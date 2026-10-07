કુવૈતથી અમદાવાદ આવેલા દંપતીની સોનાની સ્મગલિંગનો નિષ્ફળ પ્રયાસ, 47 લાખનું સોનું ઝડપાયું
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ તપાસ દરમિયાન બંને પાસેથી કુલ 308.710 ગ્રામ સોનું કબજે કર્યું. જપ્ત કરાયેલા સોનાની શુદ્ધતા 999.0 એટલે કે 24 કેરેટ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : October 7, 2026 at 7:15 AM IST
અમદાવાદઃ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગની એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ સોનાની દાણચોરીનો વધુ એક પ્રયાસ ઝડપી પાડ્યો છે. કુવૈતથી અમદાવાદ આવેલા એક દંપતી પાસેથી 46.98 લાખ રૂપિયાથી વધુ કિંમતનું 24 કેરેટ સોનું જપ્ત કરવામાં આવ્યું છે. કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે બંને મુસાફરોને શંકાના આધારે રોકીને તપાસ કરવામાં આવી હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, 6 ઓક્ટોબર 2026ના રોજ કુવૈત એરવેઝની ફ્લાઇટ નંબર KU-347 મારફતે એક પુરુષ અને મહિલા મુસાફર કુવૈતથી અમદાવાદ આવ્યા હતા. પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે અમદાવાદ કસ્ટમ્સની AIU ટીમે બંનેની તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન બંને મુસાફરો પાસેથી સોનાના દાગીના મળી આવ્યા હતા.
મહિલા મુસાફરે સોનાની બંગડીઓ, ચેઇન અને પાયલ સહિતના દાગીના પોતાના ચેક-ઇન બેગેજ અને હેન્ડ પર્સમાં છુપાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત મહિલાએ પોતાના શરીર પર કપડાંની નીચે પણ સોનું છુપાવ્યું હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. બીજી તરફ, પુરુષ મુસાફરે પણ સોનાની ચેઇન કપડાંની નીચે છુપાવીને પહેરી હતી.
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ તપાસ દરમિયાન બંને પાસેથી કુલ 308.710 ગ્રામ સોનું કબજે કર્યું હતું. જપ્ત કરાયેલા સોનાની શુદ્ધતા 999.0 એટલે કે 24 કેરેટ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ સોનાની કુલ બજાર કિંમત 46,98,566 રૂપિયા આંકવામાં આવી છે.
કસ્ટમ્સ વિભાગે જપ્ત કરાયેલું 308.710 ગ્રામ સોનું કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કર્યું છે. સમગ્ર મામલે બંને મુસાફરોની પૂછપરછ સહિતની વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. સોનું ક્યાંથી મેળવવામાં આવ્યું હતું અને તેને અમદાવાદ લાવવાનો હેતુ શું હતો તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે કસ્ટમ્સ વિભાગ તપાસ કરી રહ્યું છે.
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