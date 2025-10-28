ગોધરાના યુવા ચિત્રકાર અક્ષતની અનોખી કળા, પેઈન્ટિંગમાં હજારો મંત્ર-સ્તુતિનું કર્યુ સૂક્ષ્મ લેખન, મળ્યું આંતરરાષ્ટ્રીય રેકોર્ડમાં સ્થાન
પંચમહાલ જીલ્લાના એક કલાપ્રેમી યુવાન અક્ષત સોલંકીએ સુક્ષ્મ લેખનની અનોખી કળા વિકસાવી છે. તેની આ કળાની રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નોંધ લેવાઈ છે.
પંચમહાલ,ગોધરા: પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા શહેરમાં રહેતા કલાપ્રેમી યુવાન અક્ષત સોલંકીએ સુક્ષ્મલેખનની અનોખી કળા વિકસાવી છે. ચિત્રકળાના ક્ષેત્રમાં ટાઈપોગ્રાફી તરીકે ઓળખાતી આ કળાની કદર રુપે અક્ષતને નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સન્માન પ્રાપ્ત થયું છે.
અક્ષતે અંબા માતાજીનુ કલર પેઈન્ટીંગ બનાવ્યુ છે. જેમાં કલરની સાથે સાથે અક્ષરોને અંકિત કરવામા આવ્યા છે. જેમા પ્રાચીન દુર્લભ ગરબીઓ, સ્તુતિઓ,આરતીઓ,ખુબ જ સુક્ષ્મ રીતે લખી છે. આ અક્ષરોને ઝીણવટ ભરી રીતે લખવામા આવ્યા હોવાથી તેને પહેલી નજરે જોઈ શકાતા નથી, પણ ધ્યાનથી જોતા તેને નિહાળી શકાય છે. આ ચિત્ર બનાવતા અક્ષતને 10 મહિના જેટલો સમય લાગ્યો હતો.
પેઈન્ટિંગમા સુક્ષ્મ લેખનની કળાને વિકસાવી
ચિત્રકળાએ વૈશ્વિક કળા છે. આ કળા બધાને વારસામા મળતી નથી. ગોધરા શહેરમાં રહેતા અક્ષત કુમાર અનિલભાઈ સોલંકી કલાપ્રેમી યુવાન છે. તેમને નાનપણથી ચિત્રકળા સાથે ગાઢ નાતો ધરાવે છે. અક્ષતે પેઈન્ટિંગમા સુક્ષ્મ લેખનની કળાને વિકસાવી છે. શબ્દો વડે ચિત્રો દોરવાની કલા કરનારા અનેક ચિત્રકારો છે. પણ અક્ષતે આ બધાથી અલગ કળા વિકસાવી છે. આ સુક્ષ્મ લેખનની અસાધારણ કલાએ ખ્યાતિ પમાડી છે. અક્ષતે અંબા માતાનુ એક કલર પેઈન્ટીંગ તૈયાર કર્યુ હતુ. જે સામાન્ય પેઈન્ટીગ હતું. પણ ત્યારબાદ તેમાં કઈક નવું કરવાનો ખ્યાલ આવ્યો અને અક્ષતે એ દિશામાં કામ હાથ ધર્યુ. અંબા માતાના આ પેઈન્ટીંગમાં સ્તૃતિં, મંત્રો, પ્રાચીન ગરબીઓ, તેમજ કુંજિકા સ્તોતમ તેમજ દુર્ગા સપ્તશતીનું ખુબ જ ઝીણવટ પુર્વક લેખન કર્યુ હતું.
આ કળા વિશે ક્યાંથી આવ્યો વિચાર ?
ઈટીવી ભારત સાથે વાત કરતા અક્ષત સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, તે સુંદરકાંડમા જતો હતો, જ્યા સુંદરકાંડમાં તેને જાણવા મળ્યું કે 60 દોહા આવે છે, જે 60 પેઈજમાં છે. અક્ષતને થયું કે તે આ દોહાને એક ચિત્રમાં લખવામા આવે તો એવો વિચાર આવ્યો અને ત્યારબાદ તેણે કષ્ઠભંજન દેવના ચિત્રમાં સુંદરકાંડ, હનુમાન, ચાલીસા, બંજરંગબાણ, 5551માં રામ રામ, 1001થી વધુ વખત શ્રીરામ જયરામ જયજય રામ લખ્યું હતુ. જે ચિત્ર ઈન્ફલ્યુએન્સર બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં રજીસ્ટર થયું હતું. ત્યારબાદ તેણે અંબે માતાજીના ચિત્રમાં પ્રાચીન ગરબા, આરતી, થાળ, પાઠ સહિત લખીને ચિત્ર તૈયાર કર્યુ હતુ. આ ગરબા લખ્યા છે તેમા કેટલાક ગરબાઓ એવા છે તે પ્રાચીન ગરબા છે. જે ઈન્ટરનેટમા પણ ઉપલબ્ધ નથી.
ચિત્ર થકી અક્ષતને મળી ખ્યાતી
આ ચિત્ર તૈયાર કરવામા અક્ષતને તેના મમ્મીનો ખુબ જ સહકાર મળ્યો હોવાનું તે જણાવે છે. આ ચિત્ર ઈન્ટર નેશનલ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ અને ઈન્ટરનેશનલ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં રજીસ્ટર થયું છે. ચિત્રકળા ડીજીટલ પેઈન્ટીંગ તરફ વળી રહી છે. પણ ખરેખર મજા જાતે મહેનત કરીને બનાવામા આવે છે. ચિત્રકળા વિવિધ પ્રકારની છે. આ એક ટાઈપોગ્રાફીક પ્રકારનુ આર્ટ છે. આ પ્રકારનું ચિત્ર તેણે કોઈ જગ્યાએ જોયું નથી, જેને લઈને તેણે ઈન્ટરનેટ પર માહિતી શોધવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેને કોઈ માહિતી મળી ન હતી.
આગામી સમયમા પણ એક વિષય ઉપર ચિત્ર તૈયાર કરવાનું આયોજન
અક્ષતે ઉમેર્યુ કે, તેણે માઈક્રો રાઈટીંગ પ્રકારનુ ચિત્ર પણ કોઈ જગ્યાએ જોયુ નથી. આ પ્રકારની ચિત્રકળા વિકસાવામા તેણે શરુઆત કરી હોવાનું તે માને છે. અક્ષત વધુમાં જણાવે છે કે તે આગામી સમયમા પણ એક વિષય ઉપર ચિત્ર તૈયાર કરવાનું વિચાર્યુ છે, જે સમય આવતા જાહેર કરશે. અક્ષતની આ ચિત્રકળાને કારણે અન્ય યુવાનો અને બાળકો પણ આ ચિત્રકળામા રસ લેતા થયા છે. તે જાણીને તે આનંદ અનુભવે છે.