'સરકાર અને તેમના અધિકારીઓની માનસિકતા આદિવાસી વિરોધી', અંબાજીના પાડલીયામાં MLA ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર

'સરકાર અને તેમના અધિકારીઓની માનસિકતા આદિવાસી વિરોધી', અંબાજીના પાડલીયામાં MLA ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 9:29 PM IST

બનાસકાંઠા: અંબાજીના પાડલીયામાં બનેલી ચકચારી હુમલાની ઘટના બાદ આજે ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, આમ આદમી પાર્ટીના નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા સહિતના આગેવાનો પાડલીયા ખાતે પહોંચ્યા હતા.

ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, સરકાર અને તેમના અધિકારીઓ આદિવાસી વિરોધી માનસિકતા ધરાવે છે અને કોઈ મોટા નેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓના કહેવાથી આદિવાસીઓની જમીનો એમને આપવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે એસપી જેવા અધિકારીઓ ગુજરાતની પ્રજાને ગુમરાહ કરે તેવી એક તરફી કાર્યવાહી કરી છે.

'સરકાર અને તેમના અધિકારીઓની માનસિકતા આદિવાસી વિરોધી', અંબાજીના પાડલીયામાં MLA ચૈતર વસાવાના ભાજપ પર આકરા પ્રહાર (ETV Bharat Gujarat)

અંબાજી નજીક આવેલા પાડલીયા ગામે પહોંચેલા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સરકાર અને તંત્ર ઉપર વરસ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે, એક તરફી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જવાબદાર અધિકારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી તેમને માંગ કરી છે. આગામી દિવસોમાં જો નિર્દોષ લોકોને હેરાન કરવામાં આવશે તો જિલ્લા પોલીસવડાની કચેરી અને કલેક્ટર કચેરી ખાતે અમે મોટી સંખ્યામાં પહોંચીશું અને જરૂર પડે ગાંધીનગર પણ અમે પહોંચીશું. સરકાર અને તેમના અધિકારીઓ આદિવાસી વિરોધી માનસિકતા ધરાવે છે.

સમગ્ર ઘટના અંગે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કહ્યું કે, પાડલીયામાં વન વિભાગના અધિકારીઓ પોલીસની સાથે ત્યાં પહોંચે છે અને તેઓ કૂવો પૂરી દે છે અને ઘર તોડવાના પ્રયાસો કરે છે. ગામ લોકોએ ત્રણ કલાક સુધી આજીજી કરી હતી. ગામ લોકોએ કહ્યું કે ગામસભાની કેમ પરમિશન લીધી નથી, કેમ અમને અગાઉથી જાણ નથી કરી, કેમ અમને નોટિસ નથી આપી, તે પ્રકારની વાત કરી છતાં તેમની વાત સાંભળવામાં આવી ન હતી અને પૂર્વ આયોજિત રૂપે બળજબરી એમને પકડીને જીપમાં બેસાડવાનો પ્રયાસ કરે છે. અમુક લોકો એમને છોડાવવા પ્રયાસ કરે છે તેવામાં પોલીસ દોડાવી દોડાવીને લાઠીચાર્જ કરે છે. 27 જેટલા ટીયર ગેસ છોડે છે અને 50 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરે છે એવી અમને માહિતી મળી છે.

એમને વધુમાં કહ્યું, એસપી જેવા અધિકારીઓ ગુજરાતી પ્રજાને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ કરતા હોય, કાનૂની કાર્યવાહી પણ એક તરફી કરતા હોય ત્યારે અમને એવું લાગે છે કે આ સરકાર અને તેમના અધિકારીઓ આદિવાસી વિરોધી માનસિકતા ધરાવે છે. ક્યારેક કોઈ મોટા ઉધોગપતિઓ અને મોટા નેતાઓના કહેવાથી આ વિસ્તારની જમીનો તેમને આપવા માંગે છે. આજે અમે પાડલીયા ગામના લોકો સાથે મળીને સમગ્ર હકીકત જાણી છે. હવે અમે વિકાસના નામે એક ઇંચ પણ જમીન સરકારને આપવા નથી માંગતા. વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 હેઠળ એ જમીનોની સનદો પણ મળી છે અને ઘણા દાવા પેન્ડિંગ છે. એ જમીન સરકાર આપી દે અને કાનૂની કાર્યવાહી એક તરફે ન કરે અને જો કાનૂની કાર્યવાહી કરવા જ માંગતા હોય તો અધિકારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરો. આ વિસ્તાર સેન્ચ્યુરી વિસ્તારમાં આવે છે, સેન્ચ્યુરી કાયદા લાગે છે, વાઈલ્ડ લાઈફ એક્ટના કાયદા લાગે છે, વન અધિકાર અધિનિયમના કાયદા લાગે છે, એની પરવાનગી લીધા વગર તમે પોલીસને મોકલી ડાયરેક્ટ ફાયરિંગ કરાવો, ટીયર ગેસના સેલ છોડાવો છો. સ્વબચાવ માટે પથ્થરમારો થયો છે એટલે હિંસાત્મક ઘટના કરનારા અધિકારીઓ સામે પણ કાર્યવાહી થવી જોઈએ એવી અમારી માગણી છે. જો પ્રશાસન નિર્દોષ લોકોને હેરાન અને પરેશાન કરશે તો આગામી દિવસોમાં જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી કલેક્ટર કચેરી જઈશું અને તેમ છતાં જો ન્યાય નહીં મળે તો આગામી બજેટ સત્ર ગાંધીનગર મળવાનું છે ત્યાં જવાનું થશે તો ત્યાં પણ જઈશું.

મહત્વનું છે કે પાડલીયા ગામ ખાતે બનેલી હુમલાની હિંસક ઘટના હવે રાજકીય સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે. ગઈકાલે ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ સ્થાનિક લોકો અને આગેવાનો સાથે બેઠક કરી હતી, ત્યારે આજે ડેડીયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા સહિતના આપ નેતાઓ પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. તેમને પણ આદિવાસી સમાજના લોકોને તેમની સાથે રહીને કાનૂની લડાઈ લડવામાં સાથ આપવા માટે તૈયારી દર્શાવી છે.

સમગ્ર ઘટના મામલે કલેક્ટરનું નિવેદન:

હુમલાની સમગ્ર ઘટના અંગે બનાસકાંઠા કલેક્ટર મિહિર પટેલએ કહ્યું કે, અંબાજીથી 12 કિલોમીટર દૂર આવેલા પાડલીયા ગામે સર્વે નંબર 9 જે ફોરેસ્ટ વિભાગની જગ્યા છે. ત્યાં આજે સવારે અંદાજિત સાડા આઠ વાગ્યે નર્સરી અને પ્લાન્ટેશનની કામગીરી ચાલી રહી હતી. ફોરેસ્ટ વિભાગની સાથે સાથે પોલીસ અને રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટના લોકો પણ તેમની સાથે હતા. અઢી વાગ્યાના સમય દરમિયાન 500 કરતા પણ વધારે લોકોનું ટોળું છે તેમણે એક પૂર્વ આયોજિત રીતે કહી શકાય તે રીતે પથ્થર ગોફણ અને તીરકાંઠાથી હુમલો કર્યો છે. આ હુમલામાં ફોરેસ્ટ વિભાગ, પોલીસ વિભાગ અને રેવન્યુ એડમિનિસ્ટ્રેશનના અંદાજિત 47 અધિકારીઓ-કર્મચારીઓને ઈજા થવા પામી છે. ઈજાગ્રસ્તોમાંથી 45 લોકોને અંબાજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લાવવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી 9 જેટલાને પાલનપુર ખાતે વધુ સારવાર માટે રિફર કરવામાં આવ્યા છે. અને બે અધિકારીઓ સીધા જ પાલનપુર સારવાર લઈ રહ્યા છે. તમામ જે અધિકારીઓ કર્મચારીઓ છે હાલ સારવાર હેઠળ છે. અને તમામની હાલત હાલ સ્ટેબલ છે. પોલીસ વિભાગ દ્વારા હાલમાં જે એફઆઈઆર નોંધવાની કાર્યવાહી છે તે ચાલુ છે અને આ સંદર્ભમાં પોલીસ વિભાગ દ્વારા કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

અંબાજીના પાડલીયા ગામે ફોરેસ્ટની જમીન ખાલી કરવવા માટે ગયેલા ફોરેસ્ટ અધિકારી અને પોલીસ કર્મચારીઓ પર હુમલાની ઘટના સામે આવી હતી. આ ઘટનામાં 47 જેટલા પોલીસ કર્મચારીઓ અને ફોરેસ્ટ અધિકારીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. પાડલીયા ગામે અધિકારીઓ જમીન ખાલી કરાવવા માટે ગયા હતા. ત્યારે તેમના પર પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે પથ્થરમારાની ઘટના બાદ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને પોલીસ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને મામલો થાળે પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ ત્યાંના સ્થાનિક લોકોએ પોલીસ ઉપર પણ પથ્થરમારો શરૂ કરી દીધો હતો, એટલે કે પોલીસકર્મીઓ પણ આ હુમલાની ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા. એક પોલીસકર્મીને તીર પણ વાગ્યું હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.

સંપાદકની પસંદ

