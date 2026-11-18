નવસારીમાં GIS આધારિત મિલકત સર્વેનો પ્રારંભ, વિપક્ષે તટસ્થ કામગીરીની કરી માંગ
નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના સુઆયોજિત વિકાસ અને આધુનિક શહેરી આયોજનના હેતુથી GIS આધારિત મિલકત સર્વેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે.
Published : November 18, 2026 at 7:17 PM IST
નવસારી: નવસારી મહાનગરપાલિકા દ્વારા શહેરના સુઆયોજિત વિકાસ અને આધુનિક શહેરી આયોજનના હેતુથી GIS આધારિત મિલકત સર્વેનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. રાજ્ય સરકારના અર્બન એટલાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ હાથ ધરવામાં આવેલા આ સર્વેમાં શહેરની તમામ મિલકતોની સચોટ માહિતી એકત્રિત કરી ડિજિટલ ડેટાબેઝ તૈયાર કરવામાં આવશે. જોકે, આ કામગીરીને લઈને મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષે તટસ્થતા અને પારદર્શિતા જાળવવાની માંગ કરી છે.
ઘરે-ઘરે જઇ મિલકતોનું સ્થળ નિરીક્ષણ કરાશે
નવસારી મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં GUDMના અર્બન એટલાસ પ્રોજેક્ટ હેઠળ 'એમનેક્ષ ઇન્ફોટેક' કંપનીને સર્વેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. કંપનીની અધિકૃત ટીમ ઘરે-ઘરે જઈ મિલકતોનું સ્થળ નિરીક્ષણ અને માપણી કરશે. સર્વે કર્મચારીઓ પાસે કંપનીનું અધિકૃત આઈ-કાર્ડ રહેશે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા મિલકતધારકોને મિલકત વેરાનું બિલ, લાઈટ બિલ સહિતના જરૂરી દસ્તાવેજો તૈયાર રાખી સર્વે ટીમને સહકાર આપવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
વિપક્ષે ઉઠાવ્યા સવાલ
બીજી તરફ, આ સર્વેને લઈને વિપક્ષે મહત્વના સવાલો ઉઠાવ્યા છે. વિપક્ષના મતે સર્વે દરમિયાન કેટલી મિલકતોની આકારણી થઈ નથી, કેટલી ઇમારતો વેરા વ્યવસ્થાની બહાર છે અને કેટલા મિલકતધારકોએ વર્ષોથી મિલકત વેરો ભર્યો નથી તેની ઝીણવટભરી તપાસ થવી જોઈએ. યોગ્ય સર્વે થવાથી મહાનગરપાલિકાની આવકમાં વધારો થશે અને નાગરિકોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળી શકશે.
સાથે જ વિપક્ષે રજૂઆત કરી છે કે સર્વેની કામગીરીમાં નાના મિલકતધારકો સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી કરી મોટા મિલકતધારકોને છાવરવાની નીતિ ન અપનાવવી જોઈએ. તમામ મિલકતધારકો સામે કોઈપણ ભેદભાવ વગર સમાન અને તટસ્થ રીતે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
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