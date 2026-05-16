18 લાખ 85 હજારનો સરકારી અનાજનો જથ્થો ઝડપાયો, જુનાગઢ રેન્જ આઈ.જી પોલીસની કાર્યવાહી
જુનાગઢ તાલુકાના માખીયાળા ગામમાંથી પોલીસે 18 લાખથી વધુનો સરકારી ઘઉં અને ચોખાનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે,અને 2 આરોપીની અટકાયત કરી છે.
Published : May 16, 2026 at 9:03 AM IST|
Updated : May 16, 2026 at 9:34 AM IST
જુનાગઢ: રેન્જ આઈ.જી પોલીસ દ્વારા જુનાગઢ તાલુકાના માખીયાળા ગામમાંથી સરકારી ઘઉં અને ચોખાનો જથ્થો પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે માખીયાળા ગામમાં નોબેલ સ્કૂલ નજીક આવેલા એક ખાનગી ગોડાઉનમાં દરોડો પાડ્યો હતો.
ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરવામાં આવેલો ઘઉં અને ચોખાનો જથ્થો અને અન્ય સ્થળે મોકલવા માટે તૈયાર રાખવામાં આવેલા અનાજ ભરેલા ટ્રકને પોલીસે પકડી પાડ્યો છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે બીલખાના મહમદ માલવિયા અને ઈરફાન કાળવાતર નામના બે આરોપીની અટકાયત પણ કરી છે.
બીલખામાંથી ઝડપાયું સરકારી અનાજ
રેન્જ આઇ.જી પોલીસે આપી વિગતો
જુનાગઢ રેન્જ આઈ.જી ઓફિસમાં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે કાર્યરત વાય.બી.રાણા એ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, રેંજ આઈ.જી પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે માખિયાળા ગામમાં આવેલા ખાનગી ગોડાઉનમાં તપાસ કરતા અહીંથી 23,000 કિલો ઘઉં જેની બજાર કિંમત ₹ 4,60,000 અને 17 હજાર કિલો ચોખા જેની બજાર કિંમત ₹4,25,000 અને એક ટ્રક કે જેની બજાર કિંમત 10 લાખ રૂપિયા આકવામાં આવી છે. આ મળીને કુલ 18 લાખ 85 હજારનો મુદ્દામાલ પોલીસે પકડીને સીઝ કર્યો છે. સસ્તા અનાજની દુકાનોમાંથી વિનામૂલ્યે આપવામાં આવતા ઘઉં અને ચોખા રાશનકાર્ડ ધારકો પાસેથી આવા ઈસમો વેચાતા રાખી અને તેને એકત્ર કરીને તેનો મોટો જથ્થો ગોડાઉનમાં સંગ્રહ કરતા હોય છે. ત્યાર બાદ ઘઉં,ચોખા સહિત અન્ય અનાજને પોતાના વ્યક્તિગત નફા માટે અન્ય જગ્યા પર વેચતા હોય છે.
અગાઉ પણ પકડાયું હતું ગોડાઉન
આજથી ત્રણ ચાર મહિના પૂર્વે પણ આ જ પ્રકારે ઘઉં અને ચોખાનો સરકારી અનાજનો જથ્થો બીલખા ઈવનગર અને ખડિયા વિસ્તારમાંથી પણ પકડાયો હતો. આ જથ્થો પણ સરકાર દ્વારા વિના મૂલ્યે આપવામાં આવતા સરકારી અનાજનો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યાર બાદ જૂનાગઢ તાલુકાના માખીયાળામાંથી આ પ્રકારે અનાજનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. જેને લઇને પુરવઠા વિભાગ દ્વારા પણ હવે માખીયાળામાંથી મળેલા જથ્થાને લઈને તપાસ શરૂ કરવામાં આવશે.