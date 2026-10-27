ગાંધીનગરમાં સરકારી કોન્ટ્રાક્ટરોના રૂ.30 કરોડની ચુકવણી બાકી હોવાનો આક્ષેપ, ટેન્ડર પ્રક્રિયા સામે પણ સવાલો
માર્ગ અને મકાન વિભાગ દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટરોના નાણાં અટકાવી રખાયાનો દાવો કરતાં એસોસિએશને સરકાર સમક્ષ બાકી રકમની તાત્કાલિક ચુકવણી કરવાની માગ કરી છે.
Published : October 27, 2026 at 4:11 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:49 PM IST
ગાંધીનગરઃ ગાંધીનગરમાં સરકારી કામો કરતા કોન્ટ્રાક્ટરોની અંદાજે રૂ.30 કરોડની ચુકવણી બાકી હોવાનો આક્ષેપ ગવર્નમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે. માર્ગ અને મકાન (R&B) વિભાગ દ્વારા છેલ્લા એક વર્ષથી કોન્ટ્રાક્ટરોના નાણાં અટકાવી રાખવામાં આવ્યાં હોવાનો દાવો કરતાં એસોસિએશને સરકાર સમક્ષ બાકી રકમની તાત્કાલિક ચુકવણી કરવાની માગ કરી છે. દિવાળીના તહેવાર નજીક હોવા છતાં નાણાં નહીં મળતાં કોન્ટ્રાક્ટરો આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા હોવાનું પણ જણાવાયું છે. આ ઉપરાંત સરકારી કામોની ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં પસંદગીની એજન્સીઓને લાભ અપાતો હોવાના આક્ષેપો પણ કરવામાં આવ્યા છે.
ગાંધીનગર ગવર્નમેન્ટ કોન્ટ્રાક્ટર એસોસિએશનની પત્રકાર પરિષદમાં બાકી ચુકવણી અને ટેન્ડર પ્રક્રિયાને લઈને સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. એસોસિએશનના જણાવ્યા મુજબ, કેટલીક ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં ઈજનેરની સહી અને સિક્કા સાથે સાઇટ વિઝિટનું ડિક્લેરેશન સર્ટિફિકેટ માગવામાં આવ્યું હતું. તેમાં માત્ર બે એજન્સીઓએ જ સર્ટિફિકેટ અપલોડ કરતાં આકૃતિ કન્સ્ટ્રક્શન અને સૌમ્ય કન્સ્ટ્રક્શન સિવાયની અન્ય એજન્સીઓને ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ટેન્ડર ખોલવામાં આવતાં આકૃતિ કન્સ્ટ્રક્શનનું ટેન્ડર અંદાજિત ભાવ કરતાં 15 ટકા કરતાં વધુ ઊંચા ભાવે ખુલ્યું હોવાનો આક્ષેપ કરાયો છે.
ટેન્ડરની શરતો સામે પણ સવાલો
એસોસિએશનના આક્ષેપ પ્રમાણે, બ્લોક નંબર 1થી 13 માટે કુલ નવ ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યાં હતાં. તેમાં આઠથી નવ કોન્ટ્રાક્ટરોએ ભાગ લીધો હતો. જોકે, બ્રિજના બાંધકામમાં કરેલા અનુભવને સમાન પ્રકારની કામગીરી તરીકે માન્યતા ન અપાતાં માત્ર એક જ એજન્સી લાયક ઠરતી હોવાનો દાવો કરાયો હતો. ત્યારબાદ આ ટેન્ડર રદ કરીને ફરીથી બહાર પાડવામાં આવ્યાં હતાં.
બીજા પ્રયાસમાં નવ પૈકી વધુમાં વધુ ત્રણ કામ એક જ એજન્સીને મળી શકે તેવી શરત અને સમાન પ્રકારની કામગીરીના અનુભવ માટે G+2 બિલ્ડિંગનું કામ કરેલું હોવાનો માપદંડ રાખવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ છે. આ પ્રક્રિયામાં આકૃતિ કન્સ્ટ્રક્શન અને સૌમ્ય કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા ટેન્ડર ભરવામાં આવ્યાં હતાં.
એસોસિએશનના જણાવ્યા અનુસાર, ટેન્ડર પ્રક્રિયાના ક્રમને જાળવ્યા વિના બે એજન્સીઓને મોટા કામો પૈકી ત્રણ-ત્રણ કામ અંદાજિત ભાવ કરતાં 15 ટકા ઊંચા ભાવે ફાળવવા માટે સરકારની મંજૂરી અર્થે દરખાસ્ત મોકલવામાં આવી છે. આથી પ્રવર્તમાન ભાવની સરખામણીએ સરકારને આશરે રૂ.15 કરોડનું નુકસાન થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. બાકીનાં ત્રણ કામો માટે પણ તાત્કાલિક ટેન્ડર બહાર પાડવામાં આવ્યાં હોવાનો દાવો કરાયો છે.
એસોસિએશને સમગ્ર મામલે પારદર્શક તપાસ કરવા, ટેન્ડર પ્રક્રિયાની સમીક્ષા કરવા અને કોન્ટ્રાક્ટરોની બાકી ચુકવણી તાત્કાલિક કરવા સરકાર સમક્ષ માગ કરી છે. જો સરકાર આ મુદ્દે ગંભીરતા નહીં દાખવે તો આગામી સમયમાં ઉગ્ર કાર્યક્રમો યોજવાની ચીમકી પણ ઉચ્ચારવામાં આવી છે. આ બાબતે રાજ્યના ગૃહ પ્રધાન નાયબ ગૃહ પ્રધાન વિભાગીય વડા સહિતને લેખિત રજૂઆત કરવામાં આવી છે પરંતુ તમામ દ્વારા આંખ આડા કાન કરવામાં આવતા હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે.
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