ગ્લોબલ વોર્મિંગથી લઈને એગ્રીકલ્ચર ઇકોનોમિક્સના વિદ્યાર્થીઓએ કર્યા કેટલાક સંશોધનો, સામે આવ્યા કેટલાક રસપ્રદ તારણો

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંશોધન કેન્દ્ર દિલ્હી દ્વારા જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે આજે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

ETV Bharat Gujarati Team

December 23, 2025

જુનાગઢ: ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંશોધન કેન્દ્ર દિલ્હી દ્વારા જુનાગઢ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટી ખાતે આજે સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કૃષિ ક્ષેત્રના સંશોધન સાથે સંકળાયેલા સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો અને એગ્રીકલ્ચરમાં સ્નાતક અને અનુસ્નાતકનો અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પણ જોડાયેલા હતા. ખેતીવાડી થકી ગામડાને કઈ રીતે ઉન્નત કરી શકાય તેને લઈને વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા કેટલાક રોચક સંશોધનોના તારણો સામે આવ્યા છે. ગ્લોબલ વોર્મિંગની સામે ટકી શકે તે પ્રકારની ખેતી પદ્ધતિ અને પાકોને પસંદ કરવાની અનિવાર્યતા ઉભી થશે તેવા તારણો સાથે કેટલાક સંશોધનો પણ થયા છે.

એગ્રીકલ્ચર થકી ગામડાનો વિકાસ

ભારતીય કૃષિ અનુસંધાન સંશોધન કેન્દ્ર નવી દિલ્હી દ્વારા એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીમાં આજે રાષ્ટ્રીય સેમિનારનું આયોજન થયું હતું. જેમાં ICARના સંશોધક વૈજ્ઞાનિકો કૃષિ યુનિવર્સિટીના કુલપતિઓ અને કૃષિ સંશોધન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા સંશોધનકારો અને વૈજ્ઞાનિકો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજના સેમીનારનો મુખ્ય મુદ્દો ખેતીવાડી થકી ગામડાનો ટકાઉ વિકાસ કેમ કરી શકાય તેના પર વિદ્યાર્થીઓ અને સંશોધનકારોની સાથે કૃષિ નિષ્ણાંતો વચ્ચે વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું. વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા કરવામાં આવેલા કેટલાક સંશોધનો આવનારા સમયમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગની સમસ્યાને ધ્યાને રાખીને કઈ રીતે ખેતી પદ્ધતિ અને કૃષિ ઉત્પાદનો ખેડૂતોની સાથે દેશના અર્થતંત્રને મજબૂતાઈ આપી શકે તે પ્રકારના કેટલાક તારણો સંશોધનના અંતે સામે આવ્યા હતા.

આવનારા વર્ષોમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ એકમાત્ર સમસ્યા

એગ્રી ઇકોનોમિક્સ સંશોધન કરતા ડો. નિકિતાએ ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને વાતાવરણમાં સતત આવી રહેલા બદલાવ પર તેમનું સંશોધન રજૂ કર્યુ હતું. પાછલા 42 વર્ષનો ડેટા અને સંશોધન દરમિયાન 250 જેટલા ખેડૂતો સાથે તેમણે સીધો સંપર્ક કરીને તેમના ડેટા એકત્ર કર્યા બાદ આવનારા સમયમાં વાતાવરણમાં આવી રહેલા બદલાવ તાપમાનમાં સતત વધારો કે ઘટાડો, તેમજ ચોમાસા દરમિયાન વરસાદનું પ્રમાણ અને તેની તીવ્રતા કૃષિ ઉત્પાદન પર સૌથી મોટી અસર કરતું એકમાત્ર પરિબળ જોવા મળશે. જેને કારણે ખેડૂતોને કૃષિ ઉત્પાદનમાં ઘટ આવવાને કારણે આર્થિક નુકસાની થવાની પણ પૂરી શક્યતાઓ છે. તેની સામે કોઈપણ પ્રકારના પ્રતિકૂળ વાતાવરણ સામે ટકી શકે તેવા કૃષિ પાકોની આવનારા પાંચ-સાત વર્ષ પછી એકદમ જરૂરિયાત ઊભી થશે. જો આમ કરવામાં નહીં આવે તો કૃષિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થશે, જેને કારણે નાણાકીય અસમાનતા ઊભી થશે. તેની સામે ખેડૂતોએ ટકી રહેવા માટે વહેલી અથવા તો મોડી વવાતી કૃષિ પેદાશોની પસંદગી કરવી પડશે. જો આમ નહીં કરવામાં આવે તો પારંપરિક અને ચીલાચાલુ કૃષિ વાવેતર પદ્ધતિ વાતાવરણની પ્રતિકૂળતા સામે ટકી શકશે નહીં, જેથી કૃષિ ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થતાં તેની વિપરીત અસર અર્થવ્યવસ્થા પર પણ પડશે.

મત્સ્ય પાલનમાં પણ કરવો પડશે મોટો બદલાવ

સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો મત્સ્ય પાલન માટે સૌથી વધુ પ્રખ્યાત છે. આ વિસ્તારના દરિયામાં જોવા મળતી માછલીઓની માંગ વિદેશના દેશોમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં છે, જેને કારણે પ્રતિ વર્ષ ભારતની અર્થવ્યવસ્થા સાથે માછલીની નિકાસ થકી આવતું હૂંડિયામણ પણ આટલું જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. જે રીતે પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જમીનની ખેતી મુશ્કેલ બનવાની શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે દરિયાઈ ખેતી પણ આવનારા દિવસોમાં આટલી જ મુશ્કેલ બની શકે છે. જેની સામે સાગર ખેડુએ ટકી રહેવા માટે કેઈજ બ્રિડિંગ સિસ્ટમથી આગળ વધવું પડશે. આ કુદરતી નહીં પરંતુ આ કુદરતી મત્સ્યપાલન પદ્ધતિ છે પરંતુ આ પ્રકારની પદ્ધતિથી માછલીઓના ઈંડાને દરિયાઈ વિસ્તારમાં કુદરતી વાતાવરણની વચ્ચે તેને વિકસાવવામાં આવે તો માછલીઓનુ પ્રમાણ અને ગુણવત્તા ખૂબ સારા પ્રમાણમાં મળી શકે છે. જેનાથી સાગર ખેડુ આજના દિવસની સરખામણીએ ખૂબ સારું આર્થિક વળતર પણ મેળવી શકે છે. આજે દરિયામાં માછલીઓની સંખ્યા સતત ઘટી રહી છે જે ચિંતાનો વિષય છે. ત્યારે આવનારા દિવસોમાં આ જ પ્રકારે મત્સય પાલન કરવા તરફ સાગર ખેડુએ આગળ વધવું પડશે.

કપાસની નિકાસ આવનારા પાંચ વર્ષમાં મહત્વની

ભારતની કૃષિ અર્થ વ્યવસ્થા સાથે કપાસ સૌથી મજબૂત રીતે જોડાયેલું છે. કપાસની નિકાસ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા સંશોધનમાં ડો. કિરણ ગાધે તેમના સંશોધનમાં એવું સ્પષ્ટીકરણ કર્યું છે કે, ભારતમાંથી રો-કોટનની નિકાસ બાંગ્લાદેશ, ઈન્ડોનેશિયા, વિયતનામ અને ચાઈના જેવા દેશોમાં થતી હોય છે. પાછલા દસ વર્ષના ડાટા મુજબ બાંગ્લાદેશ અને વિયતના દર વર્ષે ભારતમાંથી રો-કોટનની ખરીદી સતત કરી રહ્યું છે. ઇન્ડોનેશિયા અને ચાઇના ભારતમાંથી સતત રો-કોટનની ખરીદી કરવાને લઈને વધારો કે ઘટાડો કરી રહ્યું છે. આગામી પાંચ વર્ષમાં બાંગ્લાદેશ અને વિયતનામ જે રીતે ભારત ના રો-કોટન પર નિર્ભર બન્યું છે તેવી જ રીતે ચાઇના અને ઈન્ડોનેશિયા પણ ભારતમાંથી કોટનની ખરીદી વધારી શકે છે. તેવા તારણો સાથે તેમણે ભારતના કોટન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે આવનારા 5 વર્ષ કોટનના નિકાસની દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ બનવા જઈ રહ્યા છે તેવું સંશોધન તેમના દ્વારા કરાયું છે.

સંપાદકની પસંદ

