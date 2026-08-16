અમદાવાદ એરપોર્ટ પર શારજાહથી આવેલી ફ્લાઇટમાંથી મહિલા પેસેન્જર પાસેથી 28 લાખનું સોનું જપ્ત
શારજાહથી આવેલી એર અરેબિયાની ફ્લાઇટમાંથી મહિલા પાસેથી ₹28.87 લાખનું સોનું અને પુરુષ મુસાફર પાસેથી ₹3.50 લાખનો બિનજાહેર સામાન જપ્ત.
Published : August 16, 2026 at 9:49 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કસ્ટમ્સના એર ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU) દ્વારા પેસેન્જર પ્રોફાઇલિંગના આધારે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 16 ઓગસ્ટે શારજાહથી અમદાવાદ આવેલી એર અરેબિયાની G9-418 ફ્લાઇટમાંથી એક મહિલા અને એક પુરુષ મુસાફરને અટકાવી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
તપાસ દરમિયાન મહિલા મુસાફર પાસેથી કુલ 219.43 ગ્રામ સોનું મળી આવ્યું હતું. જેમાં 70.18 ગ્રામ 24 કેરેટ (999 શુદ્ધતા) અને 149.25 ગ્રામ 18 કેરેટ (750 શુદ્ધતા)નું સોનું સામેલ છે. સોનાના બ્રેસલેટ, બંગડી, નેકલેસ, ચેઇન, પાયલ અને કાનની બુટ્ટી મળી આવી હતી.
કસ્ટમ્સના જણાવ્યા મુજબ મહિલાએ સોનાના દાગીના તેના પર્સમાં તેમજ કપડાંની નીચે શરીર પર છુપાવ્યા હતા. જપ્ત કરાયેલા સોનાની કુલ બજાર કિંમત ₹28,87,473 હોવાનું જણાવાયું છે.
મહિલા સાથે મુસાફરી કરી રહેલા પુરુષ મુસાફરના બેગેજની તપાસ દરમિયાન કોસ્મેટિક્સ, રેડીમેડ કપડાં, બે લેપટોપ અને એક મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યા હતા. આ બિનજાહેર સામાનની અંદાજિત બજાર કિંમત ₹3.50 લાખ છે.
કસ્ટમ્સ વિભાગે સોનું અને અન્ય સામાન કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો: