ગોધરાના રહેણાક મકાનમાં લાગી આગ: ગૂંગળામણથી મોતને ભેટ્યો દોશી પરિવાર, મોટા પુત્રની હતી સગાઈ

ગોધરાની વૃંદાવન 2 સોસાયટીના રહેણાંક મકાનમાં આગ લાગી હતી. જેમાં ઘરમાં રહેતા દોશી પરિવારના ચાર સભ્યોના મોત થયા છે.

ગોધરાના રહેણાક મકાનમાં લાગી આગ
ગોધરાના રહેણાક મકાનમાં લાગી આગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 21, 2025 at 10:46 AM IST

1 Min Read
પંચમહાલ : ગોધરાના બામરોલી રોડ ઉપર આવેલ વૃંદાવન 2 સોસાયટીના એક રહેણાંક મકાનમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે. આ ગોઝારા બનાવમાં એક જ પરિવારના ચાર સભ્યોના મોત નીપજતા સમગ્ર વિસ્તારમાં કમકમાટી પ્રસરી છે. આ મૃતકોમાં માતા-પિતા અને બે પુત્રોનો સમાવેશ થાય છે.

રહેણાંક મકાનમાં લાગી આગ : બનાવની મળતી વિગત અનુસાર ગોધરાની વૃંદાવન 2 સોસાયટીના એક રહેણાંક મકાનમાં આગ લાગવાનો બનાવ બન્યો છે. સોસાયટીના લોકોએ મકાનમાંથી ધુમાડા નીકળતા જોયો હતો. આથી આજુબાજુના રહીશોએ ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરી હતી. માહિતી મળતા જ તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી.

ધુમાડામાં ગૂંગળાયો દોશી પરિવાર : મકાનમાંથી ધુમાડો નીકળતો જોઈ ફાયર વિભાગે મકાનના દરવાજો તોડી અને પરિવારના તમામ સભ્યોને બહાર કાઢ્યા હતા. જોકે, તમામ સભ્યો બેભાન અવસ્થામાં હતા, આથી તેઓને ગોધરા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

આ બનાવ બાદ ધુમાડામાં ગૂંગળાવાથી દોશી પરિવારના ચાર સભ્યોનું મોત નીપજ્યું હતું. ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું કે, મકાનમાં સોફા સળગી જવા ઉપરાંત એર પ્રુફ મકાન હોવાથી ધુમાડો બહાર નહીં નીકળતાં પરિવારના સભ્યો ગૂંગળામણથી મોતને ભેટ્યા હોવાનું અનુમાન છે. રાત્રિ દરમિયાન આગ લાગવાની ઘટના બની હતી.

મોટા પુત્રનું સગાઈ પહેલા જ મોત : મૃત્યુ પામેલા કમભાગીમાં માતા-પિતા અને બે પુત્રોનો સમાવેશ થયા છે. જેમાં 50 વર્ષીય કમલભાઈ દોશી, 45 વર્ષીય દેવલબેન દોશી તથા 24 વર્ષીય દેવ અને 22 વર્ષીય રાજનું મોત થયું છે. દોશી પરિવાર પુત્ર દેવ દોશીની સગાઈ માટે વાપી જવાના હતા. નોંધનીય છે કે, કમલભાઈ દોશીનો જ્વેલર્સનો વ્યવસાય છે. દોશી પરિવારના મોટા પુત્રની સગાઈ હોવાથી વાપી ખાતે જવા માટે ગાડી બોલાવી હતી.

