અમદાવાદ એરપોર્ટ પર દુબઇથી આવેલા મુસાફર પાસેથી સોનું ઝડપાયું, 20.12 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ટ્રોલી બેગની અંદર કપડાના પેચમાં પેસ્ટના સ્વરૂપે છુપાવેલું 133.450 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું કસ્ટમ્સે જપ્ત કર્યું
Published : October 19, 2026 at 10:37 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર દુબઇથી આવેલા મુસાફર પાસેથી સોનું ઝડપાયું છે. ટ્રોલી બેગની અંદર કપડાના પેચમાં પેસ્ટના સ્વરૂપે છુપાવેલુ સોનું કસ્ટમ્સ વિભાગે જપ્ત કર્યું છે. કસ્ટમ્સ વિભાગે સોનાની દાણચોરીના પ્રયાસનો પર્દાફાશ કરી દુબઈથી આવેલા એક મુસાફર પાસેથી ₹20.12 લાખથી વધુની કિંમતનું સોનું ઝડપી પાડ્યું છે.
મુસાફર પોતાની ટ્રોલી બેગમાં સોનાને પેસ્ટના સ્વરૂપે છુપાવીને લાવ્યો હોવાનું તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું હતું. કસ્ટમ્સ વિભાગના એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (AIU)ના અધિકારીઓએ શંકાના આધારે મુસાફરને અટકાવી તેની બેગની ઝીણવટભરી તપાસ કરતાં આ સોનું મળી આવ્યું હતું. આ કાર્યવાહી 19 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ અમદાવાદ એરપોર્ટ પર કરવામાં આવી હતી.
દુબઇથી આવેલા મુસાફર પાસેથી સોનું ઝડપાયું
કસ્ટમ્સ વિભાગ પાસેથી મળેલી માહિતી અનુસાર, ઉત્તર પ્રદેશના ટાંડા વિસ્તારના રહેવાસી અને દુબઈથી અમદાવાદ આવેલા મુસાફર પર એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટના અધિકારીઓએ પ્રોફાઇલિંગના આધારે નજર રાખી હતી. ત્યારબાદ મુસાફરની તપાસ કરવામાં આવતાં તેની પાસે રહેલી ટ્રોલી બેગમાં કંઈક શંકાસ્પદ હોવાની આશંકા ઊભી થઈ હતી.
મુસાફર આ ટ્રોલી બેગને કેબિન બેગેજ તરીકે પોતાની સાથે લઈ જઈ રહ્યો હતો. બેગની વિગતવાર તપાસ દરમિયાન અધિકારીઓને તેની અંદરની બાજુએ કપડાનો એક પેચ લગાવેલો જોવા મળ્યો હતો, જે સામાન્ય પેચ કરતાં અલગ અને શંકાસ્પદ જણાતો હતો.
અધિકારીઓએ આ પેચની વધુ તપાસ કરતાં તેની અંદર સોનાની પેસ્ટ છુપાવવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. સોનાને સામાન્ય રીતે દાગીના, બિસ્કિટ કે અન્ય સ્વરૂપમાં લઈ જવાને બદલે પેસ્ટના સ્વરૂપમાં છુપાવીને લાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. બેગની અંદર કપડાના પેચ પર સોનાની પેસ્ટનું સ્તર બનાવી તેને એવી રીતે છુપાવવામાં આવ્યું હતું કે પ્રાથમિક તપાસમાં સરળતાથી ધ્યાન ન જાય. જોકે, કસ્ટમ્સ અધિકારીઓની સતર્કતાને કારણે આ શંકાસ્પદ વસ્તુ પકડાઈ ગઈ હતી.
અધિકારીઓએ પેચમાંથી સોનાની પેસ્ટ બહાર કાઢી તેને ઓગાળવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરી હતી. પેસ્ટમાંથી સોનું અલગ કર્યા બાદ કુલ 133.450 ગ્રામ 24 કેરેટ સોનું મળી આવ્યું હતું. કસ્ટમ્સ વિભાગે આ સોનાની કિંમત ₹20,12,426 આંકી છે. એટલે કે દુબઈથી અમદાવાદ આવેલા મુસાફર પાસેથી આશરે ₹20.12 લાખનું સોનું મળી આવતાં એરપોર્ટ પર સોનાની ગેરકાયદે હેરફેરને લઈને ફરી એકવાર સવાલો ઊભા થયા છે.
આ મામલે કસ્ટમ્સ વિભાગે મળી આવેલા સોનાને કસ્ટમ્સ એક્ટ, 1962ની જોગવાઈઓ હેઠળ જપ્ત કર્યું છે. મુસાફર સોનાને આ રીતે છુપાવીને શા માટે લાવ્યો હતો અને તેની પાછળનો હેતુ શું હતો તે સહિતના મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
સમગ્ર ઘટનામાં એર ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટના અધિકારીઓએ પ્રોફાઇલિંગના આધારે મુસાફરને અટકાવી બેગની તપાસ કરતાં સોનાની હેરફેરનો પ્રયાસ સામે આવ્યો હતો. હાલ આ મામલે કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
આ પણ વાંચો: