ગુજરાતના પાંચમા પગાર પંચના પેન્શનર્સ માટે ખુશખબર: મોંઘવારી રાહત વધારી 443% કરાઈ, જાણો કેટલો ફાયદો થશે?
મૂળ પેન્શનના આધારે મોંઘવારી રાહતની ગણતરી કરવામાં આવે તો 381 ટકા અને 443 ટકાના દર વચ્ચે નીચે મુજબનો માસિક તફાવત થાય છે.
Published : October 24, 2026 at 7:28 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારના નાણાં વિભાગે પાંચમા પગાર પંચ હેઠળ પેન્શન અને ફેમિલી પેન્શન મેળવતા પાત્ર પેન્શનર્સ માટે મોંઘવારી રાહત (DR) વધારવા અંગે મહત્ત્વપૂર્ણ ઠરાવ જાહેર કર્યો છે. 22 ઑક્ટોબર, 2026ના રોજ જાહેર કરાયેલા ઠરાવ નંબર HGV-2008-500-P મુજબ, 1 જાન્યુઆરી, 2024થી મોંઘવારી રાહતનો દર વધારીને 443 ટકા મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયથી પાત્ર પેન્શનર્સને વધારાની મોંઘવારી રાહતનો લાભ મળશે. સાથે જ 1 જુલાઈ, 2021થી 30 જૂન, 2024 સુધીના વિવિધ સમયગાળાના બાકી તફાવતની રકમ એટલે કે એરિયર્સ ચૂકવવાની જોગવાઈ પણ કરવામાં આવી છે.
મોંઘવારી રાહતના દરમાં તબક્કાવાર વધારો
નાણાં વિભાગના ઠરાવ અનુસાર, પાંચમા પગાર પંચ હેઠળના પેન્શનર્સ અને ફેમિલી પેન્શનર્સ માટે મોંઘવારી રાહતના દરમાં તબક્કાવાર સુધારો કરવામાં આવ્યો છે.
લાગુ પડતી તારીખ મોંઘવારી રાહતનો દર
- 1 જુલાઈ, 2022 - 396%
- 1 જાન્યુઆરી, 2023 - 412%
- 1 જુલાઈ, 2023 - 427%
- 1 જાન્યુઆરી, 2024 - 443%
અગાઉ 1 ઑક્ટોબર, 2024થી મોંઘવારી રાહતનો દર 381 ટકા દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. હવે 1 જાન્યુઆરી, 2024થી 443 ટકાનો દર મંજૂર થતાં બંને દર વચ્ચે 62 ટકાનો તફાવત થાય છે. જોકે, આ સુધારાનો લાભ સંબંધિત સમયગાળા અને અગાઉ ચૂકવાયેલી રકમના આધારે ગણવામાં આવશે.
1 જુલાઈ, 2021થી એરિયર્સ ચૂકવવાની જોગવાઈ
સરકારના ઠરાવમાં 1 જુલાઈ, 2021થી 30 જૂન, 2024 સુધીના વિવિધ સમયગાળા માટે મોંઘવારી રાહતના તફાવતની ચૂકવણીની વિગતો આપવામાં આવી છે.
એરિયર્સનો સમયગાળો રાહતનો તફાવત
|1 જુલાઈથી 31 ડિસેમ્બર, 2021
|56%
|1 જાન્યુઆરીથી 30 જૂન, 2022
|69%
|1 જુલાઈથી 31 ડિસેમ્બર, 2022
|84%
|1 જાન્યુઆરીથી 30 જૂન, 2023
|100%
|1 જુલાઈથી 31 ઑક્ટોબર, 2023
|115%
|1 નવેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર, 2023
|115%
|1 જાન્યુઆરીથી 30 જૂન, 2024
|131%
આ સમયગાળા માટે પેન્શનર્સને કેટલી રકમ ચૂકવવાની થશે, તે તેમના મૂળ પેન્શન, સંબંધિત સમયગાળાની પાત્રતા અને અગાઉ મળેલી મોંઘવારી રાહતને આધારે નક્કી કરવામાં આવશે.
મૂળ પેન્શન પ્રમાણે કેટલો થશે ફાયદો?
મૂળ પેન્શનના આધારે મોંઘવારી રાહતની ગણતરી કરવામાં આવે તો 381 ટકા અને 443 ટકાના દર વચ્ચે નીચે મુજબનો માસિક તફાવત થાય છે.
|મૂળ પેન્શન
|381%ના દરે રાહત
|443%ના દરે રાહત
|માસિક તફાવત
|₹5,000
|₹19,050
|₹22,150
|₹3,100
|₹10,000
|₹38,100
|₹44,300
|₹6,200
|₹15,000
|₹57,150
|₹66,450
|₹9,300
|₹20,000
|₹76,200
|₹88,600
|₹12,400
આ ગણતરી માત્ર ઉદાહરણરૂપ છે. વાસ્તવિક ચૂકવવાપાત્ર રકમની ગણતરી સંબંધિત સમયગાળાના મંજૂર દર અને અગાઉ ચૂકવાયેલી રકમના આધારે કરવામાં આવશે.
એરિયર્સની ગણતરી પેન્શન ચૂકવણી સત્તાધિકારી કરશે
દરેક પેન્શનરને ચૂકવવાપાત્ર મોંઘવારી રાહત અને એરિયર્સની ચોક્કસ રકમની ગણતરી સંબંધિત પેન્શન ચૂકવણી સત્તાધિકારી દ્વારા કરવામાં આવશે. પેન્શનરના વ્યક્તિગત પેન્શન રેકોર્ડ, લાગુ પડતા દર અને અગાઉ કરવામાં આવેલી ચૂકવણીને ધ્યાનમાં રાખીને અંતિમ રકમ નક્કી થશે.
પાંચમા પગાર પંચ હેઠળના પાત્ર પેન્શનર્સને જ લાભ
આ ઠરાવનો લાભ ગુજરાત સિવિલ સર્વિસિસ (રિવિઝન ઑફ પે રૂલ્સ), 1998 હેઠળ પાંચમા પગાર પંચ મુજબ પેન્શન અથવા ફેમિલી પેન્શન મેળવતા પાત્ર પેન્શનર્સને મળશે. અન્ય પગાર પંચ હેઠળ પેન્શન મેળવતા તમામ પેન્શનર્સને આ જ દર લાગુ પડશે એવું માનવું નહીં, કારણ કે તેમના માટે અલગ સરકારી ઠરાવો લાગુ પડી શકે છે.
સરકારના આ નિર્ણયથી પાંચમા પગાર પંચ હેઠળના પાત્ર પેન્શનર્સને મોંઘવારી રાહતના સુધારેલા દરનો લાભ મળવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે. હવે સંબંધિત પેન્શન ચૂકવણી સત્તાધિકારીઓ દ્વારા એરિયર્સની ગણતરી અને ચૂકવણીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો: