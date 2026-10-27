વડોદરામાં એસિડ પીધા બાદ પરિણીતાનું મોત, પિતાનો આક્ષેપ :‘દહેજ માટે ત્રાસ અપાતો હતો’; સમાધાન માટે ₹10 લાખની ઓફર કર્યાનો દાવો
સાસરીપક્ષનો ભૂલથી પાણીના બદલે એસિડ પી લેવાયો હોવાનો દાવો, જ્યારે મૃતકના પિતાએ પતિ દ્વારા માનસિક ત્રાસ અને વારંવાર દહેજની માગણીનો આક્ષેપ કર્યો છે
Published : October 27, 2026 at 7:41 AM IST
વડોદરા: બાજવા-કરચિયા રોડ પર આવેલા ગોકુળનગર વિસ્તારમાં એસિડ પીધા બાદ સારવાર દરમિયાન પરિણીતાનું મોત થતાં ચકચાર મચી છે. મહિલાને વહેલી સવારે તબિયત લથડતાં શ્રીજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યાં હતાં, જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું હતું. સાસરી પક્ષે ભૂલથી પાણીના બદલે એસિડ પી લેવાયો હોવાનો દાવો કર્યો છે, જ્યારે મૃતકના પિતાએ પતિ દ્વારા માનસિક ત્રાસ અને વારંવાર દહેજની માગણી કરવામાં આવતી હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે. આ મામલે જવાહરનગર પોલીસે પતિ વિરુદ્ધ દુષ્પ્રેરણનો ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
આ ઘટનાને લઈને મૃતકના પિતા અને સાસરી પક્ષ તરફથી અલગ-અલગ દાવા કરવામાં આવ્યા છે. સાસરી પક્ષનો દાવો છે કે મૃતક પાણી પીવા જતાં ભૂલથી પાણીના બદલે એસિડ પી ગયાં હતાં. બીજી તરફ, મૃતકના પિતાએ આ ઘટનાને દુષ્પ્રેરણા સાથે જોડતાં પતિ દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાનો અને વારંવાર દહેજની માગણી કરવામાં આવતી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે.
મૃતકના પિતાના જણાવ્યા મુજબ, મહિલાને તેમના પતિ તરફથી માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. આ ઉપરાંત, વારંવાર દહેજની માગણી પણ કરવામાં આવતી હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો છે. પિતાએ એવો પણ દાવો કર્યો છે કે સમગ્ર મામલો થાળે પાડવા અને સમાધાન કરવા માટે તેમને ₹10 લાખની ઓફર કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ દાવા અંગેની સ્વતંત્ર પુષ્ટિ થઈ નથી અને સમગ્ર મામલે પોલીસ તપાસ ચાલી રહી છે.
બીજી તરફ, જવાહરનગર પોલીસના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ લાઠીયાએ ટેલિફોનિક વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે મૃતક મહિલાના પતિ વિરુદ્ધ દુષ્પ્રેરણનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આરોપી પતિને ઝડપી પાડવા માટે તેની શોધખોળ પણ કરવામાં આવી રહી છે.
મહિલાએ કયા સંજોગોમાં એસિડ પીધું અને આ ઘટના પાછળ ચોક્કસ કારણ શું હતું તે અંગે તપાસ ચાલી રહી છે. એસિડ પીધાની ઘટનાની સાથે પિતાએ કરેલા માનસિક ત્રાસ અને દહેજની માગણીના આક્ષેપો પણ તપાસના દાયરામાં આવશે. સાસરી પક્ષ દ્વારા અકસ્માતે એસિડ પી લેવાયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે પિતાએ દુષ્પ્રેરણની ફરિયાદ કરી છે. આથી ઘટનાની હકીકત અને જવાબદારી નક્કી કરવા પોલીસ તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
પરિણીતાના મોત બાદ તેમના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે એસએસજી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા ફરિયાદના આધારે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આરોપી પતિની શોધખોળ ચાલુ છે અને સમગ્ર ઘટનાના સંજોગો અંગે તપાસ બાદ વધુ વિગતો સામે આવી શકે છે.
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