વડોદરા: ગોત્રી GMERSમાં રેગિંગ મામલે મોટો નિર્ણય, 5 વિદ્યાર્થી હોસ્ટેલમાંથી 6 મહિના માટે રસ્ટિકેટ
ગોત્રી GMERS હોસ્ટેલમાં જુનિયર વિદ્યાર્થીઓ સાથે રેગિંગના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા, પાંચ થર્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓને છ મહિના માટે હોસ્ટેલમાંથી રસ્ટિકેટ કરવામાં આવ્યા છે.
Published : November 28, 2026 at 8:59 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની ગોત્રી GMERS મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગનો વિવાદ વકર્યા બાદ કોલેજ તંત્રએ પાંચ વિદ્યાર્થીઓ સામે કાર્યવાહી કરી છે. હોસ્ટેલમાં જુનિયર વિદ્યાર્થીઓને માનસિક ત્રાસ અને માર મારવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો બાદ પાંચ થર્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓને છ મહિના માટે હોસ્ટેલમાંથી રસ્ટિકેટ કરવામાં આવ્યા છે.
કોલેજનાં ડીન વિશાલા પંડ્યાએ પણ સ્વીકાર્યું છે કે વિદ્યાર્થીઓને માનસિક ત્રાસ આપવો એ રેગિંગ જ ગણાય છે. જોકે, પાંચેય વિદ્યાર્થીઓને કોલેજમાં અભ્યાસ માટે આવવાની છૂટ રહેશે. બીજી તરફ, ફરિયાદ કરનારા ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) સુધી રજૂઆત કરી હતી.
NMC સુધી પહોંચી ફરિયાદ, તાકીદે બેઠક બોલાવાઈ
ગોત્રી GMERS મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલમાં જુનિયર વિદ્યાર્થીઓ સાથે રેગિંગ કરવામાં આવતું હોવાના ગંભીર આક્ષેપો સામે આવ્યા હતા. બીજા વર્ષના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓ સામે રેગિંગ અને માર મારવાની ફરિયાદ ઉઠ્યા બાદ ભોગ બનનાર ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC) સમક્ષ પણ ફરિયાદ કરી હતી. આ મામલે કસૂરવાર વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
ફરિયાદ સામે આવ્યા બાદ કોલેજ તંત્ર દ્વારા રેગિંગ વિરોધી કમિટીની તાકીદની બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. 27 નવેમ્બરના રોજ મેડિકલ કોલેજનાં વડા દ્વારા ફરિયાદ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ અને આક્ષેપિત વિદ્યાર્થીઓને સાંભળવામાં આવ્યા હતા. બંને પક્ષની રજૂઆતો, વાલીઓનાં નિવેદનો અને ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. ફરિયાદ બાદ ત્રણેય વિદ્યાર્થીઓને હાલ ઘરે મોકલી આપવામાં આવ્યા હોવાની વિગતો પણ સામે આવી હતી.
પાંચ થર્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓને છ મહિના માટે હોસ્ટેલમાંથી રસ્ટિકેટ
સમગ્ર મામલે કોલેજની રેગિંગ વિરોધી કમિટીએ તપાસ અને રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ પાંચ થર્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓ સામે નિર્ણય લીધો છે. આ પાંચેય વિદ્યાર્થીઓને છ મહિના માટે હોસ્ટેલમાંથી રસ્ટિકેટ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે આગામી છ મહિના સુધી તેઓ કોલેજની હોસ્ટેલમાં રહી શકશે નહીં. જોકે, તેમને કોલેજમાં અભ્યાસ માટે આવવાની છૂટ આપવામાં આવી છે.
આ નિર્ણય અંગે ડીન વિશાલા પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે કમિટીએ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ કાર્યવાહી કરી છે.
"કમિટીએ વિદ્યાર્થીઓ અને તેમના વાલીઓની રજૂઆતો સાંભળ્યા બાદ કાર્યવાહી કરી છે. વિદ્યાર્થીઓને માનસિક ત્રાસ આપવો પણ રેગિંગ જ ગણાય છે." - ડૉ. વિશાલા પંડ્યા, ડીન, ગોત્રી GMERS મેડિકલ કોલેજ
આમ, રેગિંગની વ્યાખ્યામાં માત્ર શારીરિક મારપીટ જ નહીં, પરંતુ માનસિક ત્રાસ આપવાની બાબતનો પણ સમાવેશ થાય છે.
CCTV વધારાશે, ફાઇનલ રિપોર્ટ સરકારને સુપરત થશે
ડીને વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હોસ્ટેલમાં સુરક્ષા અને દેખરેખ મજબૂત બનાવવા માટે CCTV કેમેરાની સંખ્યા વધારવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત સમગ્ર ઘટનાની તપાસ અને કાર્યવાહી અંગેનો ફાઇનલ રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે.
"હોસ્ટેલમાં સુરક્ષા અને દેખરેખ મજબૂત બનાવવા માટે CCTV કેમેરાની સંખ્યા વધારવામાં આવશે. સમગ્ર ઘટનાનો ફાઇનલ રિપોર્ટ સરકારને સુપરત કરવામાં આવશે. ફરિયાદ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ ઇચ્છે તો આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી પણ કરી શકે છે." - ડૉ. વિશાલા પંડ્યા, ડીન
એટલે કોલેજની આંતરિક કમિટીની કાર્યવાહી ઉપરાંત ભોગ બનનાર વિદ્યાર્થીઓ પાસે કાયદાકીય માર્ગ અપનાવવાનો વિકલ્પ પણ ખુલ્લો છે.
આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાની કડક પ્રતિક્રિયા: 12 કલાકમાં રિપોર્ટ, તુરંત સજા
વડોદરાની આ ઘટના બાદ ગુજરાતના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનશેરીયાએ પણ કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. તેમણે કહ્યું કે ફરિયાદ મળતાની સાથે જ તુરંત કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
"વડોદરા ખાતે ગોત્રી GMERS મેડિકલ કોલેજ ખાતે પ્રથમ વર્ષના MBBSના વિદ્યાર્થીઓ પર રેગિંગની ફરિયાદ આવી ત્યારે તુરંત જ અમારા નિયામકને સૂચના આપવામાં આવી હતી અને તુરંત જ બાર કલાકમાં એનો રિપોર્ટ લઈ અને જે દોષિત હોય તો એમને સજા કરવા માટે રેગિંગ કમિટી બેસાડી અને એમનો રિપોર્ટ મંગાવવામાં આવ્યો." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી, ગુજરાત
મંત્રીએ કહ્યું કે રેગિંગ કમિટીના નિષ્ણાત ડોક્ટરો અને આખી ટીમે તમામ પાસાઓની ચકાસણી કરી હતી. તેમાં વિદ્યાર્થીઓને માનસિક હેરાનગતિ થઈ હોવાનું ફલિત થયું હતું.
"રેગિંગ કમિટીના નિષ્ણાત ડોક્ટરો અને આખી ટીમ દ્વારા આ તમામ પાસાઓની ચકાસણી કરી, વિદ્યાર્થીઓને માનસિક હેરાનગતિ થઈ હતી જે ફલિત થયું અને એમના નિવેદનો પછી આ બાબતમાં ત્રીજા વર્ષના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આ સસ્પેન્ડનો ગાળો છે છ મહિનાનો." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
મંત્રીએ સ્પષ્ટ કહ્યું કે જે વિદ્યાર્થીઓ વ્યવસ્થિત અભ્યાસ કરી રહ્યા છે, તેમને કોઈપણ પ્રકારનું ટેન્શન આપે તે પોસાય નહીં.
રાજકોટ PDUમાં પણ કાર્યવાહી: 14 વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાંથી બરતરફ
વડોદરા ઉપરાંત રાજકોટની PDU મેડિકલ કોલેજમાં પણ રેગિંગની ફરિયાદ સામે આવી હતી. ત્યાં પણ રેગિંગ કમિટીએ સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરીને કાર્યવાહી કરી છે.
"એવું જ રાજકોટ PDU મેડિકલ કોલેજમાં પણ રેગિંગની ફરિયાદ આવી હતી. ત્યાં પ્રથમ વર્ષના MBBS વિદ્યાર્થીને હેરાન કરવા માટે બીજા વર્ષના સાત વિદ્યાર્થીઓને બે મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે. બીજા વર્ષના બે વિદ્યાર્થીઓને એક મહિના માટે સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે અને બીજા વર્ષના પાંચ વિદ્યાર્થીઓને બે અઠવાડિયા માટે. એટલે કે કુલ ચૌદ વિદ્યાર્થીઓને આ મેડિકલ કોલેજના હોસ્ટેલમાંથી બરતરફ કરી દેવામાં આવ્યા છે." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
"ઝીરો ટોલરન્સ, એક પણને બક્ષવામાં નહીં આવે"
આરોગ્ય મંત્રીએ મેડિકલ વિદ્યાર્થીઓને કડક ચેતવણી આપતા કહ્યું કે ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજોમાં ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ સાથે મેડિકલ એજ્યુકેશન આગળ વધી રહ્યું છે.
"ગુજરાતની મેડિકલ કોલેજની અંદર ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ સાથે મેડિકલ એજ્યુકેશન આગળ વધી રહ્યું હોય ત્યારે દરેક લોકો સુધરી જાય, નકર સજા ભોગવવાની તૈયારી રાખે. અમે ક્યાંય પણ નાની એવી બાબતમાં પણ રેગિંગ જો શબ્દ વિદ્યાર્થીના મગજમાંથી નીકળી જાય, ગ્રુપ બનાવીને બીજા વિદ્યાર્થીને હેરાન કરવું આ એક માનવીયતાને શોભે નહીં એવું કૃત્ય છે." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
MBBSના વિદ્યાર્થીઓ આવું કૃત્ય કરે તે શરમજનક હોવાનું મંત્રીએ કહ્યું હતું.
"દુઃખની વાત એ છે કે MBBSના વિદ્યાર્થીઓ, મેડિકલ સ્ટુડન્ટ જ્યારે આવું કૃત્ય કરતા હોય ત્યારે આ એક શરમજનક વાત છે. એમના મમ્મી-પપ્પા માટે પણ શરમજનક વાત છે. માટે હજી પણ કોઈ મેડિકલ સ્ટુડન્ટની અંદર આવો વિચાર સુદ્ધા આવે તો પહેલા સજા ભોગવવાની તૈયારી રાખજો. કારણ કે અમે અમારા મેડિકલ વિભાગની અંદર આ બાબતને હંમેશા માટે દાબી દેવા માંગીએ છીએ." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
મંત્રીએ વિદ્યાર્થીઓને પ્રેમથી હળીમળીને અભ્યાસ કરવાની અપીલ કરી હતી.
"સૌ પ્રેમથી હળીમળીને અભ્યાસ કરો. સરકાર અને સમાજ બધા જ તમારું ગૌરવ કરે છે. તમે સમાજના લાડકા દીકરા-દીકરીઓ છો પરંતુ એનો અર્થ એવો નથી કે તમે આ રીતે તોફાન કરો. છેલ્લા છ મહિનાની અંદર અમારે માત્ર મેડિકલ સ્ટુડન્ટના હોસ્ટેલની અંદર જ રેગિંગની ફરિયાદમાં એક્શન લેવા પડ્યા છે." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
અંતમાં તેમણે ફરી ચેતવણી આપી હતી:
"હજી સુધરી જાઓ. આવનારા સમયમાં પણ સુધરવાની આ તક છે અને એક પણને બક્ષવામાં નહીં આવે અને તુરંત જ રિપોર્ટ અને તુરંત જ સજા એ જ વિકલ્પ છે. પહેલા વર્ષ-બે વર્ષ સસ્પેન્ડ કરવા પડતા હતા એ જગ્યાએ હવે બે મહિના સુધી પહોંચ્યા છીએ, છ મહિના સુધી પહોંચ્યા છીએ. પરંતુ આ ઝીરો સુધી પહોંચવા માટે સૌ મનથી મક્કમ થાઓ. અમે આવું ગંદુ કૃત્ય કરીશું નહીં એવો દૃઢ સંકલ્પ કરો. નહીં કરો તો દંડાવાની તૈયારી રાખજો." - પ્રફુલ પાનશેરીયા, આરોગ્ય મંત્રી
ગોત્રી GMERS મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગના આક્ષેપો બાદ પાંચ થર્ડ યરના વિદ્યાર્થીઓને છ મહિના માટે હોસ્ટેલમાંથી રસ્ટિકેટ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. જોકે, કોલેજમાં અભ્યાસ કરવાની છૂટ યથાવત્ રાખવામાં આવી છે. ડીન દ્વારા માનસિક ત્રાસને પણ રેગિંગ ગણાવતાં આ મામલે કોલેજ તંત્રની કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ બની છે.
હવે CCTVની સંખ્યા વધારવા અને સરકારને ફાઇનલ રિપોર્ટ સુપરત કરવાની પ્રક્રિયા વચ્ચે હોસ્ટેલમાં ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે તંત્ર કેવાં પગલાં લે છે તે જોવાનું રહેશે.
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