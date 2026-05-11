સુરત રેલવે સ્ટેશન પર વૃદ્ધના ખિસ્સામાંથી ₹45 લાખના સોનાના બિસ્કિટની ચોરી, LCBએ ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલ્યો

સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ભીડનો લાભ ઉઠાવી એક વૃદ્ધ મુસાફરના પેન્ટનું ચોર ખિસ્સું કાપી ₹45 લાખની કિંમતના સોનાના ત્રણ બિસ્કિટ ચોરવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 7:40 AM IST

સુરત: ડાયમંડ સિટીના સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ધોળા દિવસે એક વૃદ્ધ મુસાફરને નિશાન બનાવી ₹45 લાખની કિંમતના સોનાના ત્રણ બિસ્કિટની ચોરી થતા રેલવે પોલીસ દોડતી થઈ હતી. જૈન દેરાસરના દાન માટે લાવવામાં આવેલા આ સોનાની ચોરીનો ભેદ ઉકેલવા વડોદરા પશ્ચિમ રેલવે લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ (LCB) અને સુરત રેલવે પોલીસે સંયુક્ત મોરચો સંભાળ્યો હતો. આધુનિક ટેકનોલોજી અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના સુમેળથી પોલીસે 100 જેટલા સીસીટીવી કેમેરા ફંફોસીને રીક્ષા ચાલકની મદદથી મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડી પૂરેપૂરું સોનું રિકવર કરવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે.

ભીડનો લાભ લઈ તસ્કરે વૃદ્ધનું પેન્ટ કાપી ₹45 લાખનું સોનું સેરવ્યું

સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ભીડનો લાભ ઉઠાવી એક વૃદ્ધ મુસાફરના પેન્ટનું ચોર ખિસ્સું કાપી ₹45 લાખની કિંમતના સોનાના ત્રણ બિસ્કિટ ચોરી લેવાની ચોંકાવનારી ઘટના બની હતી.

મળતી વિગતો અનુસાર, મૂળ બનાસકાંઠાના અને હાલ સુરતના પાર્લે પોઈન્ટ વિસ્તારમાં રહેતા 77 વર્ષીય કાંતિલાલ મહેતા પોતાના વતન ધનાલી ખાતે ગયા હતા. ત્યાં શીતલનાથ જૈન દેરાસરની દાનપેટીમાંથી નીકળેલા 100-100 ગ્રામના સોનાના 3 બિસ્કિટ (કુલ 300 ગ્રામ) તેઓ સુરતના મંદિરોમાં કોરિડોર બનાવવા માટે દાનમાં આપવા લાવ્યા હતા.

સુરત રેલ્વે સ્ટેશને સોનાના બિસ્કિટની ચોરીનો ભેદ ઉકેલાયો

9 મેના રોજ ભુજ-બાંદ્રા એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાં સુરત ઉતરી જ્યારે તેઓ પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પરથી લિફ્ટમાં ચઢ્યા, ત્યારે ભીડનો લાભ લઈ અજાણ્યા તસ્કરે તેમના પેન્ટનું અંદરનું ખિસ્સું કાપી ₹45 લાખનું સોનું ચોરી લીધું હતું.

ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ રેલવે એસ.પી. અભય સોનીના માર્ગદર્શન હેઠળ LCB પી.આઈ. ટી.વી. પટેલ અને સુરત રેલવે પી.આઈ. જે.બી. મીઠાપરાની ટીમો કામે લાગી હતી. પોલીસે સ્ટેશનથી લઈને બહારના પાર્કિંગ સુધીના સીસીટીવી તપાસતા એક શંકાસ્પદ ઇસમ પ્લેટફોર્મ નંબર 4થી બહાર નીકળી રિક્ષામાં બેસતો જણાયો હતો. વરાછા અને કાપોદ્રા વિસ્તારના આશરે 100 જેટલા કેમેરા તપાસ્યા બાદ રિક્ષા નંબર મળી આવ્યો હતો. રિક્ષા ચાલકની પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે તેણે પેસેન્જરને વરાછાની શક્તિવિજય સોસાયટી પાસે ઉતાર્યો હતો.

પોલીસે શક્તિવિજય સોસાયટીમાં વોચ ગોઠવી કરણ શંકર મકવાણા નામના શખ્સને ઝડપી પાડ્યો હતો. કડક પૂછપરછમાં તેણે ચોરીની કબૂલાત કરી જણાવ્યું કે સોનું તેની ભત્રીજી (બાળ કિશોરી)ને આપ્યું છે. બાળકીની પૂછપરછ કરતા જાણવા મળ્યું કે તેણે સોનું પોતાની દાદી ગીતાબેન અજયભાઈ સોલંકીને આપ્યું હતું. પોલીસે ગીતાબેન પાસેથી ₹45 લાખની કિંમતના ત્રણેય સોનાના બિસ્કિટ સુરક્ષિત રીતે કબજે કર્યા છે.

પકડાયેલ મુખ્ય આરોપી કરણ મકવાણા અગાઉ પણ સુરત રેલવે પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરી અને અન્ય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. પોલીસે ત્રણેય આરોપીની ધરપકડ કરી આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

