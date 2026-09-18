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સુરેન્દ્રનગરમાં મેઘમહેર વરસાદથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ, આટલા હેક્ટર પાકને મળ્યું જીવનદાન

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 તાલુકામાં 45 દિવસના લાંબા વિરામ બાદ સતત ત્રણ દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહ્યો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં સારા વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળ્યું
સુરેન્દ્રનગરમાં સારા વરસાદથી ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળ્યું (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2026 at 10:33 PM IST

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સુરેન્દ્રનગરઃ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો એટલે કપાસનું સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો. લગભગ 45 દિવસ સુધી વરસાદ નહીં વરસતા આ કપાસ સહિતના પાકોને મોટું નુકસાન જાય તેવી સ્થિતિ પેદા થઈ હતી. જો કે હાલમાં જ વરસેલા ધોધમાર વરસાદથી કપાસ સહિતના પાકોને જીવનદાન મળ્યું છે.

છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 10 તાલુકામાં સાર્વત્રિક મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. ત્રણ દિવસમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં સરેરાશ 1 ઈંચ કરતા પણ વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જેનાથી ખેતીને મોટો ફાયદો થયો છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં મેઘમહેર વરસાદથી ખેડૂતો ખુશખુશાલ (Etv Bharat Gujarat)

કપાસ પકવતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ

સૌથી વધુ કપાસનું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વાવેતર થાય છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લો કપાસ ઉત્પાદન માટે સમગ્ર ગુજરાતમાં મોખરે છે. અત્યારે ચાલુ વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 06 લાખ હેકટર જમીન ઉપર અલગ અલગ પાકોનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સૌથી વધુ 3.77 લાખ હેકટર જમીન ઉપર માત્ર કપાસના પાકનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે

વરસાદ ખેંચાતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોની ચિંતા વધી હતી પરંતુ છેલ્લા ત્રણ દિવસથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે અને ખેતીને ફાયદો થાય તેવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદના કારણે ખેતીને સૌથી મોટો ફાયદો છે. કપાસના પાકનું વાવેતર ખેડૂતો દ્વારા ઉત્સાહભેર કરવામાં આવ્યું હતું. મહેનત માથે પડે તેવી પરિસ્થિતિ હતી. તેવા સંજોગોમાં વરસાદ ખેડૂતો માટે કાચા સોના સમાન સાબિત થયો છે. દસાડા તાલુકામાં 3 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે લખતરમાં પણ 6 ઈંચ અને વઢવાણમાં પણ બે ઇંચ કરતાં વધુ વરસાદ વરસ્યો છે. સારો વરસાદ થતા ખેડૂતોની ખેતી બચી ગઈ છે અને જીવનદાન પણ મળ્યું છે

ખેતીવાડી વિભાગ દ્વારા પણ સારા વરસાદને લઈને ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.ખેતીવાડી અધિકારી મુકેશ પરમારના જણાવ્યા મુજબ, ત્રણ દિવસથી અલગ અલગ સિસ્ટમો સક્રિય થઈ છે અને વરસાદ ધીમી ધારે પડી રહ્યો છે એટલે સીધો ખેતીને સૌથી મોટો ફાયદો થવાનો છે. 3.77 લાખ હેક્ટર જમીન ઉપર કપાસનું વાવેતર કરવામાં છે અને કુલ 6 લાખ એક્ટર જમીન ઉપર અલગ અલગ પાક જેવા કે, તલ, મગફળી, જુવાર, બાજરી સહિત ઘાસચારો જેવા પાકોનો સમાવેશ થાય છે. આ વખતનો વરસાદ ખેડૂતો માટે કાચું સોના સમાન સાબિત થયો છે. ચાતક નજરે રાહ જોયા બાદ આટલો સારો વરસાદ થતા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોમાં આનંદની લહેર દોડી ગઈ છે.

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TAGGED:

GUJARAT RAINFALL
GUJARAT MONSOON
સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદ
સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂત
GOOD RAINFALL IN SURENDRANAGAR

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