ઉનાળાને લઈ સરકાર સજ્જ: પાણી, ગેસ અને ખેડૂતોના મુદ્દે કેબિનેટમાં રિવ્યૂ
રાજ્ય કેબિનેટ બેઠકમાં વિવિધ મુદ્દાઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા
Published : March 11, 2026 at 8:57 PM IST
ગાંધીનગર: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્ય કેબિનેટની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં રાજ્યના વિવિધ મહત્વના મુદ્દાઓ પર સમિક્ષા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશોની સ્થિતિ, ખેડૂતોના પ્રશ્નો, પીવાના પાણી અને સિંચાઈના જથ્થા સહિતના મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. કેબિનેટ બેઠકમાં રાજ્યમાં ગેસ અને પેટ્રોલિયમ પેદાશોની ઉપલબ્ધતા અંગે સમિક્ષા કરવામાં આવી હતી. કેન્દ્ર સરકાર સાથે થઈ રહેલા સંકલન અને સૂચનો પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી જીતુભાઈ વાઘાણીએ બેઠક બાદ માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે રાજ્યમાં ગેસ, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પુરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે અને જનતાએ કોઈ અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ.
LPG ગેસની સપ્યાલમાં કોઈ કાપ નહીં
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વૈશ્વિક સ્તરે LNG સપ્લાય અંગે પડકારો હોવા છતાં ગુજરાતમાં તેની અછત ન સર્જાય તે માટે ચીફ સેક્રેટરીના નેતૃત્વમાં કમિટી રચવામાં આવી છે. ઘરેલુ LPG ગેસ અંગે કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેમાં કોઈ કાપ મૂકવામાં નહીં આવે અને ભાવ પણ વધારવામાં નહીં આવે. સાથે જ કોમર્શિયલ ગેસમાં પણ લગભગ 80 ટકા સપ્લાય જળવાઈ રહે તે માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.
ખેડૂતોને લગતા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા
કેબિનેટ બેઠકમાં ખેડૂતોને લગતા મુદ્દાઓ પર પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. ખાસ કરીને તુવેરની ટેકા ભાવ પર ખરીદી અંગે સમિક્ષા કરવામાં આવી હતી. અત્યાર સુધીમાં 22 હજાર મેટ્રિક ટન તુવેરની ખરીદી કરવામાં આવી છે અને 12 હજારથી વધુ ખેડૂતો પાસેથી તુવેર ખરીદવામાં આવી છે. ચણાના પાક માટે 2.60 લાખ ખેડૂતો દ્વારા નોંધણી કરવામાં આવી છે, જ્યારે રાયડા માટે પણ નોંધણી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે.
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તા અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય
આ ઉપરાંત પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના હપ્તા અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાયો છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દેશભરના ખેડૂતોને હપ્તો જારી કરશે. ગુજરાતમાં આ યોજનાના અંતર્ગત 34 લાખ ખેડૂતોને 1000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સહાય આપવામાં આવશે. આ માટે રાજ્ય કક્ષાનો કાર્યક્રમ ગાંધીનગર ખાતે યોજાશે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ હાજરી આપશે. ખાસ નિર્ણય મુજબ ખેડૂતોને તાલુકા મથક પર એકત્રિત કરવામાં આવશે, જ્યાં દરેક તાલુકામાં અંદાજે 1000થી 2000 ખેડૂતો હાજર રહેશે અને ત્યાંથી પ્રધાનમંત્રી દ્વારા હપ્તો રિલીઝ કરવામાં આવશે.
ઉનાળા માટે સરકાકની સજ્જતા
કેબિનેટ બેઠકમાં ઉનાળા દરમિયાન પીવાના પાણી અને સિંચાઈ માટેના જળસંગ્રહ અંગે પણ સમિક્ષા કરવામાં આવી હતી. સરકારે જણાવ્યું હતું કે હાલ રાજ્યમાં 72 ટકા કરતાં વધુ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે, જે ગયા વર્ષ કરતાં આશરે 4.15 ટકા વધુ છે. આ સાથે કેબિનેટ બેઠકમાં રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં રજૂ થનારા સરકારી વિધેયકો તથા વિધાનસભાના બાકી રહેલા દિવસોના કામકાજ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય સરકારના આગામી કાર્યક્રમો અને નીતિગત મુદ્દાઓ પર પણ વિચારણા કરવામાં આવી હતી.
કાળાબજારીઓ સામે કડક પગલાં લેવાશે
જીતુભાઈ વાઘાણીએ લોકોને અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે ગેસ, પેટ્રોલ અથવા ડીઝલ અંગે કોઈ અફવાઓમાં વિશ્વાસ ન રાખવો. સાથે જ કાળાબજારી કરનારાઓ સામે સરકાર સખ્ત પગલાં લેશે.તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે બટાકા પકવતા ખેડૂતોની રજૂઆતોને ધ્યાનમાં લઈને પણ સરકાર મૂલ્યાંકન આધારે યોગ્ય નિર્ણય કરશે.
આ પણ વાંચો: