રાજકોટ માટે રાહતના સમાચાર: દિવાળી પહેલા આજી-ન્યારીમાં નર્મદાના નીર આવશે; મેયરની સ્પષ્ટતા
રાજકોટના મેયરે પાણીનો ખોટી રીતે વેડફાટ ન કરવા અને કરકસરથી પાણી વાપરવા તેમણે ખાસ અપીલ કરી છે.
Published : October 28, 2026 at 3:44 PM IST
રાજકોટ: ગુજરાતમાં આ વર્ષે ચોમાસુ નબળું રહેતા સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વરસાદની ઘટ નોંધાઈ છે. ખાસ કરીને રાજકોટ જિલ્લામાં સરેરાશ કરતા ઘણો ઓછો વરસાદ પડતા શહેરની જીવાદોરી સમાન આજી અને ન્યારી ડેમમાં પાણીની આવક ઓછી થઈ છે. જેને લઈને શહેરમાં આગામી સમયમાં પાણી કાપ કે જળસંકટની ચર્ચાઓએ જોર પકડ્યું હતું. આ સમગ્ર મામલે રાજકોટના મેયર નેહલ શુક્લએ મહત્વનું નિવેદન આપીને રાજકોટવાસીઓને રાહતના સમાચાર આપ્યા છે.
રાજકોટમાં જળસંકટની સમસ્યા નહીં સર્જાય- મેયર
રાજકોટના મેયર નેહલ શુકલએ જણાવ્યું હતું કે, "રાજકોટમાં જળસંકટ નહીં થાય. રાજકોટ મહાનગરપાલિકા અને રાજ્ય સરકાર આ બાબતે સંપૂર્ણપણે સજાગ છે અને તેનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે."
મેયરે વધુ વિગત આપતા જણાવ્યું હતું કે, રાજકોટના બન્ને મુખ્ય ડેમ આજી અને ન્યારીને ભરવા માટે નર્મદાના નીર લાવવાનું આયોજન પૂર્ણ થઇ ગયું છે. દિવાળીના તહેવાર પહેલા જ આજી અને ન્યારી ડેમમાં નર્મદાના નીર ઠલવવામાં આવશે. આ માટે રાજ્ય સરકારના નર્મદા વિભાગ સાથે સંકલન કરીને તમામ વ્યવસ્થા ગોઠવી દેવામાં આવી છે.
તેમણે કહ્યું કે, માત્ર રાજકોટ જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રભરમાં જ્યાં વરસાદ ઓછો પડ્યો છે ત્યાં નર્મદાના નીર પહોંચાડવા માટે રાજ્ય સરકારનું વ્યાપક આયોજન છે. સૌની યોજના હેઠળ સૌરાષ્ટ્રના ડેમોને નર્મદાના પાણીથી ભરવામાં આવશે, જેથી પીવાના પાણીની કોઈ સમસ્યા ન સર્જાય.
આજી અને ન્યારીમાં એક મહિના ચાલે તેટલું પાણી
હાલની પાણીની સ્થિતિ અંગે વાત કરતા મેયરે કહ્યું કે, આજી અને ન્યારી ડેમમાં હાલ એક મહિના સુધી ચાલે તેટલો પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. એટલે તાત્કાલિક કોઈ પાણી કાપ મૂકવાની કે જળસંકટની પરિસ્થિતિ નથી. નર્મદાના નીર આવી જતા આગામી ઉનાળા સુધીની પાણીની સમસ્યા હલ થઈ જશે.
પાણીનો બગાડ ન કરવા અપીલ
જોકે, વરસાદ ઓછો હોવાથી મેયરે શહેરીજનોને પણ અપીલ કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, તંત્ર પાણીની વ્યવસ્થા માટે તમામ પ્રયાસો કરી રહ્યું છે, પરંતુ નાગરિકોએ પણ પાણીનો જવાબદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પાણીનો ખોટી રીતે વેડફાટ ન કરવા અને કરકસરથી પાણી વાપરવા તેમણે ખાસ અપીલ કરી છે. ઘરમાં, બગીચામાં કે વાહનો ધોવામાં પાણીનો બગાડ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવા જણાવ્યું છે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણીની વિતરણ વ્યવસ્થા પર પણ સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને લીકેજ અટકાવવા માટે પણ કામગીરી ચાલી રહી છે. મેયરના આ નિવેદન બાદ રાજકોટવાસીઓએ હાશકારો અનુભવ્યો છે.
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