'રસોડું કે વેપાર? સરકારે રસોડાને પ્રાથમિકતા આપી', ગેસ અછત વચ્ચે ઇફકો ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીનું મોટું નિવેદન
ગેસની અછતનો ફાયદો ઉઠાવી સંગ્રહખોરી કરનારા તત્વો સામે તેમણે કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું કાળાબજારી કરનારા કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડવામાં આવશે નહીં.
Published : March 12, 2026 at 5:36 PM IST
સુરત: ધી સધર્ન ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી (SGCCI) દ્વારા સરસાણા ખાતે આયોજિત 'કોઓપરેટિવ કોન્ક્લેવ '26' માં હાજરી આપવા આવેલા IFFCO અને NCUIના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીએ રાજ્યમાં પ્રવર્તી રહેલી કોમર્શિયલ ગેસની અછત અંગે મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે ગેસની આ સમસ્યા સ્થાનિક નથી, પરંતુ આંતરરાષ્ટ્રીય યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે સપ્લાય ચેઈન ખોરવાતા સર્જાઈ છે.
કોમર્શિયલ ગેસની તંગીને કારણે નાના વેપારીઓની મુશ્કેલી અંગે પૂછવામાં આવતા સંઘાણીએ જણાવ્યું હતું કે, "સરકાર પાસે ઉપલબ્ધ સ્ટોકમાં ઘરેલું ગેસને પ્રથમ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. લોકોના રસોડામાં રસોઈ ગેસ બંધ ન થાય અને હોસ્પિટલો જેવી જીવનજરૂરી સેવાઓ ચાલુ રહે તે લોકહિતમાં જરૂરી છે. આપણે નક્કી કરવાનું છે કે વેપાર બંધ રહે તે વધુ ગંભીર છે કે રસોડું? સરકારે રસોડાને પ્રાથમિકતા આપી છે જે આવકારદાયક છે."
ગેસની અછતનો ફાયદો ઉઠાવી સંગ્રહખોરી કરનારા તત્વો સામે તેમણે કડક વલણ અપનાવતા કહ્યું કે, તંત્ર દ્વારા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડીને જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. કાળાબજારી કરનારા કોઈ પણ વ્યક્તિને છોડવામાં આવશે નહીં.
ગલ્ફ દેશોમાં અશાંતિની સીધી અસર હવે સુરતના આર્થિક કરોડરજ્જુ સમાન ટેક્સટાઈલ ઉદ્યોગ પર પડી છે. ખાસ કરીને હાઈ-સ્પીડ મશીનો પર ટ્વિસ્ટેડ યાર્નનો ઉપયોગ કરતા એકમોમાં સ્ટીમ (વરાળ) આપવા માટે ગેસ અનિવાર્ય છે.
અશોક જીરાવાલા (ચેરમેન, દક્ષિણ ગુજરાત વીવિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી): "સુરતમાં કુલ 55,000 વીવિંગ યુનિટ્સ છે, જેમાંથી 30% એટલે કે અંદાજે 10,000 જેટલા યુનિટ્સ એવા છે જ્યાં ટ્વિસ્ટેડ યાર્ન વપરાય છે. આ યુનિટ્સમાં યાર્નને હીટ આપવા માટે ગેસની તીવ્ર અછત સર્જાતા ઉત્પાદન પ્રક્રિયા ધીમી પડી ગઈ છે. હીટિંગ વગર હાઈ-ક્વોલિટી કાપડ બનાવવું અશક્ય છે."
આ પણ વાંચો: