મોરબીના સોની સમાજના વેપારીની હત્યાના પડઘા સુરેન્દ્રનગરમાં, જ્વેલર્સની હડતાળ

કાર ઑવરટેક કરવા જેવી નજીવી બાબતે જતિન આડેસરાની આવારા તત્વોએ હત્યા કરી હતી

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના તમામ જ્વેવર્સ હડતાળમાં જોડાયા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 21, 2026 at 10:06 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: મોરબીના જતિન સોનીની હત્યા મામલે સુરેન્દ્રનગર સોની સમાજે એકત્રિત થઈને વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને મૃતક તથા તેના પરિવારને ન્યાય મળે તેવી માગણી કરવામાં આવી રહી છે. આ વિરોધના પગલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આવેલી તમામ સોની સમાજની જ્વેલર્સની દુકાનો બંધ રાખી હડતાળ પાડવામાં આવી છે

નોંધનીય છે કે, બે દિવસ પહેલા મોરબી ખાતે સોની સમાજના આશાસ્પદ યુવક જતિન આડેસરાની હત્યા કરી નાખવામાં આવી હતી. જતીન પોતાના પરિવાર સાથે રાજકોટથી મોરબી તરફ જઈ રહ્યા હતા તે દરમિયાન રસ્તામાં વાહન ઓવરટેક કરવા બાબતે અને હોર્ન વગાડવા બાબતે આવારા તત્વો સાથે તેમની બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ બે આરોપીએ જતીન ઉપર શરીરના ઘા મારી અને ઘાતક હત્યા કરવામાં આવી હતી જેને લઇને હવે સોની સમાજ મેદાને આવ્યો છે.

સોની સમાજ આક્રોશમાં, ન્યાયની માગ (ETV Bharat Gujarat)

જોકે સમગ્ર ઘટના મુદ્દે મોરબી પોલીસે બંને હત્યારાઓને ઝડપી પાડી અને કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે પરંતુ હત્યા કરનારા બંને આરોપીઓ વિરોધમાં કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે હવે સોની વેપારીઓ મેદાને આવ્યા છે. આ અંગે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર કચેરી ખાતે પણ સોની સમાજના આગેવાનો એકત્રિત થઈ અને રજૂઆત કરી અને હત્યારા ઉપર કડક પગલાં ભરવામાં આવે અને મૃતકના પરિવારને ન્યાય મળે અને ગુજરાત રાજ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના બીજીવાર ન બને તે અંગેની માંગ કરવામાં આવી છે.

એક તરફ આ લગ્નગાળાની સિઝન ચાલી રહી છે ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની તમામ સોની બજારની જ્વેલર્સ ની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવતા અને તાળા લગાવી દેવામાં આવતા ખરીદી ઉપર પણ તેની અસર જોવા મળી રહી છે સુરેન્દ્રનગરની બજારમાં લોકો ખરીદી માટે આવી રહ્યા છે પરંતુ જ્વેલર્સ બજારમાં તાળા હોવાના કારણે તેમને ધક્કો ખાવો પડી રહ્યો છે જતીન નામના સોની વેપારીની હત્યાના પડઘા સુરેન્દ્રનગરમાં પણ પડવા પામ્યા છે.

સોની સમાજના ટ્રસ્ટી વૈભવભાઈ ચોકસીએ જણાવ્યું હતું કે, આવા આવારા તત્વો સામે કડક પગલાં ભરવામાં આવે. ગુજરાત રાજ્યમાં વેપારીઓ સુરક્ષિત નથી ત્યારે આ મુદ્દે ગૃહ વિભાગ પણ ધ્યાનમાં આપી અને દાખલો બેસાડે કે આવારા તત્વો ઉપર કડક કાર્યવાહી થઈ શકે. આજે સમગ્ર સોની સમાજ દ્વારા હડતાલ પાડવામાં આવી છે અને જિલ્લાની તમામ જ્વેલર્સની દુકાનો બંધ રાખવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં પણ પરિવારને જો ન્યાય નહિ મળે તો અન્ય રીતે પણ વિરોધ નોંધાવવાની ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે.

સંપાદકની પસંદ

