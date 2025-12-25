અમરેલીમાં કેસર કેરીના આંબા માટે સારૂં વાતાવરણ, ઠંડીના કારણે આંબા પર ફ્લાવરિંગ આવતા ખેડૂતોમાં ખુશી
અમરેલીમાં આંબામાં મોર આવતા સારો પાક થવાની આશા, ખેડૂતો ઓર્ગેનિક ખેતી તરફ વળતા થયો ફાયદો
Published : December 25, 2025 at 4:26 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લામાં કેસર કેરીના આંબા માટે સારૂં વાતાવરણ, ઠંડીના કારણે આંબા પર ફલાવરિંગ સારૂં આવતા બાગાયતી ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. આ વર્ષે કેસર કેરીનો સારો પાક થવાની આશા છે. અમરેલીમાં આંબાંમાં એકસરખું ફ્લાવરિંગ થતા કેરીમાં મોર આવ્યા છે. જિલ્લામાં 8 હજાર હેક્ટરમાં આંબાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. અનુકૂળ હવામાનથી ખેડૂતોને આશા જાગી છે.
કેસર કેરીના આંબા પર ભરપૂર મોર આવ્યા
અમરેલી જિલ્લાના કેસર કેરી માટે પ્રખ્યાત વિસ્તારોમાં આ વર્ષે આંબામાં એકસરખું અને એક સાથે ફ્લાવરિંગ થવાની શકયતાઓ સ્પષ્ટ બનતી જઈ રહી છે. જિલ્લામાં કુલ આશરે 8 હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં આંબાનું વાવેતર થયેલ છે, જેમાંથી મોટા ભાગે કેસર કેરીનું ઉત્પાદન થાય છે. હાલ વિસ્તારમાં ઠંડી અને ગરમીનું મિશ્ર વાતાવરણ અનુભવાઈ રહ્યું છે, જ્યારે હવામાન સુકુ રહેતા શરૂઆતના તબક્કામાં રોગચાળો ઓછો રહેવાની સંભાવના ખેડૂતો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ખેતરોમાં આંબાના વૃક્ષોમાં હાલ ધાણી જેવી ફૂટ દેખાઈ રહી છે અને અનેક કેસર કેરીના આંબા પર ભરપૂર મોર આવ્યા છે. આ પરિસ્થિતિ સારા અને ગુણવત્તાયુક્ત પાકનો સંકેત માનવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી જિલ્લામાં ઘણા ખેડૂતો હાર્ડ ફર્ટિલાઈઝર અને કેમિકલ દવાઓનો બિનજરૂરી છંટકાવ ટાળી ગાય આધારિત તથા કુદરતી ખેતી તરફ વળ્યા છે, જેના સકારાત્મક પરિણામો હવે આંબાના પાકમાં જોવા મળી રહ્યા છે.
"અમે આંબામાં નિયમિત માત્રાએ પાણી આપીએ છીએ. યુરિયા કે કેમિકલ દવાઓનો ઉપયોગ કરતા નથી. સંપૂર્ણ રીતે દેશી અને ઓર્ગેનિક પદ્ધતિથી કેરીનું ઉત્પાદન કરીએ છીએ. હાલ આગોતર ફાલ ખૂબ સારો આવ્યો છે જેના કારણે આવનારા સમયમાં ખેડૂતોને મોટો લાભ થવાની આશા છે. હાલની પરિસ્થિતિ જોતા ચાલુ સિઝનમાં કેસર કેરી આંબા પર ભરપૂર આવશે." કમલેશ ભાઇ નસીત, ખેડૂત
સામાન્ય રીતે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કેરી પર મોર આવતો હોય છે. કમોસમી વરસાદ પડ્યો તેને કારણે આંબાને સારું એવું પોષણ મળ્યું હતું જે કારણોસર હાલ નવેમ્બર અને ડિસેમ્બરમાંથી તે આંબામાં ફ્લાવરિંગ તૈયાર થઈ રહ્યું છે. ટૂંક સમયમાં નાની નાની કેરીઓ પણ આવવા લાગશે અને બજારમાં ખાખથી પણ વેચાવા લાગશે. અમરેલીના અભરામપરા, મીતીયાળા, બગોયા, કૃષ્ણગઢ સહિત ગીરકાંઠાના વિસ્તારોમાં આ વર્ષે કેરીનો આગોતર ફાલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગયા સિઝનમાં પડેલા પાછળના વરસાદના કારણે આંબાને પૂરતું પોષણ મળ્યું હતું. હાલ અનુકૂળ હવામાન અને રાત્રી દરમિયાન પડતી ઠંડીના કારણે કેરીનો ફાલ સારી રીતે વિકસી રહ્યો છે. આગામી આઠ દિવસમાં આંબા પર નાની નાની કેરીઓ આવશે.
અમરેલીમાં કેસર કેરીના વાવેતરને લઇને ખેતીવાડી અધિકારી કુરમુરે જણાવ્યું હતું કે, અમરેલી જિલ્લામાં અંદાજે 8 હજાર હેક્ટર વિસ્તારમાં કેસર કેરીનું વાવેતર થયેલું છે. હાલની હવામાન પરિસ્થિતિ અને કુદરતી ખેતીને ધ્યાનમાં લઇ આ વર્ષે કેસર કેરીનો પાક ઉત્સાહજનક રહેવાની પૂરી શક્યતા છે.
