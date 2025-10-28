માવઠાથી અસરગ્રસ્ત થયેલા ઓલપાડ તાલુકાના ખેડૂતોને સહાય કરો: ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ
ઓલપાડ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી ખેતી પાકને થયેલ નુકસાન માટે ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર માટે સહાય આપવા ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે મુખ્યમંત્રીને રજુઆત કરી છે.
Published : October 28, 2025 at 7:03 PM IST
ઓલપાડ, સુરત: ઓલપાડ તાલુકામાં કમોસમી વરસાદથી થયેલ ખેતી પાકને થયેલ નુકસાન માટે ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર માટે સહાય આપવા પૂર્વ મંત્રી અને ઓલપાડ તાલુકાના ધારાસભ્ય મુકેશભાઈ પટેલે મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલને રજુઆત કરી છે.
દક્ષિણ ગુજરાત સહીત ઓલપાડ તાલુકામાં પડેલા કમોસમી વરસાદને લઈને ચોમાસુ ડાંગર સહીત અન્ય પાકોને પાણીમાં ભીંજાતા ખેડૂતોને નુકસાન થયું છે, ત્યારે દર વર્ષે કમોસમી વરસાદ ને લઇ ખેડૂતો ના ડાંગરના પાકને નુકસાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે હાલમાં પડેલા કમોસમી વરસાદ ને પગલે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે ત્યારે ખેડૂતો સરકાર પાસે સર્વે કરાવી યોગ્ય વળતર મળે તેવી આશા રાખી રહ્યા છે.
ત્યારે પૂર્વ મંત્રી અને ઓલપાડ તાલુકાના ધારાસભ્ય મુકેશભાઈ પટેલે મુખ્ય મંત્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલને ખેતી પાકને કમોસમી વરસાદથી થયેલ નુકસાન માટે ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર માટે સહાય આપવા રજુઆત કરવામાં આવી છે.
ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલે કરેલી રજુઆત મુજબ મારા મતવિસ્તારના ઓલપાડ તાલુકામાં ગત 26 ઓક્ટોબર 2025થી સતત કમોસમી વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ઓલપાડ તાલુકામાં આશરે 15 થી 18 હજાર હેકટર ખરીફ ડાંગરનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે, તથા કઠોળ, શાકભાજીના પાકો બનાવવામાં આવેલ છે. સતત વરસતા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોએ ખરીફ ડાંગરનો તૈયાર બહાર કાઢેલ માલ તથા ખેતરોમાં ઉભો રહેલ તૈયાર ડાંગર વરસાદમાં પલળવાથી ખુબ જ મોટા પાયે નુકસાન થવા પામ્યું છે.
આ ઉપરાંત કઠોળ, શાકભાજીના પાકો અને શેરડીનું જે વાવેતર ખેડૂતોએ કર્યુ છે, તેવા ખેડૂતોને પણ ઘણુ નુકસાન થયું છે. કમોસમી વરસાદના કારણે ઓલપાડ તાલુકા સહિત સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોની સ્થિતી દયનીય બની ગઈ છે. જગતના તાતની કફોડી સ્થિતીને ધ્યાને રાખી ખેડૂતોને પાક નુકસાનમાં રાહત મળી રહે તે માટે કમોસમી વરસાદના કારણે થયેલી ખેતીપાકોના નુકસાનનું જેમ બને તેમ ઝડપથી સર્વે કરાવી ખેડૂતોને થયેલા નુકસાનનું યોગ્ય વળતર મળી રહે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે.