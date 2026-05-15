જામનગરના બ્રાસ ઉદ્યોગ પર મંદીનો મારો, 3 લાખ લોકોની રોજગારી જોખમમાં
કાચા માલના અસ્થિર ભાવોને લીધે હાલમાં કારખાનાઓમાં પ્રોડક્શનમાં 40 ટકા જેવો જંગી ઘટાડો નોંધાયો છે.
Published : May 15, 2026 at 5:20 PM IST
જામનગર : જામનગરની આર્થિક કરોડરજ્જુ ગણાતો બ્રાસપાર્ટ ઉદ્યોગ હાલમાં ઈતિહાસના સૌથી કપરા સમયમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. વૈશ્વિક મંદી, અસહ્ય મોંઘવારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલી રહેલા યુદ્ધની પરિસ્થિતિએ જામનગરની આ ધોરી નસ સમાન ઉદ્યોગને મરણતોડ પછડાટ આપી છે. જેને કારણે સ્થાનિક અર્થતંત્ર અને લાખો પરિવારોના રોજીરોટી પર મોટું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે.
પ્રોડક્શનમાં 40 ટકાનો જંગી ઘટાડો
છેલ્લા બે મહિનામાં આંતરરાષ્ટ્રીય તણાવ અને સતત વધતી મોંઘવારીને પગલે બ્રાસ ઉદ્યોગને સરેરાશ 20 ટકા જેટલો મોટો આર્થિક ફટકો પડ્યો છે. ઓર્ડર ન મળવાને કારણે અને કાચા માલના અસ્થિર ભાવોને લીધે હાલમાં કારખાનાઓમાં પ્રોડક્શનમાં 40 ટકા જેવો જંગી ઘટાડો નોંધાયો છે. અનેક એકમો અત્યારે અડધી ક્ષમતાએ કામ કરી રહ્યા છે અથવા તો અઠવાડિયામાં માત્ર થોડા જ દિવસ ચાલુ રાખવાની ફરજ પડી રહી છે.
3 લાખ લોકોની રોજગારી પર જોખમ
જામનગરમાં નાના-મોટા થઈને અંદાજે 4,000 જેટલા બ્રાસના કારખાનાઓ આવેલા છે. આ ઉદ્યોગ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે 3 લાખથી વધુ લોકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે. જામનગર ઉપરાંત બહારના રાજ્યોમાંથી આવેલા હજારો શ્રમિકો આ ઉદ્યોગ પર નભે છે. પરંતુ વર્તમાન સંકટને કારણે હવે આ લાખો લોકોની આજીવિકા સામે પ્રશ્નાર્થચિહ્ન ઊભું થયું છે. જો પરિસ્થિતિ જલ્દી નહીં સુધરે, તો મોટા પાયે બેરોજગારી વધવાની ભીતિ વેપારીઓ સેવી રહ્યા છે.
સ્થાનિક વેપારીઓનું કહેવું છે કે, "એક તરફ કાચો માલ મોંઘો થઈ રહ્યો છે અને બીજી તરફ ઉત્પાદન ખર્ચ વધી રહ્યો છે, જેની સામે બજારમાં પૂરતી માંગ નથી. આ બેવડી મારને કારણે નાના કારખાનાઓ બંધ થવાના આરે પહોંચી ગયા છે. જામનગરના આ અતિ મહત્વના ઉદ્યોગને બચાવવા માટે હવે સરકાર તરફથી કોઈ વિશેષ પેકેજ કે રાહત મળે તેવી આશા વેપારીઓ રાખી રહ્યા છે."
બ્રાસ ઉદ્યોગની કમર તોડનારા મુખ્ય પરિબળો
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચાલતા સંઘર્ષોને કારણે નિકાસ (Export)ના ઓર્ડર સદંતર ઠપ્પ થઈ ગયા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ડોલર મજબૂત થતાં કાચા માલની આયાત ખૂબ જ મોંઘી બની છે. કોમર્શિયલ ગેસ અને પાઈપલાઈન મારફતે આવતા ગેસના ભાવમાં ઝીંકાયેલા અસહ્ય વધારાએ ઉત્પાદન ખર્ચ (Production Cost) આસમાને પહોંચાડી દીધો છે.
