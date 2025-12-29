ETV Bharat / state

ગોપાલ ઇટાલિયા કેમ મહિલા પોલીસ અધિકારીના પગે પડ્યા ? શું છે ઘટના ?

વિસાવદરમાં ટેકાના ભાવે ખરીદ કેન્દ્રમાં ખેડૂતોને ડરાવી ધમકાવીને તેમની પાસે પૈસા માગવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદ

ગોપાલ ઇટાલિયા પોલીસ અધિકારીના પગે પડ્યા હતા
ગોપાલ ઇટાલિયા પોલીસ અધિકારીના પગે પડ્યા હતા (X.com/AAPGujarat)
December 29, 2025

વિસાવદર: વિસાવદરમાં ટેકાના ભાવે ખરીદ કેન્દ્રમાં પૈસા માગવામાં આવતી હોવાની ફરિયાદ બાદ મદદે પહોંચેલા આમ આદમી પાર્ટીના 3 કાર્યકર્તાઓ સામે છેડતીની ફરિયાદ નોંધાઇ છે. વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયા કાર્યકર્તાઓ સાથે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા અને આ ફરિયાદ ખોટી હોવાનું જણાવી પોલીસના પગે પડ્યા હતા.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

વિસાવદરમાં ટેકાના ભાવે ખરીદ કેન્દ્રમાં ખેડૂતોને ડરાવી ધમકાવીને તેમની પાસે પૈસા માગવામાં આવતા હોવાની ફરિયાદ મળતા જુનાગઢ જિલ્લા પ્રમુખ હરેશ સાવલિયા અને તેમની ટીમ ખેડૂતોની મદદ કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. આ દરમિયાન તેમના ઉપર છેડતીનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. વિસાવદરમાં ખોટી FIR મુદ્દે હરેશ સાવલિયા, રવિ ડોબરિયા, ભદ્રેશ બાબરીયાએ પોલીસ સ્ટેશન જઇ પોતે ધરપકડ કરાવી હતી. વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ આ ઘટનાને લઇને સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

વગર તપાસે છેડતીની ફરિયાદ કેવી રીતે દાખલ થઇ?

વિસાવદરના ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલિયાએ સવાલ ઉઠાવ્યો કે વગર તપાસે છેડતીની ફરિયાદ કેવી રીતે દાખલ થઇ? આ દરમિયાન ગોપાલ ઇટાલિયા અને મહિલા પોલીસ અધિકારી સાથે દલીલો થઇ હતી.

ગોપાલ ઇટાલિયાએ સવાલ પૂછ્યો હતો કે, "વગર તપાસે છેડતીની ફરિયાદ કેવી રીતે દાખલ થઇ? તમે ત્યાં ઉભા હતા પેલી બેનને ધક્કો મારીને તમે ત્યાંથી લઇ જાઓ છો? આ છેડતી કરવા ગયા હતા ત્યાં? આ છેડતી કેન્દ્ર છે? આ કોલેજ છે? તો તે ત્યાં છેડતી કરવા ગયા.આ કોલેજિયન છે?

વિસાવદરના ધારાસભ્યએ કહ્યું કે, ટેકાના ભાવે ખરીદી કરનારા લોકો ખેડૂતો પાસેથી પૈસા માંગે છે તેની કોઇએ જાણ કરી એટલે ત્યાં ગયા હતા. તમે કહો છો જ્યા રજૂઆત કરવાના હોય ત્યા કરો? પ્રાંત અધિકારીને 18-19-20 ત્રણ વખત રજૂઆત કરી, આરએસી કલેક્ટરને 18-22 તારીખે 2 વખત રજૂઆત કરી, કલેક્ટરને 24 તારીખે રજૂઆત કરી, 24 તારીખે તમને ફરિયાદ આપી અને તમે કહો છો રજૂઆત કરો.

ગોપાલ ઇટાલિયાએ પોલીસ અધિકારીને કહ્યું કે, બેન ભગવાનથી ડરો. સામેથી મહિલા પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે, મારી સાથે ધીમેથી વાત કરો, હું શાંતિથી વાત કરૂ છું. તે બાદ ગોપાલ ઇટાલિયા મહિલા પોલીસ અધિકારીના પગે પડી ગયા હતા અને ફરી સવાલ પૂછ્યો હતો કે, "હું તમને પગે લાગુ છું તમે છેડતીનો આરોપ કેવી રીતે લગાવ્યો?"

ગોપાલ ઇટાલિયાએ પોલીસ અધિકારીને અનેક સવાલ કર્યા હતા અને જણાવ્યું કે ખેડૂતો સાથે બળજબરી કરનારા નહીં પરંતુ એ બળજબરી કરનારા વિરૂદ્ધ લડનારા લોકો સામે ફરિયાદ નોંધાઇ ગઇ, કેમ કે ગુજરાતમાં જે પણ લોકો ખેડૂતો માટે લડે છે એને ભાજપ પકડી પકડીને જેલમાં નાંખે છે.

