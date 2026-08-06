સિલિકોસિસ પીડિત શ્રમિકો માટે સરકારની સહાય યોજના: મૃતકના પરિવારને ₹4 લાખ, અસરગ્રસ્તને ₹3 લાખ; હાઇકોર્ટમાં દાવાની સમયમર્યાદા અંગે સવાલ
અરજદારોમાં સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોની વિધવા મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
Published : August 6, 2026 at 6:20 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સિલિકોસિસથી પીડાતા શ્રમિકો અને તેમના પરિવારોની સહાયને લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોના પરિવારોને વળતર, અસરગ્રસ્ત શ્રમિકોની સારવાર અને આર્થિક સહાય માટે નીતિ બનાવવાની માંગ સાથે પીપલ્સ ટ્રેનિંગ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર ટ્રસ્ટ તથા 19 અરજદારોએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે. અરજદારોમાં સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકોની વિધવા મહિલાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે.
આ અરજી ચીફ જસ્ટિસ સુનીતા અગરવાલ અને જસ્ટિસ ડી. એન. રેની બેન્ચ સમક્ષ ચાલી રહી છે. અરજદાર સંસ્થા અસંગઠિત ક્ષેત્રના શ્રમિકો માટે કામ કરે છે અને સિલિકોસિસ જેવી ગંભીર વ્યવસાયજન્ય બીમારીથી અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો તથા તેમના પરિવારોને કાયદેસર અને આર્થિક સહાય મળે તે માટે હાઇકોર્ટમાં રજૂઆત કરી છે.
સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકાર તરફથી હાજર સરકારી વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે સિલિકોસિસથી અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો અને તેમના પરિવારોની સહાય માટે રાજ્ય સરકારે 13 જુલાઈના રોજ ઠરાવ પસાર કર્યો છે. આ ઠરાવમાં સિલિકોસિસથી મૃત્યુ પામેલા શ્રમિકના પરિવારને ₹4 લાખની મૃત્યુ સહાય, જ્યારે સિલિકોસિસથી અસરગ્રસ્ત જીવિત શ્રમિકને ₹3 લાખની અનુગ્રહ સહાય આપવાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
સરકારની રજૂઆત મુજબ સિલિકોસિસ અસરગ્રસ્ત પરિવારોને માત્ર આર્થિક સહાય જ નહીં, પરંતુ પેન્શન, શિક્ષણ, લગ્ન અને અન્ય જરૂરિયાતો માટે પણ વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ મળી શકે છે. તેમાં ગંગા સ્વરૂપા આર્થિક સહાય યોજના, વાલી દીકરી યોજના, મહિલા સ્વાવલંબન યોજના, મુખ્યમંત્રી માતૃશક્તિ યોજના, ફેરલગ્ન યોજના સહિત કુલ 22 જેટલી સરકારી યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે.
અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન પણ રાજ્ય સરકારે સિલિકોસિસ પીડિત શ્રમિકો માટેની સહાય અંગે મહત્વપૂર્ણ વિગતો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરી હતી. સરકારના જણાવ્યા મુજબ સિલિકોસિસથી અસરગ્રસ્ત શ્રમિકને ₹3 લાખ સુધીની અનુગ્રહ સહાય ઉપરાંત તપાસ અને સારવારનો ખર્ચ આપવામાં આવશે. દવાઓ માટે દર મહિને ₹1,500 સુધીની સહાયની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સરકારી હોસ્પિટલોમાં મફત સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવાની વાત પણ સરકાર દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી.
સહાય મેળવવા માટે અસરગ્રસ્ત શ્રમિક અથવા તેના પરિવારને શ્રમ કમિશનર તથા ઔદ્યોગિક સલામતી અને આરોગ્ય નિયામક સમક્ષ અરજી કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ સંબંધિત તબીબી દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવામાં આવશે અને સિલિકોસિસની અસર અંગેની વિગતોના આધારે સહાય માટેની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
જોકે, રાજ્ય સરકાર દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા ઠરાવ અંગે અરજદાર પક્ષે કેટલાક મહત્વપૂર્ણ વાંધા ઉઠાવ્યા છે. અરજદાર તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે સિલિકોસિસ અસરગ્રસ્ત વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવેલા દાવાની કેટલા સમયગાળામાં પતાવટ કરવી તે અંગે યોજનામાં સ્પષ્ટ સમયમર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી નથી.
અરજદાર પક્ષે વધુમાં સવાલ ઉઠાવ્યો કે જો કોઈ શ્રમિક અથવા તેના પરિવારનો સહાય માટેનો દાવો નકારી કાઢવામાં આવે તો તે નિર્ણય સામે ફરિયાદ અથવા અપીલ કરવા માટેની કોઈ સ્પષ્ટ વ્યવસ્થા યોજનામાં રાખવામાં આવી નથી. આ ઉપરાંત યોજનાનો લાભ માત્ર કોર્ટમાં અરજી કરનારા લોકોને નહીં પરંતુ રાજ્યના તમામ પાત્ર સિલિકોસિસ અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો અને તેમના પરિવારોને સમાન ધોરણે મળે તેવી પણ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી.
અરજદાર પક્ષે સરકારની યોજનાનો વ્યાપક પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની પણ માંગ કરી છે, જેથી સિલિકોસિસથી અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો અને તેમના પરિવારોને ઉપલબ્ધ સહાય અંગે જાણકારી મળી શકે અને તેઓ પોતાના હકનો લાભ મેળવી શકે.
આ વાંધાઓને ધ્યાનમાં લઈને ગુજરાત હાઇકોર્ટે રાજ્ય સરકાર પાસે જવાબ માંગ્યો છે. સાથે જ સરકારની સહાય યોજનાનો પ્રચાર-પ્રસાર થાય તે માટે ગુજરાત રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળને પણ જરૂરી નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.
અરજદારો તરફથી ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હાજર રહેલા એડવોકેટ વેદાંત રાજગુરુએ રજૂઆત કરી હતી કે સિલિકોસિસથી અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો અને તેમના પરિવારોને સહાય આપવી માત્ર નીતિનો વિષય નથી, પરંતુ લાંબા સમયથી આ ગંભીર બીમારીનો સામનો કરી રહેલા પરિવારો માટે જીવનનિર્વાહ અને ન્યાય સાથે જોડાયેલો મુદ્દો છે. યોજનામાં સહાયની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે તે મહત્વપૂર્ણ બાબત છે, પરંતુ સહાય મેળવવાની પ્રક્રિયા, દાવાની સમયસર પતાવટ અને દાવો નામંજૂર થાય તો ફરિયાદની વ્યવસ્થા પણ સ્પષ્ટ હોવી જરૂરી છે.
હવે હાઇકોર્ટ સમક્ષ મુખ્ય મુદ્દો એ રહેશે કે રાજ્ય સરકાર અરજદાર દ્વારા ઉઠાવવામાં આવેલા આ વાંધાઓ અંગે શું જવાબ આપે છે અને સિલિકોસિસ અસરગ્રસ્ત શ્રમિકો તથા તેમના પરિવારોને સહાય મેળવવાની પ્રક્રિયાને વધુ સ્પષ્ટ અને અસરકારક બનાવવા માટે શું પગલાં લે છે. સમગ્ર મામલે હવે 27 ઑગસ્ટે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે.