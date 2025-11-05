ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી શરૂ, ગુજરાત સરકારે જાહેર કરી તારીખ
સરકાર દ્વારા ખેડૂતોએ પકવેલ મગફળી, સોયાબીન, મગ અને અડદની 9 નવેમ્બરથી ટેકાના ભાવે ખરીદી શરૂ કરવામાં આવશે.
Published : November 5, 2025 at 2:17 PM IST
ગાંધીનગર : છેલ્લા કેટલાક દિવસો દરમિયાન ગુજરાતભરમાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો. બીજી તરફ ખેતરોમાં ઉભો પાક તૈયાર હતો અથવા ખેડૂતોએ પાકની લણણી કરી લીધી હતી. જોકે, કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને ભારે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.
ખેડૂતો માટે મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત : આર્થિક નુકસાન વેઠી રહેલા ખેડૂતોની આર્થિક સહાયની માંગ વચ્ચે ગુજરાત સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે. હાલમાં જ સરકારે ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. હવે આ માટેની તારીખો પણ જાહેર કરી દીધી છે. આગામી 9 નવેમ્બરથી ખેડૂતોએ પકવેલ મગફળી, મગ અને અડદની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવામાં આવશે.
કમોસમી વરસાદની અણધારી આફતના લીધે રાજ્યના અનેક ખેડૂતોના ઉભા પાકને નુકસાન થયું છે, ત્યારે સરકાર ખેડૂતોની હિંમત બનીને આર્થિક સહાય માટે તેમની સાથે ઉભી રહેવા પ્રતિબદ્ધ છે.— Bhupendra Patel (@Bhupendrapbjp) November 5, 2025
રાજ્યના ખેડૂતોએ પકવેલ મગફળી, સોયાબીન, મગ અને અડદની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવાનો નિર્ણય સરકારે કર્યો છે. જે અંતર્ગત…
ટેકાના ભાવે પાકની ખરીદી : મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ એક પોસ્ટ કરી આ અંગે જાહેરાત કરતા લખ્યું કે, "કમોસમી વરસાદની અણધારી આફતના લીધે રાજ્યના અનેક ખેડૂતોના ઉભા પાકને નુકસાન થયું છે, ત્યારે સરકાર ખેડૂતોની હિંમત બનીને આર્થિક સહાય માટે તેમની સાથે ઉભા રહેવા પ્રતિબદ્ધ છે. કુદરતી આપદાની આ સ્થિતિમાં ખેડૂત પરિવારોની આર્થિક સુખાકારીની ચિંતા સરકારે કરી છે, અને અન્નદાતા પરિવારોને કોઈ તકલીફ ન આવે તેવી સંવેદના સાથે તંત્ર પૂરી નિષ્ઠાથી કાર્યરત છે."
કમોસમી વરસાદથી ખેડૂતોને ભારે નુકસાન
કમોસમી વરસાદ થતાં જ ખેતરમાં તૈયાર ઉભા પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું હતું. જ્યારે લણણી કરેલો પાક વરસાદમાં પલળી જતા ખેડૂતોના મોં પાસે આવેલો કોળિયો છીનવાઈ ગયા જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી. આર્થિક નુકસાન વેઠી રહેલા ખેડૂતોએ સરકાર સમક્ષ વળતર આપવા કે આર્થિક સહાય કરવા માંગ કરી હતી. આ માટે ખેડૂતો આગેવાનો અને સંસ્થાઓ પણ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતોની પડખે આવી હતી. ગુજરાત સરકાર દ્વારા ખેતી પાક નુકસાનીનો સર્વે પણ કરવામાં આવ્યો હતો.
