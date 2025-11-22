ગોધરામાં BLOએ આપઘાતની ધમકી સાથે વીડિયો વાઈરલ કર્યો, SIRની કામગીરીમાં અધિકારીઓ ત્રાસ આપતા હોવાનો આરોપ
ગોધરમાં SIRની કામગીરી બજાવતા શિક્ષકે અધિકારી દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામા આવતો હોવાનો કર્યો છે અને આપઘાતની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.
Published : November 22, 2025 at 8:45 PM IST
ગોધરા: રાજ્યભરમાં હાલ SIRની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આ માટે BLOને કામગીરી સોંંપવામાં આવી છે. જોકે SIRની કામગીરી કરતા 4 BLOનું ગુજરાતમાં મોત થઈ ચૂક્યા છે. આ વચ્ચે ગોધરમાં SIRની કામગીરી બજાવતા શિક્ષકે અધિકારી દ્વારા માનસિક ત્રાસ આપવામા આવતો હોવાનો કર્યો છે અને આપઘાતની ચીમકી ઉચ્ચારી વિડિયો વાઈરલ કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. વીડિયો વાઈરલ થતા અધિકારીઓ દોડતા થયા હતા.
SIRની કામગીરીને પગલે શિક્ષકે આપઘાતની ચીમકી ઉચ્ચારી
ગુજરાત રાજ્યમાં હાલમાં ચુટણી લક્ષી ( SIR)ની કામગીરી ચાલી રહી છે. શહેરી તેમજ ગ્રામીણ વિસ્તારમા નિમણુંક કરવામા આવેલા BLO દ્વારા ગણતરી ફોર્મ મતદારોને વહેંચીને તેમાં જરુરી વિગતો ભરાવીને તેનું કલેક્શન કરીને તેને ઓનલાઈન કરવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. આ બધાની વચ્ચે તંત્રના કેટલાક અધિકારીઓ દ્વારા BLOની કામગીરીને લઈને માનસિક રીતે હેરાન કરવાની બુમોની વ્યાપક ચર્ચાઓ વચ્ચે ગોધરા શહેરમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળાં શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા અને હાલમાં બીએલઓની કામગીરી કરી રહેલા શિક્ષકે સોશિયલ મિડિયામાં જીવન ટુંકાવાની વાતનો વીડિયો વાઈરલ કરતા તંત્ર હરકતમાં આવી ગયું હતું. અને અધિકારીઓએ શિક્ષકનો સંપર્ક કર્યો હતો. આ મામલે સમજાવટને અંતે મામલો થાળે પડ્યો હતો. આ મામલે સી.કે.રાઉલજીને પણ શિક્ષકે રજુઆત કરી હતી.
વીડિયો વાઈરલ થતા અધિકારીઓમાં દોડધામ
પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા શહેરમાં આવેલી પ્રાથમિક શાળામા શિક્ષક તરીકે ફરજ બજાવતા અને હાલમાં બીએલઓની કામગીરી કરતા શિક્ષકે હાલમાં ચાલી રહેલી હાલમાં ચુંટણી લક્ષી ( SIR)ની કામગીરીમાં અધિકારીઓના માનસિક ત્રાસથી ત્રસ્ત થઈ આત્મહત્યાની ચીમકી ઉચ્ચારતો વિડિયો સોશિયલ મિડિયામાં મુકતા ભારે ખળભળાટ મચી ગયો હતો. તાલુકા પંચાયતના પ્રાંગણમાંથી તેમને વિડિયો મુક્યો હતો. આ વિડિયો વાઈરલ થતા અધિકારીઓમાં દોડધામ મચી જવા પામી હતી.
BLO સાથે મૂકાશે સહાયક BLO
સમગ્ર મામલે ગોધરાના ધારાસભ્ય પણ મધ્યસ્થી બન્યા હતા અને તેમને જણાવ્યું હતું કે, સરકાર દ્વારા બીએલઓ સાથે સહાયક બીએલઓની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. એસ.આઈ.આર.ની કામગીરી માત્ર શિક્ષકોના ભરોસે નહીં રહે. આ કામગીરીમાં હવે ગામના સરપંચ, નગરપાલિકાના સભ્યો તેમજ સ્થાનિક કાર્યકરો પણ સાથે રહીને મદદ કરશે.
આ પણ વાંચો: