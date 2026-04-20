સુરત મહાનગરપાલિકા ચૂંટણી: વોર્ડ નં. 1માં 'ગોલ્ડન મેન'નો દબદબો, 60 તોલા સોનું અને બાઉન્સરોના કાફલા સાથે પ્રચાર

સુરતમાં વોર્ડ નં. 1ના ઉમેદવાર કલ્પેશ બારોટ હાલમાં 'ગોલ્ડન મેન' તરીકે સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય ગલીઓમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 20, 2026 at 7:30 AM IST

સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીને પગલે શહેરનું રાજકીય તાપમાન ચરમસીમાએ છે. આ ચૂંટણીમાં અનેક દિગ્ગજ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, પરંતુ આમ આદમી પાર્ટીના એક ઉમેદવારે પોતાની અનોખી જીવનશૈલીથી સમગ્ર રાજ્યનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. વોર્ડ નં. 1ના ઉમેદવાર કલ્પેશ બારોટ હાલમાં 'ગોલ્ડન મેન' તરીકે સોશિયલ મીડિયા અને રાજકીય ગલીઓમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે.

60થી 65 તોલા સોનું પહેરી ઉમેદવાર પ્રચાર માટે નીકળે છે

કલ્પેશ બારોટ જ્યારે પ્રચાર માટે ગલીઓમાં નીકળે છે ત્યારે દ્રશ્યો આશ્ચર્યજનક હોય છે. ગળામાં જાડી સોનાની ચેન, હાથમાં ભારેખમ બ્રેસલેટ અને આંગળીઓમાં સોનાની વીંટીઓ સાથે તેઓ મતદારો પાસે પહોંચે છે. પ્રચાર દરમિયાન તેઓ અંદાજે 60થી 65 તોલા સોનું ધારણ કરે છે. આટલી મોટી માત્રામાં કિંમતી ઘરેણાં પહેરીને ફરતા કલ્પેશભાઈની સુરક્ષા માટે તેમની સાથે કાયમ બે ખાનગી બાઉન્સરો તૈનાત રહે છે.

બાઉન્સર વગર ફરતા નથી આ ઉમેદવાર

બાઉન્સરો રાખવા અંગેના પ્રશ્ન પર કલ્પેશ બારોટે આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "હાલમાં જે રીતે રાજકારણમાં લોકશાહીના ચીંથરા ઉડી રહ્યા છે અને ઉમેદવારોના ખરીદ-વેચાણની રાજનીતિ ચાલી રહી છે, તેનાથી બચવા અને પોતાની સુરક્ષા માટે આ વ્યવસ્થા કરવી પડી છે." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જનતાએ હવે સરકાર પર ભરોસો રાખવાને બદલે પોતાની સુરક્ષા જાતે જ કરવી જોઈએ, જે સુરતની કાયદો-વ્યવસ્થા સામે પણ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન ઉભો કરે છે.

ચૂંટણી પંચ સમક્ષ રજૂ કરેલા એફિડેવિટ (સોગંદનામા) મુજબ, કલ્પેશ બારોટ પાસે અંદાજે 90 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું સોનું છે. તેમણે પોતાની તમામ સ્થાવર અને જંગમ મિલકતોનો પારદર્શક ખુલાસો કર્યો છે. કલ્પેશ ભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, સોનું પહેરવું એ કોઈ ચૂંટણીલક્ષી ગતકડું નથી પરંતુ વર્ષો જૂનો શોખ છે અને આ તેમની મહેનતની કમાણી છે.

વોર્ડ નં. 1 ના રહીશો માટે આ દ્રશ્ય કદાચ નવું નથી, પરંતુ આખા સુરત માટે આ 'ગોલ્ડન ઉમેદવાર' કુતૂહલનો વિષય બન્યા છે. એક તરફ સોનાનો ઝળકાટ અને બીજી તરફ બાઉન્સરોનો સખત પહેરો – આ અંદાજ કલ્પેશ બારોટને અન્ય તમામ ઉમેદવારો કરતા તદ્દન અલગ તારવે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ 'ગોલ્ડન સ્ટાઈલ' તેમને ચૂંટણીમાં વિજય અપાવવામાં કેટલી મદદરૂપ થાય છે.

