રાજ્યમાં ઓછા વરસાદને લઈને સરકાર એક્શનમાં, દુષ્કાળ જાહેર કરવા પર મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાનું મોટું નિવેદન
મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભવિષ્યમાં જ્યાં જરૂર લાગશે ત્યાં સરકાર દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવશે."
Published : October 25, 2026 at 6:13 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસાની સ્થિતિ ચિંતાજનક રહી છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર સહિત અનેક વિસ્તારોમાં ઓછો વરસાદ થવાને કારણે ખેડૂતો અને લોકોમાં ચિંતાનો માહોલ છે. ત્યારે આ મામલે રાજ્ય સરકારે પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. રાજકોટની મુલાકાતે આવેલા પાણી પુરવઠા મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ આજે આ અંગે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે.
મંત્રી કુંવરજી બાવળિયાએ જણાવ્યું હતું કે, "ભવિષ્યમાં જ્યાં જરૂર લાગશે ત્યાં સરકાર દ્વારા દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવશે." રાજ્ય સરકાર પરિસ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહી છે. હાલની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે સરકારે પૂર્વ તૈયારીઓના ભાગરૂપે અગાઉથી જ સર્વેની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.
સરકારે કરાવ્યો સર્વે
મંત્રી બાવળિયાના જણાવ્યા અનુસાર, જે વિસ્તારોમાં ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે, તે તમામ વિસ્તારોમાં સરકાર દ્વારા સર્વે કરાવી લેવામાં આવ્યો છે. આ સર્વેમાં ખેતીની સ્થિતિ, પાણીના તળ, ઘાસચારાની ઉપલબ્ધતા અને પીવાના પાણીની સ્થિતિનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. સર્વેના રિપોર્ટના આધારે જ સરકાર આગળનો નિર્ણય લેશે.
તેમણે ઉમેર્યું કે, અત્યારે જે વિસ્તારમાં પાણીની જરૂરિયાત છે, ત્યાં સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે. પીવાના પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. નર્મદાના પાણી અને અન્ય જળાશયો મારફતે જરૂરિયાતવાળા વિસ્તારોમાં પાણી પૂરું પાડવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.
ખેડૂતોને રાહતની આશા
સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતો માટે આ નિવેદન ખૂબ જ મહત્વનું છે. ઓછા વરસાદને કારણે ઉભા પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા જો દુષ્કાળ જાહેર કરવામાં આવે તો ખેડૂતોને દુષ્કાળ રાહત પેકેજ, વીજળી બિલમાં રાહત, ઘાસચારા અને રોજગારી જેવી સહાય મળી શકે છે.
હાલમાં સરકાર કોઈ ઉતાવળિયો નિર્ણય લેવા માંગતી નથી, પરંતુ પરિસ્થિતિનું ઝીણવટભર્યું અવલોકન કરી રહી છે. સર્વેનો રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ કયા તાલુકા કે ગામને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવા તે અંગે સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવશે. - કુંવરજી બાવળિયા, પાણી પુરવઠા મંત્રી, ગુજરાત સરકાર
ઓછા વરસાદની સ્થિતિ, સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ સર્વે, પાણી પુરવઠાની વ્યવસ્થા અને ભવિષ્યમાં દુષ્કાળ જાહેર કરવા અંગેનું મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ વરસાદની રાહ જોવાઈ રહી છે. ત્યારે મંત્રીના આ નિવેદન બાદ હવે સૌની નજર સરકારના આગામી નિર્ણય પર ટકેલી છે.
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