IPC 306નો કેસ પેન્ડિંગ હોવા છતાં સરકારી કર્મચારીને ફરજથી દૂર રાખી શકાય નહીં, ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો
સરકારી કર્મચારી સામે પત્નીની આત્મહત્યાનો કેસ પેન્ડિંગ હોય તો માત્ર તેના કારણે ફરજથી દૂર રાખી શકાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટ
Published : August 6, 2026 at 6:51 PM IST
અમદાવાદ: સરકારી કર્મચારી સામે પત્નીની આત્મહત્યાને લઈને ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 306 હેઠળ ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હોય, માત્ર આ કારણસર તેને સરકારી ફરજથી દૂર રાખી શકાય નહીં, તેવો મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો ગુજરાત હાઇકોર્ટે આપ્યો છે. હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હોવો અને સરકારી ફરજ બજાવવા માટે અયોગ્ય હોવું – બંને અલગ બાબતો છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર સરકારી વિભાગમાં ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. તેમની સામે પત્નીની આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાના આરોપસર કલમ 306 હેઠળ ફોજદારી કાર્યવાહી ચાલી રહી હતી. આ ફોજદારી કેસના કારણે અરજદારને ફરજ પર પરત લેવામાં આવ્યા નહોતા. જેને લઈને તેમણે ગુજરાત હાઇકોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો.
અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તેમની સામે ચાલી રહેલો ફોજદારી કેસ તેમની સરકારી ફરજ અથવા કામગીરી સાથે કોઈ રીતે સંબંધિત નથી. પત્નીની આત્મહત્યા અંગેનો કેસ વ્યક્તિગત અને પારિવારિક ઘટનાને લગતો છે. તેથી માત્ર ફોજદારી કેસ પેન્ડિંગ હોવાના આધારે તેમને નોકરીથી દૂર રાખવાનું યોગ્ય નથી.
સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ રીતે નોંધ્યું કે અરજદાર સામે કોઈ વિભાગીય તપાસ ચાલી રહી નથી. જો કર્મચારી સામે સરકારી ફરજ સાથે સંબંધિત કોઈ ગંભીર આરોપ હોય અથવા વિભાગીય કાર્યવાહી ચાલી રહી હોય તો પરિસ્થિતિ અલગ હોઈ શકે છે. પરંતુ હાલના કેસમાં પત્નીની આત્મહત્યાને લગતો ફોજદારી કેસ સરકારી ફરજ સાથે સંબંધિત નથી.
હાઇકોર્ટે આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકારને અરજદારને ફરીથી ફરજ પર લેવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ રાજ્ય સરકારે ચાર અઠવાડિયાની અંદર કર્મચારીને પુનઃનિયુક્ત કરીને ફરજ પર લેવાની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે.
જોકે, હાઇકોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પુનઃનિયુક્તિ ફોજદારી કેસના અંતિમ પરિણામને આધીન રહેશે. એટલે કે જો ભવિષ્યમાં અરજદારને ફોજદારી કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવે તો તેમની નોકરી આપોઆપ સમાપ્ત થઈ જશે.
આ ચુકાદો સરકારી કર્મચારીઓ સામે પેન્ડિંગ ફોજદારી કેસ અને તેમની સેવા વચ્ચેના સંબંધ અંગે મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધાંત સ્પષ્ટ કરે છે. માત્ર કેસ પેન્ડિંગ છે એટલા માટે કર્મચારીને અનિશ્ચિત સમય સુધી ફરજથી દૂર રાખી શકાય નહીં, ખાસ કરીને જ્યારે તે કેસ સરકારી ફરજ સાથે સંબંધિત ન હોય અને કર્મચારી સામે કોઈ વિભાગીય તપાસ પણ ચાલી રહી ન હોય.
અરજદાર તરફથી હાઇકોર્ટમાં વકીલ જીત પટેલે રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે કર્મચારી સામેનો કેસ તેની વ્યક્તિગત અને પારિવારિક પરિસ્થિતિ સાથે સંબંધિત છે અને સરકારી સેવા દરમિયાન તેની કામગીરી સાથે તેનો કોઈ સીધો સંબંધ નથી. તેથી માત્ર પેન્ડિંગ ફોજદારી કાર્યવાહીનો આધાર લઈને કર્મચારીને ફરજથી દૂર રાખવો યોગ્ય નથી.
હાઇકોર્ટે સમગ્ર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં લઈને અરજદારને ચાર અઠવાડિયામાં ફરજ પર પરત લેવા રાજ્ય સરકારને આદેશ કર્યો છે. જોકે, ફોજદારી કેસમાં અંતિમ ચુકાદો આવનાર હોવાથી કર્મચારીની નોકરી અંગેનો અંતિમ નિર્ણય તે ચુકાદાને આધીન રહેશે.