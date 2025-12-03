સોના બાદ ચાંદીના ભાવમાં ઐતિહાસિક ચળકાટ, વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા સહિતના મુખ્ય કારણ જાણો...
આગામી પાંચથી સાત વર્ષમાં પ્રતિ કિલો ચાંદીનો ભાવ 6 થી 8 લાખ થાય તેવું અનુમાન સોનાના વેપારીઓ લગાવી રહ્યા છે.
Published : December 3, 2025 at 8:57 AM IST
જૂનાગઢ : સ્ત્રીઓનું મનપંસદ સોનું તો ઠીક પણ હવે ચાંદી પણ કોઈને જવાબ દેતું નથી. આ પ્રકારની સ્થિતિ દિવાળી અને ત્યારબાદના સમયથી સતત જોવા મળી રહી છે. પાછલા ચાર મહિનામાં ચાંદીના પ્રતિ કિલો ભાવમાં રૂપિયા 40 થી 45 હજારના વધારા સાથે આજે રૂપિયા 1.85 લાખ પ્રતિ કિલોના ભાવે સ્થિર જોવા મળી રહે છે. જેટલા બજાર ભાવ આજે છે, તેમાં આવતીકાલે વધારો કે ઘટાડો થઈ શકે છે.
સોના બાદ ચાંદીમાં પણ ઐતિહાસિક ચળકાટ
આજથી પાંચ વર્ષ પૂર્વે સોનું રૂપિયા 45 થી 55 હજાર પ્રતિ 10 ગ્રામ મળી રહ્યું હતું, તે આજે રૂપિયા 1,26,000 ને પાર કરી ગયું છે. બિલકુલ તેવી જ રીતે વર્ષ 2021 માં પ્રતિ કિલો ચાંદીનો ભાવ 62,500 રૂપિયા હતો, જેમાં આજે ખૂબ મોટો વધારો થઈને રૂપિયા 1,80,000 સુધી પહોંચી ગયો છે. ભાવમાં થઈ રહેલા આ વધારા પાછળ આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણ, ચાંદી જેવી ધાતુની માંગ અને તેના વિવિધ સ્તરે વધી રહેલા ઉપયોગ જવાબદાર છે.
ભાવ વધારા પાછળના મુખ્ય કારણ
કિંમતી ધાતુના બજાર ભાવ માટે પાછલા ચાર-પાંચ વર્ષ ભારત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર વિશ્વ માટે ચળકાટભર્યા રહ્યા છે. કેટલાક દેશો વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ચલણના મૂલ્યમાં થઈ રહેલા વધારા ઘટાડા જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સમીકરણના કારણે કિંમતી ધાતુ એવી સોના અને ચાંદીના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. સોનાના સતત વધતા ભાવની વચ્ચે ચાંદીનો ચળકાટ આજે વૈશ્વિક અર્થવ્યવસ્થા સાથે સીધી નહીં તો આડકતરી રીતે જોડાયેલો જોવા મળે છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહ પણ જવાબદાર
સામાન્ય લોકો અને વિશ્વના દેશો પોતાની ક્રેડિટ મૂલ્યમાં વધારો થાય તે માટે કિંમતી ધાતુ તરીકે સોનું અને ચાંદીની ખરીદી કરતા હોય છે. દેશની અર્થવ્યવસ્થાને મજબૂત કરવા માટે લોકો રોકાણ કરી રહ્યા છે, જેથી કિંમતી ધાતુના બજાર ભાવ વધી રહ્યા છે. ભારતના ચલણની વાત કરીએ તો ડોલર સામે રૂપિયો સતત નબળો પડી રહ્યો છે. પાછલા પાંચ વર્ષમાં કિંમતી ધાતુના ભાવમાં ત્રણ ગણા કરતા પણ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
એરોપ્લેનથી લઈને મીઠાઈ સુધી ચાંદીનો ઉપયોગ
આજે ઘરેણાંની સરખામણીએ અન્ય ચીજવસ્તુમાં પણ ચાંદીનો ઉપયોગ મોટા પ્રમાણમાં થઈ રહ્યો છે. વિદ્યુત થર્મલ વાહકતાને કારણે ચાંદી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમોમાં પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યું છે. જેમ કે ઘરેણાં, ચાંદીના વાસણો, વિદ્યુત પ્રવાહની સ્વીચ, કપડામાં ચાંદીના તાર તેમજ કેટલાક કપડામાં બેક્ટેરિયાને વિકસતા અટકાવવા માટે પણ ચાંદીના તારનો ઉપયોગ કરાઈ રહ્યો છે. આ ઉપરાતં એરોપ્લેન, ટીવી, કમ્પ્યુટર, મોબાઇલ બેટરી અને સૌર ઉર્જાની પેનલમાં પણ વિવિધ જગ્યાએ ચાંદીનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.
એન્જિનિયરિંગ, બેરિંગ, વિન્ડ શીલ, કેટલીક દવાઓ અને ડ્રેસિંગ ક્રીમની સાથે મીઠાઈ, તબીબી ઉપકરણો, પાણીને શુદ્ધ કરવા માટેના ફિલ્ટરમાં રાખવામાં આવતા આયનો, ફોટોગ્રાફીમાં ઉપયોગમાં લેવાતું કેટલુંક મટીરીયલ અને સોલ્ડરિંગ થકી સાંધા જોડવા માટેની પ્રક્રિયામાં પણ ચાંદીનો આજે વૈશ્વિક સ્તરે ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. જેથી ચાંદીના બજાર ભાવોની સાથે તેની માંગ પણ વધી રહી છે.
આ પણ વાંચો...