ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 'કળદા' વિવાદે પકડ્યો જોર, AAPનો 1963ના એક્ટના ભંગનો આક્ષેપ
AAP આગેવાન જિગીષા પટેલનો આક્ષેપ, 1963ના APMC એક્ટ કલમ 35 મુજબ કપાત ગેરકાયદે, મરચાંમાં 500 ગ્રામ કળદો અને રૂ.60થી120નો કોથળો કપાય છે.
Published : November 3, 2026 at 10:32 AM IST
રાજકોટ: ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ખેડૂતો પાસેથી થતી કથિત ગેરકાયદે કપાત (કળદા) મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટી (AAP) અને યાર્ડના સત્તાધીશો આમનેસામને આવી ગયા છે. યાર્ડની આગામી ચૂંટણી પહેલાં આ મામલે રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. AAPએ ખેડૂતોને આર્થિક ફટકો પડતો હોવાનો આક્ષેપ કરી હોબાળો મચાવ્યો છે, જ્યારે યાર્ડના હોદ્દેદારે AAPને 'વરસાદી જીવડાં' ગણાવી ચૂંટણી લડી લેવા ખુલ્લો પડકાર ફેંક્યો છે.
આમ આદમી પાર્ટીના મહિલા આગેવાન જિગીષા પટેલે મીડિયા સમક્ષ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, 1963ના APMC એક્ટની કલમ 35 મુજબ કપાત ગેરકાયદેસર છે, છતાં ખેડૂતો જ્યારે મરચાં વેચવા આવે ત્યારે વેપારીઓ વજનમાંથી 500 ગ્રામનો કળદો કાપી લે છે અને રૂ. 60થી 120ના ખર્ચનો કોથળો પણ લઈ જાય છે. કપાસમાં પણ પ્રતિ ગાસડી રૂ. 10થી 20ની અયોગ્ય કપાત કરવામાં આવે છે. જો અમરેલી યાર્ડમાં આવો કોઈ કળદો કપાતો નથી, તો ગોંડલ, રાજકોટ, જેતપુર અને હાપા યાર્ડમાં ખેડૂતોને શા માટે લૂંટવામાં આવે છે? તેઓએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો કે અવાજ ઉઠાવનાર ખેડૂતોને ઓફિસોમાં લઈ જઈને ધમકાવવામાં આવે છે.
AAPના આ હોબાળા સામે યાર્ડના ચેરમેન અલ્પેશ ઢોલરીયાએ આકરો પલટવાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણી નજીક આવતા જેમ વરસાદમાં પાંખોવાળા જીવડાં બહાર આવે તેમ અમુક લોકો પ્રશ્નો કરવા આવી ગયા છે." તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે આ સંસ્થા ખેડૂતોની છે, કોઈ રાજકારણનો અડ્ડો નથી. જો વ્યવસ્થા સામે વાંધો હોય તો આગામી ચૂંટણી લોકશાહી ઢબે લડી લેવા પડકાર ફેંક્યો હતો. યાર્ડની કામગીરીનો બચાવ કરતા ઢોલરીયાએ જણાવ્યું કે, ગોંડલ યાર્ડમાં દેશ-વિદેશના વેપારીઓ આવતા હોવાથી ખેડૂતોને પૂરતો ભાવ મળે છે, જેના કારણે ખેડૂતો 80 કિલોમીટર દૂરથી ગોંડલ યાર્ડમાં માલ વેચવા આવે છે. આગામી સમયમાં 4 દેશોના પ્રતિનિધિઓ ગોંડલ યાર્ડની મુલાકાતે આવવાના છે, જેથી ખેડૂતોનો માલ સીધો વિદેશ જશે અને મોટો ફાયદો થશે.
એક તરફ AAP કળદાના મુદ્દે ખેડૂતોનું શોષણ થતું હોવાનો દાવો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ યાર્ડના સત્તાધીશો તેને આગામી ચૂંટણીનો માત્ર રાજકીય સ્ટંટ ગણાવી રહ્યા છે. સત્તાધીશોએ ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલવાની ખાતરી આપી છે, પરંતુ રાજકારણ રમીને હરાજીની વ્યવસ્થા ન ખોરવવા ચીમકી પણ ઉચ્ચારી છે. યાર્ડની આગામી ચૂંટણી પહેલાં આ કળદા વિવાદ વધુ ઉગ્ર બને તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે.
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