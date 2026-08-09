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અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત

ગોધરાના રહેવાસી આ યુવક જેદ્દાહથી દોહા થઈ કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ નંબર QR-534 મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો.

જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત
જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 9, 2026 at 8:33 PM IST

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અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સ વિભાગની એર ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)એ મોટી કાર્યવાહી કરીને 65.69 લાખ રૂપિયાની કિંમતનું સોનું જપ્ત કર્યું છે. પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે AIUના અધિકારીઓએ 9 ઓગસ્ટે એક 24 વર્ષીય મુસાફરને અટકાવ્યો હતો. આરોપી 24 વર્ષના યુવકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, ગોધરાના રહેવાસી આ યુવક જેદ્દાહથી દોહા થઈ કતાર એરવેઝની ફ્લાઈટ નંબર QR-534 મારફતે અમદાવાદ આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન યુવકના શરીરમાં સોનાની પેસ્ટ છુપાવવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.

જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત
જેદ્દાહથી આવેલા મુસાફરના શરીરમાં છુપાવેલું 65 લાખનું સોનું જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

કસ્ટમ્સ અધિકારીઓએ શરીરમાંથી 467.09 ગ્રામ ગોલ્ડ પેસ્ટ બહાર કાઢી હતી. આ પેસ્ટને પ્રક્રિયા બાદ 24 કેરેટની ગોલ્ડ બારમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી, જેનું વજન 422.83 ગ્રામ અને બજાર મૂલ્ય ₹65,69,087 હોવાનું કસ્ટમ્સ વિભાગે જણાવ્યું છે.

કસ્ટમ્સ વિભાગે ગોલ્ડ બારને કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરી છે. તેમજ સંબંધિત જોગવાઈઓ હેઠળ મુસાફરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલે કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

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