી શાળા નંબર 16 બહુ જ જર્જરિત હાલતમાં હતી ત્યાં બાળકો શિક્ષણ નહીં લઇ શકે અને બેસી ના શકે એવી હાલત હતી. આ શાળાને રીનોવેશન માટે મહેનત કરી મંજૂરી માંગવામાં આવી હતી અને ત્રણ વર્ષ પછી મંજૂરી મળી. આ શાળાનું રીનોવેશનનું કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું અને હાલમાં 160 બાળકો અહીંયા શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે. છેલ્લા છ મહિનાથી આ સ્કૂલનું રીપેરીંગ કામ ચાલુ છે અને સ્માર્ટ સ્કૂલ બનાવવામાં આવી છે.

છ મહિનામાં જ જર્જરિત સ્કૂલની કાયાપલટ
છ મહિનામાં જ જર્જરિત સ્કૂલની કાયાપલટ (ETV Bharat Gujarat)

