ધનતેરસે સોના કરતાં રિયલ ડાયમંડ જ્વેલરીનો વધ્યો ક્રેઝ, સુરતની જેમ ઉત્તર ગુજરાતનું વિસનગર બન્યું 'ડાયમંડ હબ'
વિસનગરમાં ઉત્તર ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ, રોબોટિક સિસ્ટમથી પોલિશિંગ થાય છે.
Published : November 6, 2026 at 7:38 PM IST
મહેસાણા: દિવાળીના પર્વની શરૂઆત ધનતેરસથી થાય છે અને વર્ષોથી ધનતેરસના શુભ દિવસે શુકનવંતી ખરીદીમાં સોના-ચાંદીના દાગીના ખરીદવાની પરંપરા રહી છે. જોકે, બદલાતા સમયની સાથે હવે ખરીદીના ટ્રેન્ડમાં પણ મોટો બદલાવ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને આજની જનરેશન એટલે કે 'Gen Z' અને મહિલાઓમાં હવે પરંપરાગત સોનાના બદલે રિયલ ડાયમંડ જ્વેલરી ખરીદવાનો ક્રેઝ જબરદસ્ત વધ્યો છે. સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે, ડાયમંડ ઉદ્યોગ માટે માત્ર સુરત જ નહીં, પરંતુ હવે ઉત્તર ગુજરાતનું વિસનગર પણ 'ડાયમંડ સિટી' તરીકે ઉભરી આવ્યું છે.
ગ્રાહકોમાં સોનાના બદલે ડાયમંડનું આકર્ષણ
ધનતેરસના પર્વે જ્વેલરી શોરૂમમાં ખરીદી માટે ઉમટેલા ગ્રાહકોની પસંદગીમાં આ વર્ષે સ્પષ્ટ પરિવર્તન દેખાઈ રહ્યું છે. વિસનગરના સ્થાનિક ગ્રાહક દેવાંગી પટેલે પોતાના અનુભવ અંગે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ ધનતેરસ નિમિત્તે શોરૂમમાં સોનું ખરીદવા માટે જ આવ્યા હતા. પરંતુ ત્યાં રિયલ ડાયમંડનું શાઈનિંગ અને તેની અવનવી આકર્ષક ડિઝાઇન જોઈને તેઓ ડાયમંડ તરફ આકર્ષાયા હતા. સોનાના બદલે તેમણે રિયલ ડાયમંડમાં બ્રેસલેટ, બે રિંગ્સ અને ઈયરિંગ્સની ખરીદી કરી લીધી હતી. તેમના મતે હાલ માર્કેટમાં અને ખાસ કરીને યુવા પેઢીમાં ડાયમંડ જ્વેલરીનો ટ્રેન્ડ ખૂબ જ વધારે ચાલી રહ્યો છે.
માત્ર યુવાનો જ નહીં, પરંતુ વડીલો પણ હવે પોતાના પરિવારની ખુશી માટે સોનાની જગ્યાએ હીરાના દાગીના ખરીદતા થયા છે. ખરીદી કરવા આવેલા અન્ય એક ગ્રાહક અમરતભાઈ દાનાભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ દર વર્ષે ધનતેરસ પર પહેલાં સોનાની ખરીદી કરતા હતા. પરંતુ આ વખતે સમયના બદલાવ સાથે તેઓ ડાયમંડ જ્વેલરી ખરીદવા આવ્યા છે. તેમના પરિવારમાં તેમની પુત્રવધૂ અને પૌત્રી (બેબી)નો ડાયમંડ જ્વેલરી ખરીદવાનો વિશેષ આગ્રહ હતો, કારણ કે નવી પેઢીને હવે ડાયમંડ વધુ પસંદ આવી રહ્યા છે.
વિસનગર બન્યું ઉત્તર ગુજરાતનું ડાયમંડ હબ: રોબોટિક ટેકનોલોજીથી પોલિશિંગ
જેમ સુરત સમગ્ર વિશ્વમાં ડાયમંડ હબ તરીકે ઓળખાય છે, તેવી જ રીતે હવે ઉત્તર ગુજરાતમાં વિસનગર ડાયમંડ હબ બની રહ્યું છે. વિસનગરમાં ઉત્તર ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ અને પોલિશિંગ યુનિટ કાર્યરત છે. અહીં ડાયમંડનું જંગી પ્રોડક્શન થઈ રહ્યું હોવાથી સ્થાનિક લોકોનો ટ્રસ્ટ પણ ખૂબ વધ્યો છે.
સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, વિસનગરમાં પરંપરાગત પદ્ધતિથી માણસો દ્વારા નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ ઓટોમેશન અને રોબોટિક સિસ્ટમથી હીરા ઘસવામાં આવે છે. ઈઝરાયેલ જેવી અત્યાધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને અહીં ઓટોમેટેડ ડાયમંડ પોલિશિંગ કરવામાં આવે છે.
"પહેલાં આમ પબ્લિક ધનતેરસના દિવસે સોનાની ખરીદી વધારે કરતી હતી, પરંતુ હવે ડિમાન્ડ બદલાઈ રહી છે અને દિવસેને દિવસે રિયલ ડાયમંડ જ્વેલરીનું વેચાણ વધી રહ્યું છે." - દશરથકુમાર પટેલ, જ્વેલરી શોપના મેનેજર
વિસનગરમાં તૈયાર થતા આ ડાયમંડ માત્ર સ્થાનિક બજારમાં જ નહીં, પરંતુ ચેન્નાઈ તેમજ વિદેશમાં હોંગકોંગ, બેલ્જિયમ અને ચાઈના જેવા અલગ-અલગ દેશોમાં પણ મોટા પાયે એક્સપોર્ટ (નિકાસ) થઈ રહ્યા છે.
પરંપરાગત સોનાની ખરીદીની સાથે હવે આધુનિક યુગમાં લોકોની પસંદગી રિયલ ડાયમંડ તરફ વળી છે. વિસનગરમાં જ વિશ્વ કક્ષાની ઈઝરાયેલ ટેકનોલોજી અને રોબોટ્સ દ્વારા ડાયમંડ મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોવાથી ઉત્તર ગુજરાતના લોકોને ઘરઆંગણે જ શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તાના ડાયમંડ મળી રહ્યા છે, જેના પરિણામે આ ધનતેરસે વિસનગરના ડાયમંડ માર્કેટમાં અભૂતપૂર્વ તેજી અને ઝળહળાટ જોવા મળ્યો છે.
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