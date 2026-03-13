કેન્દ્ર સરકારે ઘરોમાં અવિરત LPGની આપૂર્તિનો ભરોસો આપ્યો, CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે રાજ્યની સ્થિતિ અંગે યોજી ઉચ્ચસ્તરિય બેઠક

સરકારે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ઘરો માટે LPGનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે, અને ગભરાટમાં ગેસ સિલિન્ડરોના બુકિંગની કોઈ જરૂર નથી.

ચૈન્નઈમાં એક ગેસ એજન્સી બહાર LPG માટે ઊભેલા લોકો (AFP)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 13, 2026 at 10:24 PM IST

નવી દિલ્હી: પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટીને કારણે ઉર્જા પુરવઠામાં વિક્ષેપ વચ્ચે, સરકારે શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે, ઘરો માટે LPGનો અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો છે, અને ગભરાટમાં ગેસ સિલિન્ડરોના બુકિંગની કોઈ જરૂર નથી. તો બીજી તરફ ગુજરાતમાં પણ મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં રાજ્યમાં પીએનજી ગેસ તથા પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સની સ્થિતિ અંગે ઉચ્ચસ્તરીય સમીક્ષા બેઠક ગાંધીનગરમાં યોજવામાં આવી હતી.

મીડિયાને માહિતી આપતા, પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, 5 માર્ચની તુલનામાં ઘરેલુ LPG ઉત્પાદનમાં 30 ટકાનો વધારો થયો છે, જેના કારણે ઘરોમાં અવિરત પુરવઠો સુનિશ્ચિત થયો છે.

તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "ગભરાટમાં બુકિંગની કોઈ જરૂર નથી, અને કોઈપણ LPG ડીલરશીપ પર કોઈ અછત નથી. LPG બુકિંગ વધીને 75.7 લાખ થઈ ગયું છે, જ્યારે યુદ્ધ પહેલા તે સરેરાશ 55.7 લાખ હતું. આ વધારો જનતા દ્વારા ગભરાટમાં કરવામાં આવતા બુકિંગને દર્શાવે છે."

પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના કારણે ઇરાન અને ઓમાન વચ્ચે સ્થિત સાંકડા જળમાર્ગ - હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થયા પછી ક્રૂડ ઓઇલ અને પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોના પુરવઠાને અસર થઈ છે. આ 50 માઈલ લાંબો, સાંકડો માર્ગ, જે પર્શિયન ગલ્ફને અરબી સમુદ્ર સાથે જોડે છે, તે વિશ્વના લગભગ પાંચમા ભાગનું ઓઇલ અને લિક્વિફાઇડ નેચરલ ગેસ (LNG) વહન કરે છે.

ભારત તેની ક્રૂડ ઓઇલની જરૂરિયાતોનો આશરે 88 ટકા, તેની LNG જરૂરિયાતોનો 50 ટકા અને તેની LPG જરૂરિયાતોના 60 ટકા આયાત કરે છે - જેમાંથી મોટાભાગનો ભાગ આ જ માર્ગ દ્વારા પસાર થાય છે.

કાળા બજારિયાઓની ખેર નહીં
જ્યારે પણ આવી પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે, ત્યારે ચોક્કસ વ્યક્તિઓ નફા માટે તેનો ઉપયોગ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે. સરકારે કાળાબજાર અને સંગ્રહખોરીને રોકવા માટે તૈયારી કરી છે. રાજ્ય વહીવટીતંત્રને સ્થાનિક સ્તરે કડક દેખરેખ રાખવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે. વધુમાં, દરેક ગ્રાહક ફરિયાદ અને પ્રશ્નનો તાત્કાલિક ઉકેલ સુનિશ્ચિત કરવા માટે તેલ કંપનીઓના કોલ સેન્ટરોમાં સ્ટાફની સંખ્યા અને બેઠક ક્ષમતામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે.

સરકારે સામાન્ય જનતાને ત્રણ ખૂબ જ સરળ અપીલ કરી છે:

  • ગભરાશો નહીં, અને ગભરાટમાં ખરીદી કરવાનું ટાળો.
  • તમારી વાસ્તવિક જરૂરિયાતો અનુસાર ગેસ સિલિન્ડર બુક કરો.
  • બધી અફવાઓને અવગણો અને ફક્ત સત્તાવાર માહિતી પર આધાર રાખો.

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની બેઠક
મુખ્યમંત્રીએ આ બેઠકમાં એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો છે કે, રાજ્યના જે વિસ્તારોમાં સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન માટેનું પાઈપલાઈન ગેસ વિતરણ નેટવર્ક ઉપલબ્ધ છે તેવા વિસ્તારોમાં રેસ્ટોરન્ટ, હોટેલ્સ, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, સામાજિક-ધાર્મિક સંસ્થાઓ તેમની જરૂરિયાત મુજબ નવા પીએનજી કનેક્શનની માંગણી કરે તો ત્યાં તત્કાલ અસરથી કનેક્શન આપી દેવાશે

નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, ઊર્જામંત્રી ઋષિકેશ પટેલ, અન્ન નાગરિક પુરવઠામંત્રી રમણ સોલંકીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાયેલી આ બેઠકમાં પ્રાકૃતિક ગેસ પુરવઠાની વર્તમાન સ્થિતિ અંગેની સમીક્ષામાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, રાજ્યમાં પ્રાકૃતિક ગેસ પુરવઠો (પીએનજી)ના ડોમેસ્ટિક ઉપયોગ માટે ઘરે ઘરે પાઈપલાઈન દ્વારા ગેસ પુરવઠો મેળવી રહેલા નાગરિકો માટે હાલ રાજ્યમાં પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે.

અમદાવાદમાં LPGના વિતરણ માટે વહીવટીતંત્ર સક્રિય
મધ્યપૂર્વ ક્ષેત્રમાં હાલની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ અમદાવાદ જિલ્લાની તમામ ગેસ એજન્સીઓ અને ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા ઘરેલું LPG ગેસનો પૂરતો પૂરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તે રીતે વિતરણ વ્યવસ્થાનું સતત મોનિટરીંગ અમદાવાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યમાં ઘરેલું જરૂરિયાત માટેના LPGનો પૂરતો પુરવઠો મળી રહે અને બિનજરૂરી સંગ્રહ ન થાય તે માટે કેન્દ્ર સરકારના સૂચન અનુસાર જાહેરક્ષેત્રની ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ દ્વારા બે LPG સિલિન્ડરના બુકીંગ વચ્ચે 25 દિવસનો સમયગાળો રાખવા નિર્ણય કરવામાં આવેલ છે.

LPGનો અનધિકૃત સંગ્રહ અને કાળાબજારી કરવી એ આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ-1955 તથા LPG કંટ્રોલ ઓર્ડર-2000 મુજબ કાયદાકીય રીતે ગુનો બને છે તથા આવી પ્રવૃતિ કરનાર સામે નિયમોનુસાર પગલાં લેવા અમદાવાદ જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા સંબંધિત અધિકારીશ્રીઓને જરૂરી સૂચના આપવામાં આવી છે.

અમદાવાદ જિલ્લાના તમામ નાગરિકોને જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે કોઇપણ અફવામાં કે ગભરાટમાં આવ્યા વિના જરૂરિયાત મુજબનું જ બુકીંગ કરાવો, કાયદો વ્યવસ્થા જાળવો અને ગેસ વિતરકોને સામાન્ય રીતે કામ કરવા માટે સહયોગ આપવામાં આવે, એવું જિલ્લા પુરવઠા અધિકારીશ્રી ની અખબારી યાદીમાં જણાવાયું છે.

