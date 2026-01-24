રાજદીપ સિંહ જાડેજા 84 દિવસ બાદ જેલ મુક્ત, રિબડા પહોંચતા ઢોલ-નગારા અને ફટાકડાની ફોડીને કરાયું સ્વાગત
રીબડામાં અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસના આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાને 84 દિવસ બાદ જામીન મળ્યા બાદ તેઓ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યાં.
Published : January 24, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : January 24, 2026 at 7:46 AM IST
ગોંડલ, રાજકોટ: રીબડાના ચકચારી અમિત ખૂંટ આત્મહત્યા કેસમાં આરોપી તરીકે રહેલા રીબડાના રાજદીપસિંહ જાડેજાને 84 દિવસ બાદ ગોંડલ કોર્ટે શરતી જામીન આપતા તેઓ જુનાગઢ જેલમાંથી મુક્ત થયા છે.
આરોપી રાજદીપસિંહ જાડેજાને કોર્ટના હુકમના આધારે જેલમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર મામલામાં આરોપીએ એક એપ્રિલ સુધી રાજકોટ જિલ્લાની હદમાં રહેવાનું અને સમગ્ર ટ્રાયલ દરમિયાન અચૂક હાજર રહેવાની શરતે જામીન મંજૂર રાખ્યા છે.
84 દિવસ બાદ રાજદીપસિંહ જાડેજા જેલ મુક્ત
શુક્રવારે ગોંડલ કોર્ટ દ્વારા જામીન અરજી પર સુનાવણી પૂર્ણ કરતા રાજદીપસિંહ જાડેજાને જામીન પર મુક્ત કરવાનો હુકમ કરતા આ હુકમની બજવણી જુનાગઢ જિલ્લા જેલ ખાતે કરવામાં આવી હતી. જેલમાં રહેલા રાજદીપસિંહ જાડેજાને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હોવાના પગલે રીબડાથી તેમના પરિવારજનો અને મિત્ર મંડળ સાથે જૂનાગઢ જેલથી તેઓ સીધા તેમના ઘર રીબડા તરફ રવાના થયા હતા. રીબડા પહોંચતા રાજદીપસિંહનું ઢોલ-નગારા અને ફટાકડા ફોડીને સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
સર્વોચ્ચ અદાલતે આગોતરા જામીન નકાર્યા હતા
પાટીદાર યુવાન અમિત ખૂંટે આત્મહત્યા કરતા પૂર્વે લખેલી સ્યૂસાઈડ નોટમાં આત્મહત્યા પાછળ રાજદીપસિંહ જાડેજા હોવાનું લખ્યું હતું. ત્યારથી રાજદીપસિંહ જાડેજા પોલીસ ચોપડે ફરાર હતા, પોલીસ તેમની અટકાયત ન કરે તે માટે ગુજરાતની વડી અને દેશની સર્વોચ્ચ અદાલતમાં આગોતરા જામીન માટેની અરજી પણ રાજદીપસિંહ જાડેજાના વકીલો દ્વારા કરવામાં આવી હતી,પરંતુ ગુજરાત હાઇકોર્ટ અને દેશની સુપ્રીમ કોર્ટે આગોતરા જામીન અરજી નકારી દેતા અંતે રાજદીપસિંહ જાડેજા ગોંડલ પોલીસ સમક્ષ હાજર થતા પોલીસે તેમ અટકાયત કરીને,જુનાગઢ જિલ્લા જેલ ખાતે મોકલી દેવામાં આવ્યા તા, ત્યારથી લઈને 84 દિવસ સુધી જુનાગઢ જિલ્લા જેલમાં બંધ રહેલાં રાજદીપ સિંહ જાડેજાનો શુક્રવારે છુટકારો થયો.
કાયદાકીય પ્રક્રિયામાં રહેવું પડશે હાજર
ગોંડલ કોર્ટ દ્વારા 84 દિવસ બાદ રાજદીપસિંહ જાડેજાને શરતી જામીન આપવાનો ચુકાદો આપ્યો છે. જેમાં 1 એપ્રિલ સુધી રાજકોટ જિલ્લાની હદ નહીં છોડવા તેમજ અમિત ખૂંટ ચકચારી આત્મહત્યા કેસની સમગ્ર ટ્રાયલ દરમિયાન અચૂક પણે હાજર રહેવાની તાકીદ કરાઈ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે, રાજદીપસિંહ જાડેજાના પિતા અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા પણ અન્ય એક મામલામાં હાલ જૂનાગઢ જિલ્લા જેલમાં સજા કાપી રહ્યા છે.