ગોંડલ પાસે ગોઝારો અકસ્માત: ટ્રકને સાઈડ આપવા જતાં મુસાફરો ભરેલી બસ પલટી, એક જ પરિવારની સાસુ-વહુનાં ઘટનાસ્થળે મોત
ગોંડલ નજીક આવેલા વોરા કોટડા ગામ પાસે 62 મુસાફરો ભરેલી એક ખાનગી બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા રોડની બાજુના ઊંડા ખાડામાં ઉતરી ગઇ હતી
Published : May 25, 2026 at 10:30 AM IST
ગોંડલ: પવિત્ર પુરુષોત્તમ માસમાં ભક્તિભાવ સાથે ધાર્મિક યાત્રાએ નીકળેલા શ્રદ્ધાળુઓ માટે સોમવારની વહેલી સવાર કાળમુખી સાબિત થઈ છે. ગોંડલ નજીક આવેલા વોરા કોટડા ગામ પાસે 62 મુસાફરો ભરેલી એક ખાનગી બસ ચાલકે સ્ટીયરિંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા રોડની બાજુના ઊંડા ખાડામાં ઉતરી ગઇ હતી. આ ગમખ્વાર અકસ્માતમાં બસ નીચે દબાઈ જવાથી એક જ પરિવારની સાસુ-વહુનાં ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યાં છે જ્યારે અન્ય 25થી વધુ યાત્રાળુઓ ઈજાગ્રસ્ત થતા તેમણે સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
બનાવની વિગત જોઇએ તો ગોંડલ નજીક ભોજરાજપરા વિસ્તારમાં રવિવાર વહેલી સવારે ખાનગી બસ (GJ18U 9985) બગદાણા, રાજપરા, ઊંચા કોટડા અને ભગુડા જેવા ધાર્મિક સ્થળોના દર્શનાર્થે રવાના થઈ હતી. તમામ યાત્રાધામોના દર્શન પૂર્ણ કરી પરત ફરી રહેલી બસ આજે વહેલી સવારે લગભગ 4:30 વાગ્યે વોરા કોટડા-બાંદરા માર્ગ પર પહોંચી હતી. આ દરમિયાન સામેથી આવી રહેલા ટ્રકને સાઈડ આપવા બસ ચાલકે વાહન રિવર્સમાં લીધું હતું, પરંતુ સ્ટીયરીંગ પરથી કાબૂ ગુમાવતા બસ રોડની બાજુના ઊંડા ખાડામાં પલટી મારી ગઈ હતી.
અકસ્માત થતાં જ બસમાં સૂઈ રહેલા મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. ચીસો અને બચાવો-બચાવોની બૂમોથી આખો વિસ્તાર ગુંજી ઉઠ્યો હતો. અકસ્માતમાં બસ નીચે દબાઈ જતાં શાંતાબેન પુનાભાઈ મકવાણા અને તેમની વહુ મંજુબેન રસિકભાઈ મકવાણાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
ઘટનાની જાણ થતાં જ સ્થાનિક યુવકો અને સામાજિક કાર્યકરો બચાવ કામગીરી માટે દોડી આવ્યા હતા. બસના કાચ તોડી અંદર ફસાયેલા મુસાફરોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ગોંડલ નગરપાલિકાની એમ્બ્યુલન્સ, 108 સેવા તથા વિવિધ ટ્રસ્ટોની ટીમોએ તાત્કાલિક બચાવ અને સારવાર કામગીરી હાથ ધરી હતી. તમામ ઈજાગ્રસ્તોને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી પાંચ લોકોની હાલત ગંભીર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ તથા ખાનગી હોસ્પિટલોમાં રિફર કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ દ્વારા અકસ્માત અંગે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
