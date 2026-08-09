અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત
ગોધરાના રહેવાસી આ યુવક જેદ્દાહથી દોહા થઈ કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ નંબર QR-534 મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો.
Published : August 9, 2026 at 8:33 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગની એર ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ મોટી કાર્યવાહી કરીને 65.69 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું સોનું જપ્ત કર્યું છે. પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે AIUના અધિકારીઓએ 9 ઓગસ્ટે એક 24 વર્ષીય મુસાફરને અટકાવ્યો હતો. આરોપી 24 વર્ષના યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગોધરાના રહેવાસી આ યુવક જેદ્દાહથી દોહા થઈ કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ નંબર QR-534 મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન યુવકના શરીરમાં સોનાની પેસ્ટ છુપાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ શરીરમાંથી 467.09 ગ્રામ ગોલ્ડ પેસ્ટ બહાર કાઢી હતી. આ પેસ્ટને પ્રક્રિયા બાદ 24 કેરેટની ગોલ્ડ બારમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જેનું વજન 422.83 ગ્રામ અને બજાર મૂલ્ય ₹65,69,087 હોવાનું કસ્ટમ્સ વિભાગે જણાવ્યું છે.
કસ્ટમ્સ વિભાગે ગોલ્ડ બારને કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરી છે. તેમજ સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
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