Gujarat Metro Recruitment 2026: સ્ટેશન કંટ્રોલર, જુનિયર એન્જિનિયર અને મેન્ટેનરની 383 જગ્યા પર ભરતી, જાણો અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ
ગુજરાત મેટ્રો રેલમાં કરાર આધારિત ટેકનિકલ ભરતી, GMRCL 2026માં ડિપ્લોમા અને ITI પાસ યુવાનો માટે સુવર્ણ તક, જાણો પાત્રતા અને પસંદગી પ્રક્રિયા.
Published : May 24, 2026 at 10:12 PM IST
અમદાવાદ : ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRCL)એ 2026 માટે મોટી ભરતીની જાહેરાત કરી છે. આ ભરતી હેઠળ સ્ટેશન કંટ્રોલર, જુનિયર એન્જિનિયર અને મેન્ટેનરની કુલ 383 જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. આ તક ગુજરાતના યુવા ટેકનિકલ ઉમેદવારો માટે સોનાના અવસર સમાન છે. અમદાવાદ અને સુરત મેટ્રો પ્રોજેક્ટ માટે ઓપરેશન્સ અને મેન્ટેનન્સ (O&M) વિભાગમાં આ ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. જો તમે ગુજરાતમાં નોકરી શોધી રહ્યા છો, તો આ તમારા માટે શ્રેષ્ઠ તક છે.
GMRCL ભરતી 2026: શું છે આ ભરતીની મુખ્ય વિગતો?
ગુજરાત મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન (GMRCL) લિમિટેડ, ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારની સંયુક્ત માલિકીની કંપની છે. આ કંપની અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને સુરતમાં મેટ્રો રેલ ચલાવે છે. હવે આ કંપનીએ 2026 માટે 383 નોન-એક્ઝિક્યુટિવ (બિન-અધિકારી) પદો ભરવા માટે ભરતી ઝુંબેશ શરૂ કરી છે. આ જગ્યાઓ કરાર આધારિત (Contract Basis) છે. પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને ગુજરાતના વિશ્વ-સ્તરીય મેટ્રો ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં કામ કરવાની તક મળશે.
આ ભરતી અમદાવાદ અને સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે ઓપરેશન્સ અને મેન્ટેનન્સ (O&M) વિભાગ માટે છે. એટલે કે, જે ઉમેદવારો પસંદ થશે, તેઓ ટ્રેનના સંચાલન, સ્ટેશનની વ્યવસ્થા અને ટેકનિકલ જાળવણીમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે. ચાલો, ભરતીની તમામ માહિતી વિગતવાર જાણીએ.
GMRCL ભરતી 2026: કઈ કઈ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે?
|પોસ્ટ કોડ
|પોસ્ટનું નામ
|જગ્યાઓની સંખ્યા
|પગાર ધોરણ (IDA)
|NE-001
|સ્ટેશન કંટ્રોલર/ટ્રેન ઓપરેટર (SC/TO)
|89
|33000-100000
|NE-002
|જુનિયર એન્જિનિયર (JE) – ઇલેક્ટ્રિકલ
|4
|33000-100000
|NE-003
|જુનિયર એન્જિનિયર (JE) – ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
|38
|33000-100000
|NE-004
|મેન્ટેનર (MNTR) – ફિટર
|22
|20000-60000
|NE-005
|મેન્ટેનર (MNTR) – ઇલેક્ટ્રિકલ
|129
|20000-60000
|NE-006
|મેન્ટેનર (MNTR) – ઇલેક્ટ્રોનિક્સ
|101
|20000-60000
|કુલ
|383
સ્ટેશન કંટ્રોલર અને જુનિયર એન્જિનિયરના પદ માટે ડિપ્લોમા ધારકો અરજી કરી શકે છે. જ્યારે મેન્ટેનરના પદ માટે ITI પાસ ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. આ તમામ જગ્યાઓ ટેકનિકલ છે અને અપંગ વ્યક્તિઓ (PwD) માટે ઉપલબ્ધ નથી.
GMRCL ભરતી 2026: પાત્રતા માપદંડ
જો તમે ડિપ્લોમા અથવા ITIના અંતિમ વર્ષના વિદ્યાર્થી છો, તો પણ તમે અરજી કરી શકો છો. પરંતુ દસ્તાવેજ ચકાસણી (Document Verification) દરમિયાન તમારે તમારી મૂળ માર્કશીટ રજૂ કરવી પડશે.
વય મર્યાદા
- સ્ટેશન કંટ્રોલર અને જુનિયર એન્જિનિયર: 18 થી 28 વર્ષ.
- મેન્ટેનર: 18 થી 25 વર્ષ.
વયમાં છૂટ
- SC, ST, SEBC અને EWS (ગુજરાત મૂળના) પુરુષ ઉમેદવારોને 5 વર્ષની છૂટ મળશે.
- SC, ST, SEBC અને EWS (ગુજરાત મૂળની) મહિલા ઉમેદવારોને 10 વર્ષની છૂટ મળશે.
- બિન-અનામત (General) મહિલા ઉમેદવારોને 5 વર્ષની છૂટ મળશે.
- ભૂતપૂર્વ સૈનિકોને નિયમો અનુસાર છૂટ મળશે (મહત્તમ વય 45 વર્ષ).
અરજી ફી
- બિન-અનામત શ્રેણી (પુરુષ): રૂ. 600/- (આ ફી રિફંડપાત્ર નથી).
- SC/ST/SEBC/EWS/મહિલા/ભૂતપૂર્વ સૈનિકો: રૂ. 300/- (આ ફી રિફંડપાત્ર નથી).
- ફી ડેબિટ કાર્ડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ અથવા UPI દ્વારા ઓનલાઈન ચૂકવવી પડશે. બેંક ચાર્જ અને સર્વિસ ટેક્સ અલગથી લાગશે.
GMRCL ભરતી 2026: પસંદગી પ્રક્રિયા
જે ઉમેદવારોએ લેસિક (LASIK) સર્જરી કરાવી હોય, તેઓ આ ભરતી માટે પાત્ર નથી.
GMRCL ભરતી 2026: કેવી રીતે અરજી કરવી?
GMRCL ભરતી 2026: મહત્વની તારીખો
|પ્રવૃત્તિ
|તારીખ
|ઓનલાઈન નોંધણી (Registration) શરૂ થવાની તારીખ
|29/04/2026
|ઓનલાઈન નોંધણી (Registration) માટેની છેલ્લી તારીખ
|28/05/2026
|ઓનલાઈન ફી ચુકવણી (Fee Payment) માટેની છેલ્લી તારીખ
|31/05/2026
|લેખિત પરીક્ષા (Written Exam)ની કામચલાઉ તારીખ
|જૂન/જુલાઈ 2026
નોંધ: અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર વેબસાઇટ પરની સૂચનાને ધ્યાનથી વાંચી લો. સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જ સૌથી સચોટ માહિતી ઉપલબ્ધ હશે.
GMRCL ભરતી 2026: કેટલીક મહત્વની બાબતો
GMRCL ભરતી 2026 એ ગુજરાતના ડિપ્લોમા ધારકો અને ITI પાસ ઉમેદવારો માટે એક શ્રેષ્ઠ તક છે. આ ભરતી સાથે તમારી કારકિર્દીને એક નવી દિશા મળી શકે છે. તેથી, ખાતરી કરો કે તમે સમયસર અરજી કરો. અરજી કરતા પહેલા પાત્રતા માપદંડને સારી રીતે ચકાસી લો.
અંતે, કોઈપણ ટેકનિકલ ખામી અથવા ઉતાવળ ટાળવા માટે, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખની રાહ ન જુઓ. જલ્દીથી ફોર્મ ભરીને સબમિટ કરી દો. સૌથી વધુ સચોટ અને અપડેટેડ માહિતી માટે, હંમેશા GMRCLની સત્તાવાર વેબસાઇટ www.gujaratmetrorail.com ની મુલાકાત લો...
આ પણ વાંચો....