રક્ષાબંધન નિમિત્તે માતા-બહેનોને સરકારની ભેટ, 101 નવી ST બસનું લોકાર્પણ; મહિલા કંડક્ટરોએ ગૃહમંત્રીને રાખડી બાંધી
71 સુપર એક્સપ્રેસ, 20 મિડી અને 10 સ્લીપર કોચ સહિત 101 ST બસનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : August 26, 2026 at 3:42 PM IST
ગાંધીનગર: રક્ષાબંધન પર્વ નિમિત્તે રાજ્યની માતા-બહેનોને વધુ સુવિધાજનક અને આરામદાયક જાહેર પરિવહનની ભેટ આપતા ગાંધીનગર ખાતેથી 101 નવીન એસ.ટી. બસોનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ લીલી ઝંડી આપી નવી બસોને પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું.
લોકાર્પિત 101 બસોમાં 71 સુપર એક્સપ્રેસ, 20 મિડી અને 10 સ્લીપર કોચનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ બસોને રક્ષાબંધનના વિશેષ સંચાલનમાં પણ સામેલ કરવામાં આવશે.
મહિલા કંડક્ટરોએ હર્ષ સંઘવીને રાખડી બાંધી
કાર્યક્રમ દરમિયાન ST નિગમની મહિલા કંડક્ટરોએ હર્ષ સંઘવીને રાખડી બાંધી રક્ષાબંધનની આગોતરી ઉજવણી કરી હતી. રાજ્યની માતા-બહેનો તહેવાર પરિવાર સાથે ઉજવી શકે તે માટે એસ.ટી. નિગમના ડ્રાઈવર, કંડક્ટર અને ઓપરેશન સ્ટાફ 24 કલાક પોતાની ફરજ બજાવે છે. હર્ષ સંઘવીએ કર્મચારીઓની કર્તવ્યનિષ્ઠાને બિરદાવી હતી.
રક્ષાબંધનના પવિત્ર પર્વ નિમિત્તે ગુજરાતની માતાઓ - બહેનોને સલામત અને સુવિધાયુક્ત મુસાફરીની ભેટ !— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) August 26, 2026
આજે ગાંધીનગર ખાતે માતા-બહેનોની સુવિધા અને સલામત મુસાફરીને સમર્પિત GSRTCની ૧૦૧ નવીન બસોનું લોકાર્પણ કર્યું. આ નવીન બસો બહેનોની મુસાફરીને વધુ સરળ, સુગમ અને સુરક્ષિત બનાવવાની સાથે… pic.twitter.com/zh1NRLOQf5
રક્ષાબંધન માટે STનું વિશેષ આયોજન
- 26થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન 6,500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપ
- 101 નવી બસોમાં 71 સુપર એક્સપ્રેસ, 20 મિડી અને 10 સ્લીપર કોચ
- અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ માટે વિશેષ બસો
- અંબાજી, પાવાગઢ અને સોમનાથ માટે વિશેષ સંચાલન
- ઓનલાઈન અને ડેપો પર એડવાન્સ બુકિંગની સુવિધા
રક્ષાબંધન દરમિયાન મુસાફરોની વધતી સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને ST નિગમ દ્વારા 26થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યભરમાં આશરે 6,500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટ સહિતના મુખ્ય શહેરો ઉપરાંત અંબાજી, પાવાગઢ અને સોમનાથ જેવા તીર્થધામોના રૂટ પર વિશેષ બસો દોડાવવામાં આવશે.
મુસાફરોની સુવિધા માટે ઓનલાઈન તેમજ ડેપો પર એડવાન્સ બુકિંગની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે. ગત વર્ષે રક્ષાબંધન દરમિયાન 6,402 વધારાની ટ્રીપ મારફતે 3.33 લાખ મુસાફરોને સેવા આપવામાં આવી હતી. આ વર્ષે મુસાફરોના ઘસારાને પહોંચી વળવા 6,500 એક્સ્ટ્રા ટ્રીપનું આયોજન કરાયું છે.
મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીની પહેલ હેઠળ નાગરિકો, નોકરિયાતો અને વિદ્યાર્થીઓને સલામત, સુવિધાજનક અને આરામદાયક જાહેર પરિવહન સેવા આપવા માટે નવી બસો જનસેવામાં મૂકવામાં આવી છે.
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