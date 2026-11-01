વડોદરા: લિફ્ટ અધવચ્ચે અટકી જતા ફસાઈ માસૂમ બાળકી, ફાયર બ્રિગેડે જોખમી રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી હેમખેમ બહાર કાઢી
લિફ્ટ અધવચ્ચે અટકી ગઈ હોવાથી દરવાજો ખોલીને બાળકીને બહાર કાઢવી પડકારજનક હતી.
Published : November 1, 2026 at 5:17 PM IST
વડોદરા: ગોત્રી વિસ્તારમાં આવેલી ક્રિસ્ટલ પ્રમુખ સોસાયટીમાં ટેકનિકલ ખામીને કારણે લિફ્ટ અધવચ્ચે અટકી જતાં એક માસૂમ બાળકી અંદર ફસાઈ ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં વાસણા ફાયર બ્રિગેડના ફાયર ઓફિસર કિશોર સોલંકી અને તેમની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. ટીમે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધરી બાળકીને સુરક્ષિત બહાર કાઢી માતા-પિતાને સોંપી હતી.
ઘટનાની જાણ થતાં જ વાસણા ફાયર બ્રિગેડના ફાયર ઓફિસર કિશોર સોલંકી અને તેમની ટીમ તાત્કાલિક ક્રિસ્ટલ પ્રમુખ સોસાયટી ખાતે દોડી આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ફાયર બ્રિગેડની ટીમે તાત્કાલિક બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. બાળકી લિફ્ટની અંદર ફસાયેલી હોવાથી તેને સુરક્ષિત બહાર કાઢવા માટે ટીમે સાવચેતીપૂર્વક રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું.
લિફ્ટ અધવચ્ચે અટકી ગઈ હોવાથી દરવાજો ખોલીને બાળકીને બહાર કાઢવી પડકારજનક હતી. ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી કાર્યવાહી કરી લિફ્ટનો દરવાજો ખોલ્યો હતો. ત્યારબાદ લિફ્ટમાં ફસાયેલી બાળકીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન બાળકીની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી.
બાળકી બહાર આવતાં જ પરિવારજનોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. સૌથી મહત્ત્વની વાત એ રહી કે બાળકીનું રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું ત્યારે તેને એક પણ ઈજા થઈ નહોતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમે બાળકીને સંપૂર્ણ સુરક્ષિત હાલતમાં તેના માતા-પિતાને સોંપી હતી. ઘટનાને પગલે સોસાયટીમાં એકત્રિત થયેલા લોકોમાં પણ બાળકીનો આબાદ બચાવ થતાં રાહત જોવા મળી હતી.
ફાયર ઓફિસર કિશોર સોલંકી અને તેમની ટીમે સમયસૂચકતા દાખવી તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી બચાવ કામગીરી હાથ ધરી હતી. લિફ્ટમાં ટેકનિકલ ખામી સર્જાવાને કારણે ઊભી થયેલી પરિસ્થિતિમાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમે યોગ્ય સમયે કાર્યવાહી કરીને બાળકીને સુરક્ષિત બહાર કાઢી હતી.
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