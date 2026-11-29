રાજકોટ: ગોંડલમાં 20 વર્ષીય પુત્રીએ ઈંટના ફટકા મારીને પિતાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા, ચોંકાવનારું છે કારણ
ગોંડલના ભોજપરામાં કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરુણ અંજામ, પિતાના રોજિંદા ઝઘડાથી કંટાળી 20 વર્ષીય પુત્રીએ માથામાં ઈંટ ઝીંકી, દારૂ પીને પડી જવાની વાત ખોટી નીકળી.
Published : November 29, 2026 at 3:45 PM IST
રાજકોટ: જિલ્લાના ગોંડલ તાલુકાના ભોજપરા ગામે શનિવારે સાંજે કૌટુંબિક ઝઘડાનો કરુણ અંજામ આવ્યો છે. પિતાના રોજિંદા ઝઘડાથી કંટાળીને 20 વર્ષીય પુત્રીએ માથાના ભાગે ઈંટ ઝીંકીને પિતાની હત્યા કરી નાખી હતી. શરૂઆતમાં પરિવારે આ ઘટનાને અકસ્માતમાં ખપાવવા માટે દારૂના નશામાં પડી જવાથી મોત થયાનું રટણ કર્યું હતું, પરંતુ તબીબો અને પોલીસની તીક્ષ્ણ નજરથી સમગ્ર હત્યાકાંડનો ભાંડો ફૂટી ગયો છે.
દારૂની લત અને ઘરકંકાસથી ત્રસ્ત પરિવાર
પોલીસ FIRમાંથી પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, ભોજપરા ગામના ધાર વિસ્તારમાં રહેતા હંસાબેન લક્ષ્મણભાઈ બગડા (ઉં.વ. 44) મજૂરી કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે. તેમના પતિ લક્ષ્મણભાઈ ઉર્ફે લલિતભાઈ સોમાભાઈ બગડા અગાઉ રિક્ષા ચલાવતા હતા, પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી કોઈ કામધંધો કરતા ન હતા અને દારૂના વ્યસને ચડી ગયા હતા.
પરિવારની સંપૂર્ણ આર્થિક જવાબદારી પત્ની હંસાબેન અને ચાર પૈકીની ત્રણ દીકરીઓ પર આવી પડી હતી, જેઓ છૂટક મજૂરી અને ખાનગી નોકરી કરી ઘર ચલાવતા હતા. આ દરમિયાન લક્ષ્મણભાઈ અવારનવાર ઘરે પત્ની અને દીકરીઓ સાથે ઝઘડા અને માથાકૂટ કરતા હતા.
શનિવારે સાંજે બોલાચાલી બાદ ઝપાઝપી, ઈંટનો ઘા જીવલેણ બન્યો
ગત 28 નવેમ્બર, 2026ના રોજ સવારે હંસાબેન રાબેતા મુજબ મજૂરી કામે ગયા હતા. સાંજે આશરે 6:30 થી 7:30 વાગ્યાના અરસામાં ઘરે પિતા લક્ષ્મણભાઈ અને 20 વર્ષીય પુત્રી વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી.
ઝઘડાએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતાં બંને વચ્ચે ઝપાઝપી થઈ હતી, જેમાં ઉશ્કેરાયેલી પુત્રીએ પિતાના માથાના ભાગે ઈંટ મારી દીધી હતી. ગંભીર ઈજા થતાં લક્ષ્મણભાઈ લોહીલુહાણ હાલતમાં ઘરના ફળિયામાં જ ઢળી પડ્યા હતા અને તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
અકસ્માતની કહાની ઘડી, પણ તબીબોની નજરે ભાંડો ફૂટ્યો
ઘટના બાદ ગભરાઈ ગયેલા પરિવારજનોએ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને 108, 112 તેમજ શિવમ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટની એમ્બ્યુલન્સ મારફત મૃતદેહને ગોંડલ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો હતો.
હોસ્પિટલ ખાતે પરિવારે દારૂ પીને પડી જવાથી મોત થયાની કહાની ઘડી કાઢી હતી. જોકે, મૃતકના માથાના ભાગે રહેલા ઈજાના નિશાન અને ઘટનાસ્થળની પરિસ્થિતિ જોઈ ફરજ પરના તબીબો અને ગોંડલ તાલુકા પોલીસને શંકા ઉપજી હતી. પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક અને કડક પૂછપરછ હાથ ધરતાં આખરે માતા-પુત્રી ભાંગી પડ્યા હતા અને સમગ્ર હકીકત કબૂલી લીધી હતી.
BNS 103(1) હેઠળ હત્યાનો ગુનો નોંધાયો
આ સમગ્ર મામલે મૃતકના પત્ની હંસાબેન બગડાની ફરિયાદના આધારે ગોંડલ તાલુકા પોલીસ મથકે આરોપી પુત્રી ભૂમિકાબેન લક્ષ્મણભાઈ બગડા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ 103(1) હેઠળ હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.
દારૂની લત અને ઘરકંકાસે એક પરિવારનો માળો વિખેરી નાખતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. હાલ પોલીસે આરોપી પુત્રી સામે આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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