જામનગર પહોંચ્યા લિયોનેલ મેસ્સી, અંબાણી પરિવારના મહેમાન બન્યા...

વિશ્વ વિખ્યાત ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી હાલ GOAT Tour 2025 અંતર્ગત ભારતના પ્રવાસે આવ્યા છે.
જામનગર : વિશ્વ વિખ્યાત ફૂટબોલર લિયોનેલ મેસ્સી હાલ ભારતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન લિયોનેલ મેસ્સી કોલકાતા, હૈદરાબાદ, મુંબઈ અને નવી દિલ્હીની મુલાકાત લેવાના હતા. જોકે, આ શહેરોની યાદીમાં વધુ એક નામ જોડાયું છે, જામનગર...
ગતરોજ સોમવારની રાત્રે લિયોનેલ મેસ્સીનું જામનગર એરપોર્ટ પર આગમન થયું છે. એરપોર્ટથી તેઓ રિલાયન્સ ખાવડી જવાના રવાના થયા, જ્યાં તેઓ ટૂંક સમયમાં વનતારાની મુલાકાત કરે તેવી શક્યતા હતી. જામનગરમાં રિલાયન્સ ખાતે જ લિયોનેલ મેસ્સી રાત્રી રોકાણ કરવાના હતા. અનંત અંબાણી દ્વારા તેમનું અતિથિ અભિવાદન તેમજ સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
વિશ્વવિખ્યાત ફૂટબોલ ખેલાડી અને આર્જેન્ટિનાના દિગ્ગજ સ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી જામનગર પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેમની સાથે નજીકના મિત્ર અને જાણીતા સ્ટ્રાઈકર લુઈસ સૌરેઝ પણ હતા. જામનગર એરપોર્ટ પર લેન્ડ થયા બાદ, મોટા કારના કાફલા સાથે લિયોનેલ મેસ્સી અને લુઈસ સૌરેઝ એરપોર્ટથી ખાવડી રવાના થયા હતા. જ્યાં તેઓ અંબાણી પરિવારના મહેમાન બન્યા.
મેસ્સી તેમના શાંત સ્વભાવ, અસાધારણ ડ્રીબલિંગ, ચોક્કસ પાસિંગ અને નિર્ણાયક ક્ષણોમાં ગોલ કરવાની ક્ષમતાને કારણે વિશ્વભરમાં લાખો ચાહકોના દિલ પર રાજ કરે છે. મેસ્સી સાથે આવેલા લુઈસ સૌરેઝ જાણીતા ફૂટબોલ ખેલાડી છે. તેઓ પોતાની આક્રમક રમત અને ગોલ કરવાની કુશળતા માટે જાણીતા છે. બાર્સેલોનામાં મેસ્સી સાથે લુઈસ સૌરેઝની જોડીને વિશ્વના શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
