ગોંડલ પોલીસ ભરતી દરમિયાન કરુણ ઘટના, કોડીનારના યુવાનને આવ્યો હાર્ટ એટેક

Published : February 2, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
ગીર સોમનાથ : ગોંડલ ખાતે ચાલી રહેલી ગુજરાત પોલીસ ભરતી પ્રક્રિયા દરમિયાન એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારના 27 વર્ષીય યુવક નીતિન ચૌહાણનું શારીરિક કસોટી પૂર્ણ કર્યા બાદ અચાનક હાર્ટ એટેકથી મોત નિપજ્યું છે. પોલીસ બનવાનું સ્વપ્ન લઈને મેદાનમાં ઉતરેલા નીતિન માટે આ દિવસ સફળતા લઈને આવ્યો હતો, પરંતુ દુર્ભાગ્યે એ જ દિવસ તેના જીવનનો અંતિમ દિવસ બની ગયો.

મળતી માહિતી મુજબ, નીતિન ચૌહાણે એમ.એસ.સી. (MSC) સુધીનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરેલો હતો. તે લાંબા સમયથી પોલીસ ભરતીની તૈયારી કરી રહ્યો હતો. ગોંડલ ખાતે લેવાયેલી શારીરિક કસોટીમાં 5 કિલોમીટરની દોડ 25 મિનિટની મર્યાદા સામે તેણે માત્ર 23 મિનિટમાં પૂર્ણ કરી હતી. દોડ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરીને તે પાસ થયો હતો અને આનંદ સાથે રૂમ તરફ પરત ફરી રહ્યો હતો.

આ દરમિયાન અચાનક તેને છાતીમાં અસહ્ય દુખાવો થયો, સાથે આવેલા મિત્રોએ પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી તાત્કાલિક તેને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. જો કે, ડોક્ટરોની તમામ કોશિશો છતાં સારવાર દરમિયાન નીતિને અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ કાફલો હોસ્પિટલ દોડી આવ્યો હતો અને પીએમ (પોસ્ટમોર્ટમ)ની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.

નીતિન ચૌહાણ માટે પોલીસ બનવાનું સપનું સહેલું નહોતું. એક વર્ષ અગાઉ PSI પરીક્ષામાં તે માત્ર 3 માર્ક્સથી રહી ગયો હતો. છતાં તેણે હિંમત ન હારતા ફરીથી તૈયારી શરૂ કરી હતી. આજે જ્યારે ગ્રાઉન્ડ ટેસ્ટ પાસ કરીને તે પોતાના સપનાની નજીક પહોંચ્યો હતો, ત્યારે કાળે તેને પોતાની ગોદમાં લઈ લીધો.

કરુણતાની વાત એ છે કે, નીતિનના લગ્નને માત્ર એક વર્ષ જ થયું હતું. આ અચાનક દુર્ઘટનાથી પરિવાર પર આભ ફાટ્યું છે. યુવાન પુત્રના અચાનક અવસાનથી માતા-પિતા, પત્ની અને સગા-સંબંધીઓ શોકમાં ગરકાવ છે. ભરતી માટે ગોંડલ આવેલા અન્ય યુવાનોમાં પણ આ ઘટનાથી ભારે શોક અને મૌન છવાઈ ગયું છે.

પોલીસ ભરતી દરમિયાન બનેલી આ કરુણ ઘટનાએ ફરી એક વખત યુવાનોના શારીરિક આરોગ્ય, તણાવ અને કસોટી પ્રક્રિયા અંગે વિચાર કરવા મજબૂર કર્યા છે. પોલીસ બનવાનું સપનું લઈને દોડમાં ઉતરેલા નીતિન ચૌહાણનું નામ આજે સફળ ઉમેદવાર તરીકે નહીં, પરંતુ એક દુઃખદ યાદ તરીકે રહી જશે.

સંપાદકની પસંદ

