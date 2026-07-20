જૂનાગઢ: ગિરનારનો પાંચમો શિખર પર નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવઃ શું છે જૈન-હિન્દુ વિવાદનું સત્ય?
કારતક સુદ ચૌદશે જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર ભગવાન નેમિનાથનો મોક્ષ કલ્યાણક દિવસ નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ સાથે ઊજવાય છે અને આ દિવસ જ વિવાદનું કેન્દ્ર છે.
Published : July 20, 2026 at 4:30 PM IST
જૂનાગઢ: ગિરનાર પર્વતનું પાંચમું શિખર, જે આજે દત્ત શિખર તરીકે પણ ઓળખાય છે, દર વર્ષે કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે જૈન અને હિન્દુ સમુદાયો વચ્ચે ઊંડા વિવાદનું કેન્દ્ર બની રહે છે. દિગંબર જૈન સમાજ આ દિવસે ભગવાન નેમિનાથના મોક્ષ કલ્યાણક નિમિત્તે નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ ઉજવે છે, જ્યારે હિન્દુ અનુયાયીઓ તેને ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકાનું પવિત્ર સ્થાન ગણાવી પોતાનો દાવો કરે છે. આઝાદી બાદ સરકારી તાબામાં ગયેલા આ ધર્મસ્થાનને લઈને મામલો દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સુધી પહોંચ્યો, જ્યાં કોર્ટે બંને પક્ષોને પોતાની આસ્થા અને ધાર્મિક પરંપરા મુજબ પૂજા-અર્ચનાની અનુમતિ આપી. આમ છતાં, નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ દર વર્ષે વિવાદનો મધપૂડો છેડતો રહે છે.
ગિરનાર પર નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ અને વિવાદ
કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે જૈન ધર્મના 22મા તીર્થંકર ભગવાન નેમિનાથનો મોક્ષ કલ્યાણક દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. દિગંબર જૈન સમાજની પરંપરા અનુસાર, ભગવાન નેમિનાથ જૂનાગઢમાં થયા હતા અને તેમણે જૂનાગઢને પોતાની તપોભૂમિ બનાવી હતી. તેઓ ગિરનાર પર્વત પર પ્રખર સાધના કરતાં કરતાં મોક્ષ પામ્યા હતા. ત્યારથી ગિરનારની પાંચમી શિખર પર દિગંબર જૈન સમાજના લોકો 22મા તીર્થંકર ભગવાન નેમિનાથની પૂજા અને ઉત્સવ કરી રહ્યા છે, એવો દાવો દિગંબર જૈન સમાજ કરી રહ્યો છે. આ કારણે ભગવાન નેમિનાથના મોક્ષ કલ્યાણક દિવસે, એટલે કે કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે, દિગંબર જૈન સમાજ દ્વારા નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. જોકે, આ ઉત્સવ પાછલા ઘણા વર્ષોથી સમગ્ર મામલા સાથે વિવાદ અને કાયદાકીય ચુકાદામાં ફસાયેલો છે.
નિર્મળ સાગર મહારાજના સમયમાં શરૂ થયો ઉત્સવ
દિગંબર જૈન ધર્મના નિર્મળ સાગર મહારાજના સમયમાં નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ શરૂ થયો હતો, જે આજે વિવાદનું કેન્દ્ર બની રહ્યો છે. આ વિવાદ ભારતની આઝાદી પૂર્વે, 1947નો માનવામાં આવે છે. ભારત આઝાદ થયું ત્યારે દેશનાં કેટલાંક મંદિરો સરદાર પટેલની આગેવાનીમાં શ્રી સરકાર હસ્તક કરવામાં આવ્યાં હતાં. જોકે, જે સ્થાન પર આજે દિગંબર જૈન સમાજ અને હિન્દુ સમાજ પોતાનું ધર્મસ્થાન હોવાનો દાવો કરી રહ્યા છે, તે તે સમયે શ્રી સરકાર હસ્તક થયું ન હતું. આઝાદી બાદ દિગંબર જૈન સમાજના દાવા અનુસાર, આ મંદિર શેઠ દેવચંદ લાલચંદની પેઢી દ્વારા સંચાલિત હતું.
સરદાર પટેલે ગિરનારના પાંચમા શિખર પર આવેલા આ ધર્મસ્થાનને શ્રી સરકાર હસ્તક કરવાનો વિચાર કર્યો હતો, પરંતુ ત્યારે કોઈ નિવેડો નહીં આવતાં, સરદાર પટેલના અવસાન બાદ તેમની પ્રાર્થના સભામાં કસ્તુરભાઈ લાલભાઈએ તેમની ઇચ્છા અનુસાર આ મંદિર શ્રી સરકાર હસ્તક કરી આપ્યું. ત્યારથી જ આ વિવાદ શરૂ થયો.
મૂર્તિપૂજક અને દિગંબર વચ્ચે વિવાદ
જૈન ધર્મના બે ફિરકા, મૂર્તિપૂજક અને દિગંબર જૈન સમાજ વચ્ચે પણ આઝાદી પૂર્વેથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો. તે વિવાદ ગિરનારના પાંચમા શિખર પર પણ જોવા મળ્યો. જે અંતર્ગત દિગંબર જૈન સમાજે તમામ ધર્મસ્થાનો જૈન ધર્મના અન્ય ફિરકાઓને સોંપી દેવાનાં હતાં, પરંતુ બે જૈન સમાજના ફિરકાઓ વચ્ચેના વિવાદને કારણે આજે આઝાદી પૂર્વેથી ચાલતો આવતો વિવાદ આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ યથાવત રહ્યો છે. જેમાં હવે દિગંબર જૈન સમાજની સાથે હિન્દુ ધર્મ પણ આ જગ્યા ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકા હોવાનો અને તેના પર હિન્દુ ધર્મનો અધિકાર હોવાનો દાવો કરી રહ્યો છે.
હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓનો દાવો
હિન્દુ ધર્મના અનુયાયીઓનો દાવો છે કે ગુરુદત્ત મહારાજે તેમનું સમગ્ર જીવન ગિરનારની તપસ્થલીમાં પૂર્ણ કર્યા બાદ તેઓ ગિરનારની પાંચમી શિખર પરથી તપશ્ચર્યા દરમિયાન આકારમાંથી નિરાકાર બન્યા હતા. તેના પ્રમાણરૂપે ગુરુદત્ત મહારાજે તેમની ચરણ પાદુકા અનુયાયીઓ માટે પોતાની પ્રસાદી રૂપે છોડી હતી. જેથી ગિરનારની પાંચમી શિખર પર આવેલું ધર્મસ્થાન ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકા છે અને તેના પર અધિકાર હિન્દુ ધર્મનો છે, એવો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. સમગ્ર મામલો 1972માં દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત સમક્ષ વિચારાધીન થતાં, કોર્ટે હિન્દુ અને દિગંબર જૈન ધર્મની સાથે કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીં પોતાની ઇચ્છા અને આસ્થા અનુસાર પૂજન-અર્ચન કરી શકે તેવો આદેશ કર્યો છે.
ગુજરાતમાં દિગંબર જૈન સમાજની હાજરી સૌથી ઓછી
ગુજરાતમાં દિગંબર જૈન સમાજના લોકોની ઉપસ્થિતિ ખૂબ જૂજ પરિવારોમાં જોવા મળે છે. દિગંબર જૈન સમાજના લોકો મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશ સહિત ભારતનાં કેટલાંક રાજ્યોમાં જોવા મળે છે, જ્યાં તેમનું અસ્તિત્વ નિર્ણાયક માનવામાં આવે છે. ત્યારે કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે નેમિનાથ ભગવાનના મોક્ષ કલ્યાણક દિવસની ઉજવણી કરવા માટે ભવનાથમાં મોટી સંખ્યામાં દિગંબર જૈન સમાજના લોકો ભારતનાં અન્ય રાજ્યોમાંથી આવતા હોય છે.
હિન્દુ સમાજે પણ કરી ઉજવણી
દર વર્ષે કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે દિગંબર જૈન સમાજ દ્વારા નેમિનાથ ભગવાનના મોક્ષ કલ્યાણક દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે નિર્વાણ લાડુ મહોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે મરાઠી હિન્દુ પરિવારો, જેઓ ગુરુદત્ત મહારાજને પોતાના અધિષ્ઠાતા દેવ તરીકે પૂજે છે અને દર પૂનમના દિવસે ગિરનાર પર આવેલી પાંચમી શિખરે પૂનમ ભરવા માટે આવતા હોય છે, તેમણે પણ કારતક સુદ ચૌદશના દિવસે ગુરુદત્ત મહારાજની ચરણ પાદુકાના પૂજન કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં ખાસ મુંબઈથી આવેલા ગુરુદત્ત મહારાજના સેવકોએ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો હતો. ગિરનાર તળેટીમાંથી ગુરુદત્ત મહારાજની સાથે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજને પાલખીમાં બેસાડીને સમગ્ર પાલખી યાત્રા ગિરનાર પર્વતની સીડીઓ સુધી પહોંચી હતી, જેમાં પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં ગુરુદત્ત મહારાજના સેવકો હાજર રહ્યા હતા.
આ પણ વાંચો...