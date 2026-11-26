ગાંધીનગરમાં HYROXનો આંતરરાષ્ટ્રીય જમાવડો: 48 દેશના 800થી વધુ વિદેશી એથ્લેટ્સ સહિત 15 હજાર લોકો ઉમટ્યા
6 હજારથી વધુ ખેલાડીઓ અને 8 હજાર દર્શકોનું રજિસ્ટ્રેશન, 10 હજારથી વધુ લોકો ગુજરાત બહારના; પોલો ફોરેસ્ટથી સોમનાથ સુધી પ્રવાસનને મળશે વેગ
Published : November 26, 2026 at 3:20 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમતના નકશા પર નવી ઓળખ અપાવવાના પ્રયાસો વચ્ચે ગાંધીનગરમાં HYROXની નવી આવૃત્તિનો ભવ્ય પ્રારંભ થયો છે. આ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટમાં દેશ-વિદેશના ખેલાડીઓ અને રમતપ્રેમીઓનો મોટો પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપેલી વિગતો મુજબ, અત્યાર સુધીમાં 6 હજારથી વધુ એથ્લેટ્સ અને 8 હજારથી વધુ દર્શકો સહિત અંદાજે 14થી 15 હજાર લોકોએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ ઇવેન્ટમાં 48 દેશોના પ્રતિનિધિઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં 800થી વધુ વિદેશી એથ્લેટ્સનો સમાવેશ થાય છે.
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી સુધીના વિવિધ રાજ્યોમાંથી ખેલાડીઓ ગાંધીનગર પહોંચ્યા છે. ગુજરાતમાં યોજાઈ રહેલી આ સ્પર્ધા માત્ર રમતગમત પૂરતી મર્યાદિત નથી, પરંતુ રાજ્યને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઓળખ અપાવવાનું પણ માધ્યમ બની રહી છે. ઇવેન્ટનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે અને આગામી દિવસે ટીમ ટુર્નામેન્ટ સહિતની મુખ્ય સ્પર્ધાઓ યોજાશે.
HYROXના બહાને ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળોનું પણ બ્રાન્ડિંગ
આ ઇવેન્ટની સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે, અહીં ભાગ લેવા આવેલા ખેલાડીઓ અને દર્શકો ગુજરાતના પ્રવાસન સ્થળો તરફ પણ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. અનેક લોકોએ ત્રણથી ચાર દિવસના પ્રવાસનાં પેકેજ બુક કરાવ્યાં છે. જેમાં પોલો ફોરેસ્ટ, ધરોઈ, કચ્છ અને સોમનાથ સહિતનાં સ્થળોનો સમાવેશ થાય છે. પરિણામે આંતરરાષ્ટ્રીય અને અન્ય રાજ્યોમાંથી આવેલા મુલાકાતીઓના કારણે રાજ્યના પ્રવાસન ઉદ્યોગ, હોટેલ વ્યવસાય અને સ્થાનિક વેપારને પણ પ્રોત્સાહન મળવાની આશા છે.
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ તાજેતરમાં અમદાવાદમાં યોજાયેલા મોટા કોન્સર્ટનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, તે કાર્યક્રમમાં ગુજરાત બહારથી 47,965થી વધુ લોકો આવ્યા હતા. હવે HYROXમાં પણ અંદાજે 14થી 15 હજાર લોકોનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે, જેમાં 10 હજારથી વધુ લોકો ગુજરાત બહારના હોવાનું અનુમાન છે. આ મુલાકાતીઓ પૈકી અનેક લોકો પોતાના પરિવાર સાથે ગુજરાતનાં વિવિધ પ્રવાસન સ્થળોની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. આમ, રમતગમતના આયોજનને પ્રવાસન સાથે જોડવાથી રાજ્યની આર્થિક પ્રવૃત્તિઓને પણ વેગ મળી શકે છે.
સરહદી ગામોમાં સુરક્ષા માટે સિનિયર IPS અધિકારીઓનું રાત્રિરોકાણ
HYROX ઇવેન્ટની સાથે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ભારત-પાકિસ્તાન સરહદે આવેલા ગામોની સુરક્ષા અને સામાજિક સ્થિતિ અંગે પણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, સરહદી વિસ્તારોમાં દર ત્રણ મહિને સિનિયર IPS અધિકારીઓના પ્રવાસનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન અધિકારીઓ સરહદી ગામોમાં જઈને સ્થાનિક લોકો સાથે સીધો સંવાદ કરે છે અને તેમની વચ્ચે રહીને સ્થાનિક પરિસ્થિતિનો તાગ મેળવે છે.
આગામી 26 અને 27 નવેમ્બરના રોજ પણ સિનિયર IPS અધિકારીઓ સરહદી ગામોમાં રાત્રિરોકાણ કરીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરશે. આ મુલાકાત દરમિયાન સરહદી વિસ્તારોમાં વસ્તી વિષયક ફેરફારો, અસામાજિક તત્ત્વોની ગતિવિધિઓ અને ડ્રગ્સની હેરાફેરી જેવી બાબતો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે.
સુરક્ષાની સાથે સામાજિક પ્રશ્નોના ઉકેલ પર પણ ભાર
હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, સરહદી ગામોની મુલાકાત દરમિયાન પોલીસ અધિકારીઓ અડધો દિવસ સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ માટે ફાળવે છે. ગામમાં કોઈ સામાજિક પ્રશ્ન કે વિવાદ હોય તો સ્થાનિક આગેવાનો અને સંબંધિત લોકોને સાથે બેસાડીને તેના ઉકેલ માટે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે.
આ પહેલ પાછળનો મુખ્ય હેતુ સરહદી વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવાની સાથે સ્થાનિક નાગરિકો અને પોલીસ તંત્ર વચ્ચે વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું કરવાનો છે. આમ, એક તરફ ગાંધીનગરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય HYROX ઇવેન્ટથી ગુજરાતને રમતગમત અને પ્રવાસન ક્ષેત્રે નવી ઓળખ મળી રહી છે, તો બીજી તરફ સરહદી ગામોમાં સુરક્ષા અને સામાજિક સંવાદ મજબૂત કરવા માટે સરકાર દ્વારા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે.
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